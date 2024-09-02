  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: .
Рёуфосс
2:0
Первый тайм: 32'
Согндаль
0'
1:0
10' Гол
Sander Nordboe
2:0
16' Гол
Хустад Эрленд
24' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna

Ход матча

10'
Sander Nordboe
1:0
16'
Хустад Эрленд
2:0
24'
Jamal Deen Haruna
 
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Рёуфосс
Ничья
Согндаль
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Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
14
Jamal
Deen
Haruna
77
Marius
Svanberg
Alm
26
Хаджич
Аднан
22
Форс
Виктор
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
8
Ryan
Nelson
18
Kodjo
Somesi
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
9
Хустад
Эрленд
1
Lars
Jendal
3
Робертсен
Йеспер
16
Emmanuel
Olugbe
4
Daniel
Arrocha
2
Эрикссон
Феликс
11
Менса
Эммануэль
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
17
Martin
Andre
Sjoelstad
10
Сконес
Каспер
30
Флатакер
Эрик
Рёуфосс
5-4-1
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Рёуфосс
Согндаль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ТМК
1:5
ПД
3:0
ПД
2:1
ТМК
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:3
К
0:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 5 0.24
Нюланд-Эрсаль Якоб 3 0.14
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0.14
Ротихеуг Оливер 2 0.1
Ryan Nelson 1 0.05
Kristoffer Hey 1 0.05
Kodjo Somesi 1 0.05
Баджие Кебба 1 0.05
Хансен Адриан Александер 1 0.05
Andreas Osterud 1 0.05
Jamal Deen Haruna 1 0.05
Sander Nordboe 1 0.05
Эмсис Эдуард 0 0
Форс Виктор 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.33
Флатакер Эрик 6 0.29
Хинтса Оливер 4 0.19
Эрикссон Феликс 3 0.14
Daniel Arrocha 3 (3) 0.14
Martin Hoeyland 3 0.14
Фло Пер-Эгиль 1 0.05
Mathias Oren 1 0.05
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 5 0
Форс Виктор 5 0
Jamal Deen Haruna 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Kristoffer Hey 4 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0
Хансен Адриан Александер 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Sander Nordboe 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 4 0
Martin Hoeyland 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Daniel Arrocha 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Oskar Borgthorsson 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Согндаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Рёуфосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Согндаль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
17
Рёуфосс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Согндаль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
44%
6
60%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
33%
3
27%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
4
33%
1
5%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

21
29
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
29%
11
38%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
4
19%
2
7%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
22%
5
21%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
7
29%
29%
61-75
5
22%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2
Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2
Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0

Результаты матчей

Рёуфосс
Согндаль

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
9
11
2
18
2.5
3
17
2
18
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 21 13 2 6 34 - 20 41
3.
Мосс
 21 12 2 7 36 - 30 38
4.
Эгерсунд
 1:1 21 10 6 5 45 - 40 36
5.
Конгсвингер
 1:0 21 9 8 4 35 - 34 35
6.
Стабек
 21 9 6 6 44 - 41 33
7.
Согндаль
 0:2 21 8 6 7 30 - 25 30
8.
Люн
 21 7 9 5 43 - 30 30
9.
Рёуфосс
 2:0 21 8 5 8 22 - 24 29
10.
Ранхейм
 0:1 21 6 6 9 31 - 33 24
11.
Левангер
 1:1 21 4 10 7 32 - 31 22
12.
Мьёндален
 21 5 6 10 28 - 35 21
13.
Осане
 0:1 21 5 6 10 27 - 35 21
14.
ИК Старт
 1:0 21 5 5 11 26 - 41 20
15.
Олесунн
 21 5 4 12 24 - 38 19
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
3.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 1:0 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 0:2 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 2:0 11 5 1 5 11 - 12 16
9.
Эгерсунд
 1:1 10 4 3 3 15 - 15 15
10.
Ранхейм
 0:1 10 4 2 4 16 - 13 14
11.
ИК Старт
 1:0 10 4 2 4 16 - 19 14
12.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
13.
Осане
 0:1 11 3 4 4 13 - 20 13
14.
Левангер
 1:1 10 2 5 3 16 - 12 11
15.
Олесунн
 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 1:1 11 6 3 2 30 - 25 21
3.
Конгсвингер
 1:0 11 4 4 3 15 - 17 16
4.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
5.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
6.
Рёуфосс
 2:0 10 3 4 3 11 - 12 13
7.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
8.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 0:2 11 3 3 5 9 - 14 12
10.
Олесунн
 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Левангер
 1:1 11 2 5 4 16 - 19 11
12.
Ранхейм
 0:1 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Осане
 0:1 10 2 2 6 14 - 15 8
14.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
15.
ИК Старт
 1:0 11 1 3 7 10 - 22 6
16.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Согндаль
3.40
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9.40
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2.60
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