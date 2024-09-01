Тур: 13.
Ход матча
22'
0:1
34'
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Уракан
Тигре
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
20
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.24
1.76
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.38
|Фертоли Эктор
|3
|0.23
|Аларкон Вильям
|2
|0.15
|Walter Mazzanti
|1
|0.08
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.08
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Monzon
|4
|0.31
|Марони Гонсало
|3 (1)
|0.23
|Армоа Блез
|3
|0.23
|Гальван Томас
|1
|0.08
|Рамирес Эрик
|1
|0.08
|Ортега Мартин
|1
|0.08
|Феррейра Факундо
|1
|0.08
|Nahuel Banegas
|1
|0.08
|Кардосо Агустин
|0
|0
|Bernardo Benitez
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|6
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Guillermo Benitez1
|2
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ортега Мартин
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Santiago Gonzalez
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
6
9
Уракан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
4
29%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
42%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
4
19
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
25%
4
21%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
50%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Тигре
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2
Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0
Результаты матчей
Уракан
Тигре
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Уракан
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
210
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|26 - 8
|27
|2.
|0:1
|13
|6
|6
|1
|12 - 5
|24
|3.
|13
|6
|5
|2
|14 - 10
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|13 - 8
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|9.
|13
|6
|1
|6
|14 - 15
|19
|10.
|13
|5
|3
|5
|15 - 13
|18
|11.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|15 - 10
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|16.
|13
|4
|4
|5
|14 - 13
|16
|17.
|1:1
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|18.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|19.
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 13
|15
|21.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|22.
|13
|3
|5
|5
|9 - 11
|14
|23.
|13
|3
|4
|6
|6 - 12
|13
|24.
|1:1
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|25.
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|26.
|13
|2
|5
|6
|10 - 21
|11
|27.
|13
|1
|5
|7
|5 - 18
|8
|28.
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|8.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|9.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|6 - 2
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|12.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|13.
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|14.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|15.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|16.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|17.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|19.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|20.
|7
|2
|3
|2
|4 - 3
|9
|21.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|22.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|24.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|25.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|27.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|2.
|0:1
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|4.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|7 - 8
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|18.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|21.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|22.
|7
|1
|1
|5
|2 - 10
|4
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|7 (1)
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|9
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 6
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 5