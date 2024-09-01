Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
11'
12'
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
27 Diego Tarzia
-
-
19 Alex Luna
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
31 матч
25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.86
1.12
Среднее время на гол
105
80
Всего голов
35
11
Голов в среднем за матч
2.06
0.79
Среднее время на гол
43
114
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.52
0.97
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
59
93
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.23
|Kevin Lomonaco
|2
|0.15
|Лопес Сантьяго
|1
|0.08
|Alex Luna
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Лойола Фелипе
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (2)
|0.46
|Колидио Факундо
|3
|0.23
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.15
|Фернандес Игнасио
|1
|0.08
|Мастантуоно Франко
|1
|0.08
|Солари Пабло
|1
|0.08
|Барко Эсекьель
|1
|0.08
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|1
|Joaquin Laso
|5
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Alex Luna
|3
|1
|Марконе Иван
|4
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Вера Федерико
|2
|1
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|David Martinez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Diego Tarzia
|2
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борха Мигель
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Фонсека Николас
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Краневиттер Матиас
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Гаттони Федерико
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
13
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
1
33%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
10
10
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|13
|6
|6
|1
|12 - 6
|24
|3.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|11.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|15 - 10
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|18.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|8 - 9
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|11 - 13
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|24.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|25.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 5
|10
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Уракан
|Lucas Carrizo
|7