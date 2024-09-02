Тур: 21. Стадион: NAMMO Stadion.
Ход матча
10'
1:0
16'
2:0
26
Хаджич
Аднан
22
Форс
Виктор
18
Kodjo
Somesi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджич АднанЗащитник
-
22 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Kodjo SomesiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Yaw Agyeman
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Yoro Ba
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Рёуфосс
Согндаль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
64
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|5
|0.24
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|3
|0.14
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0.14
|Ротихеуг Оливер
|2
|0.1
|Ryan Nelson
|1
|0.05
|Kristoffer Hey
|1
|0.05
|Kodjo Somesi
|1
|0.05
|Баджие Кебба
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Andreas Osterud
|1
|0.05
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.05
|Sander Nordboe
|1
|0.05
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.33
|Флатакер Эрик
|6
|0.29
|Хинтса Оливер
|4
|0.19
|Эрикссон Феликс
|3
|0.14
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.14
|Martin Hoeyland
|3
|0.14
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.05
|Mathias Oren
|1
|0.05
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Jamal Deen Haruna
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Kristoffer Hey
|4
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0
|Хансен Адриан Александер
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
|Sander Nordboe
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|4
|0
|Martin Hoeyland
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Daniel Arrocha
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Oskar Borgthorsson
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Согндаль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Рёуфосс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Согндаль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
17
Рёуфосс
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Согндаль
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
44%
6
60%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
33%
3
27%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
2
17%
5
26%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
4
33%
1
5%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Забито
21
29
10 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
6
29%
11
38%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
5
24%
6
21%
61-75
4
19%
2
7%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
22%
5
21%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
4
17%
7
29%
29%
61-75
5
22%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Эгерсунд 4:1 Волеренга - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2
Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3 Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2
Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0
Результаты матчей
Рёуфосс
Согндаль
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
64
19
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
155
515
911
218
317
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|56 - 23
|48
|2.
|21
|13
|2
|6
|34 - 20
|41
|3.
|21
|12
|2
|7
|36 - 30
|38
|4.
|1:1
|21
|10
|6
|5
|45 - 40
|36
|5.
|1:0
|21
|9
|8
|4
|35 - 34
|35
|6.
|21
|9
|6
|6
|44 - 41
|33
|7.
|0:2
|21
|8
|6
|7
|30 - 25
|30
|8.
|21
|7
|9
|5
|43 - 30
|30
|9.
|2:0
|21
|8
|5
|8
|22 - 24
|29
|10.
|0:1
|21
|6
|6
|9
|31 - 33
|24
|11.
|1:1
|21
|4
|10
|7
|32 - 31
|22
|12.
|21
|5
|6
|10
|28 - 35
|21
|13.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|27 - 35
|21
|14.
|1:0
|21
|5
|5
|11
|26 - 41
|20
|15.
|21
|5
|4
|12
|24 - 38
|19
|16.
|21
|3
|4
|14
|20 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|21 - 9
|26
|2.
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|3.
|10
|7
|1
|2
|29 - 11
|22
|4.
|10
|6
|2
|2
|25 - 14
|20
|5.
|1:0
|10
|5
|4
|1
|20 - 17
|19
|6.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|7.
|11
|4
|6
|1
|25 - 11
|18
|8.
|2:0
|11
|5
|1
|5
|11 - 12
|16
|9.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|10.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|16 - 13
|14
|11.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|17 - 18
|13
|13.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 20
|13
|14.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|16 - 12
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|15 - 24
|8
|16.
|11
|2
|2
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|2.
|1:1
|11
|6
|3
|2
|30 - 25
|21
|3.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|4.
|10
|5
|0
|5
|13 - 11
|15
|5.
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|6.
|2:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|19 - 27
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|18 - 19
|12
|9.
|0:2
|11
|3
|3
|5
|9 - 14
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|1:1
|11
|2
|5
|4
|16 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|13.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|14 - 15
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|1:0
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|16.
|10
|1
|2
|7
|5 - 28
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|6