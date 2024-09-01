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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 13.
Уракан
0:2
Конец матча
Тигре
0'
0:1
22' Гол
Армоа Блез
27' Желтая карточка
Santiago Gonzalez
34' Желтая карточка
Пас Нехуэн
48' Желтая карточка
Alan Sosa
54' Желтая карточка
Lucas Carrizo
55' Желтая карточка
Ортега Мартин
73' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
0:2
78' Гол
Florian Monzon
90' Желтая карточка
Sebastian Medina
90' Желтая карточка
Гарай Мартин
90'+8
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
20
Эчеверрия
Родриго
24
Federico
Fattori
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
17
Francisco
Ramirez
16
Rodrigo
Cabral
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
25
Valentin
Moreno
5
Кардосо
Агустин
27
Santiago
Gonzalez
18
Армоа
Блез
10
Марони
Гонсало
20
Гальван
Томас
23
Florian
Monzon
Уракан
4-3-3
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Тигре

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:1
С
0:2
С
0:2
П
1:1
П
1:2
КС
1:0
КС
2:5
П
1:2
ПА
3:2
ПА
3:1
ПА
2:3
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
0:3
ПАК
1:2

Голы

Всего голов

7
20

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.24
1.76

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.38
Фертоли Эктор 3 0.23
Аларкон Вильям 2 0.15
Walter Mazzanti 1 0.08
Эчеверрия Родриго 1 0.08
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Monzon 5 0.38
Марони Гонсало 3 (1) 0.23
Армоа Блез 3 0.23
Гальван Томас 1 0.08
Рамирес Эрик 1 0.08
Ортега Мартин 1 0.08
Феррейра Факундо 1 0.08
Nahuel Banegas 1 0.08
Bernardo Benitez 0 0
Кардосо Агустин 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 7 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 2 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Federico Fattori 2 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Ортега Мартин 3 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Santiago Gonzalez 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Alan Sosa 1 0
Гарай Мартин 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Sebastian Medina 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Уракан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

6
9
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Тигре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
17%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
4
21%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
3
50%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Архентинос Хуниорс - Уракан 0:0 Уракан - Бельграно 1:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1
Тигре
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Тигре - Унион Санта-Фе 5:1 Сармьенто - Тигре 0:0 Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2
Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0

Результаты матчей

Уракан
Тигре

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Уракан
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
5
8
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 13 8 3 2 26 - 8 27
2.
Уракан
 13 6 6 1 12 - 6 24
3.
Унион Санта-Фе
 13 6 5 2 14 - 10 23
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 18 - 14 23
5.
Атлетико Тукуман
 12 6 4 2 13 - 8 22
6.
Расинг Авельянеда
 12 6 3 3 18 - 9 21
7.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
8.
Бока Хуниорс
 13 5 6 2 18 - 12 21
9.
Депортиво Риестра
 13 6 1 6 14 - 15 19
10.
Росарио Сентраль
 13 5 3 5 15 - 13 18
11.
Ривер Плейт
 0:0 13 4 6 3 15 - 10 18
12.
Ланус
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 2 5 14 - 13 17
14.
Бельграно
 13 4 5 4 14 - 16 17
15.
Годой Крус
 11 4 4 3 13 - 11 16
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 4 4 5 14 - 13 16
17.
Тигре
 13 4 4 5 17 - 18 16
18.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 3 7 3 8 - 9 16
19.
Платенсе
 13 4 3 6 11 - 13 15
20.
Индепендьенте Ривадавия
 13 4 3 6 8 - 13 15
21.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
22.
Сармьенто
 13 3 5 5 9 - 11 14
23.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 3 4 5 12 - 13 13
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 3 4 6 6 - 12 13
25.
Банфилд
 12 2 5 5 9 - 15 11
26.
Дефенса и Хустисия
 13 2 5 6 10 - 21 11
27.
Барракас Сентраль
 13 1 5 7 5 - 18 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 7 5 2 0 9 - 1 17
3.
Велес Сарсфилд
 6 5 1 0 13 - 1 16
4.
Ривер Плейт
 0:0 7 4 3 0 13 - 4 15
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Тальерес Кордоба
 6 4 2 0 9 - 4 14
8.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
9.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
10.
Ланус
 7 4 2 1 12 - 9 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 11 - 8 14
12.
Уракан
 7 4 2 1 6 - 3 14
13.
Расинг Авельянеда
 6 4 1 1 9 - 2 13
14.
Росарио Сентраль
 6 3 2 1 8 - 5 11
15.
Годой Крус
 5 3 1 1 9 - 5 10
16.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
17.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 2 4 1 5 - 5 10
18.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 3 1 8 - 5 9
19.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
20.
Сармьенто
 7 2 3 2 4 - 3 9
21.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
22.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 4 - 7 8
24.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 5 6
26.
Платенсе
 6 1 2 3 2 - 5 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 1 4 6 - 12 4
28.
Барракас Сентраль
 6 0 2 4 2 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 7 3 2 2 13 - 7 11
2.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
4.
Тальерес Кордоба
 7 2 3 2 9 - 10 9
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Атлетико Тукуман
 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 1 3 5 - 8 7
11.
Росарио Сентраль
 7 2 1 4 7 - 8 7
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 2 1 4 6 - 8 7
13.
Индепендьенте Ривадавия
 7 2 1 4 5 - 9 7
14.
Бока Хуниорс
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 1 3 2 3 - 4 6
16.
Годой Крус
 6 1 3 2 4 - 6 6
17.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
18.
Барракас Сентраль
 7 1 3 3 3 - 6 6
19.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 2 - 5 5
21.
Ланус
 6 0 4 2 5 - 9 4
22.
Банфилд
 7 1 1 5 2 - 10 4
23.
Ривер Плейт
 0:0 6 0 3 3 2 - 6 3
24.
Бельграно
 6 0 3 3 3 - 8 3
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 6 0 1 5 3 - 11 1
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Банфилд Milton Gimenez 7 (1)
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 9
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 8
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 6
Бока Хуниорс Фернандес Пол 7
Уракан Lucas Carrizo 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Неуэн Пас получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Santiago Gonzalez получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Марони Гонсало сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Армоа Блез бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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