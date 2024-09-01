  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
11' Желтая карточка
Песселья Херман
12' Красная карточка
Лопес Сантьяго
33' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
33' Желтая карточка
Марконе Иван
45' Желтая карточка
Лойола Фелипе
54' Желтая карточка
Фонсека Николас
76' Желтая карточка
Лансини Мануэль
76' Желтая карточка
Diego Segovia
78' Желтая карточка
Диас Пауло
90' Желтая карточка
Акунья Маркос
90' Желтая карточка
Diego Tarzia
90'+8
33
Рей
Родриго
5
Лойола
Фелипе
26
Kevin
Lomonaco
6
Пеллегрино
Марко
3
Спорле
Адриан
21
David
Martinez
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
41
Монтиэль
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
24
Лопес
Сантьяго
1
Армани
Франко
21
Бустос
Фабрисио
33
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
24
Акунья
Маркос
4
Фонсека
Николас
5
Краневиттер
Матиас
31
Симон
Сантьяго
8
Меса
Максимильяно
19
Эчеверри
Клаудио
9
Борха
Мигель
Индепендьенте Авельянеда
4-3-3
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

31 матч

25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
1:1
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
3:0
КЛ
3:1
КЛ
0:0
С
1:0
П
1:0
П
1:0
ТМК
2:3
П
3:0
ТМК
4:0
П
4:1
П
2:1
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
0:1
ПА
3:2
ПА
2:0
TPDV
2:3
ПА
1:3
ПА
2:0
TPDV
1:1
ПА
0:1
ПА
0:0
TPDV
1:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.86
1.12

Среднее время на гол

105
80

Всего голов

35
11

Голов в среднем за матч

2.06
0.79

Среднее время на гол

43
114

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.52
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

59
93

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.23
Kevin Lomonaco 2 0.15
Лопес Сантьяго 1 0.08
Alex Luna 1 0.08
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0
Лойола Фелипе 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (2) 0.46
Колидио Факундо 3 0.23
Эчеверри Клаудио 2 0.15
Фернандес Игнасио 1 0.08
Мастантуоно Франко 1 0.08
Солари Пабло 1 0.08
Барко Эсекьель 1 0.08
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 1
Марконе Иван 5 0
Joaquin Laso 5 0
Перес Дамиан 3 1
Alex Luna 3 1
Alexis Conelo 2 1
Вера Федерико 2 1
Lucas Gonzalez 3 0
David Martinez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Diego Tarzia 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Рей Родриго 1 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Diego Segovia 1 0
Santiago Massa 1 0
Лойола Фелипе 1 0
Lautaro Millan 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 4 0
Борха Мигель 3 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Песселья Херман 2 0
Краневиттер Матиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Пирес Леандро 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Акунья Маркос 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Колидио Факундо 1 0
Гаттони Федерико 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
13
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
33%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

10
10
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1
Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
6 раз 46%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
3.
Атлетико Тукуман
 0:0 13 6 5 2 13 - 8 23
4.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
5.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Расинг Авельянеда
 0:0 13 6 4 3 18 - 9 22
7.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
11.
Ривер Плейт
 13 4 6 3 15 - 10 18
12.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
4.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 13 - 4 15
5.
Атлетико Тукуман
 0:0 7 4 3 0 8 - 3 15
6.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
7.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
8.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
9.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
10.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
13.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
5.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Уракан Lucas Carrizo 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Лойола Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
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