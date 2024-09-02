  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 1160
Ранхейм
2:3
Конец матча
ИК Старт
0'
0:1
13' Гол
Mustapha Isah
0:2
42' Гол
Шульц Эрик
1:2
57' Гол
Бюэ Бендик
59' Желтая карточка
Mustapha Isah
1:3
61' Гол
Mustapha Isah
62' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
70' Желтая карточка
Jacob Tromsdal
83' Желтая карточка
Шульц Эрик
2:3
90' Гол
Сетер Йон-Хоу
90' Желтая карточка
Oliver Kvendbo Holden
90'+6
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
2
Слёрдаль
Филип
6
Jacob
Tromsdal
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
21
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
45
Jacob
Larsen
III
4
Sivert
Hansen
13
Гризбек
Себастьян
5
Пигнатель-Енссен
Николас
2
Fredrik
Mani
Paalerud
16
Страннегорд
Том
29
Форсагер
Вильгельм
11
Шульц
Эрик
27
Ludvig
Begby
8
Mathias
Grundetjern
23
Mustapha
Isah
Ранхейм
4-3-3
ИК Старт
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
ИК Старт

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
Э
0:0
Э
2:0
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.54
0.85

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
106

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 12 (3) 0.57
Бюэ Бендик 10 0.48
Dennis Gaustad 3 0.14
Gustav Mogensen 3 0.14
Sander Amble Haugen 2 0.1
Vetle Wenaas 1 0.05
Erik Toenne 1 0.05
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 6 0.29
Mathias Grundetjern 3 0.14
Шеквист Сандер Хансен 3 (2) 0.14
Mustapha Isah 3 0.14
Страннегорд Том 2 0.1
Alagie Sanyang 2 0.1
Пигнатель-Енссен Николас 2 0.1
Salim Nkubiri 1 0.05
Haakon Lorentzen 1 0.05
Jesper Gregersen 1 0.05
Deni Dashaev 1 0.05
Kristoffer Hoven 1 0.05
Faites Makosso 1 0.05
Marius Nordal 1 0.05
Ludvig Begby 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Форсагер Вильгельм 0 0
Sivert Hansen 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 5 0
Сетер Йон-Хоу 4 0
Йонсен Микаэль-Терсет 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Слёрдаль Филип 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Jacob Tromsdal 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Lucas Kolstad 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Oliver Kvendbo Holden 1 0
Vetle Wenaas 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 6 0
Mathias Grundetjern 3 1
Salim Nkubiri 3 1
Пигнатель-Енссен Николас 4 0
Faites Makosso 3 0
Карадас Азар 2 0
Шульц Эрик 2 0
Fredrik Mani Paalerud 2 0
Fabian Oestigaard Ness 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Deni Dashaev 2 0
Sivert Hansen 2 0
Haakon Lorentzen 1 0
Ludvig Begby 1 0
Форсагер Вильгельм 1 0
Sigurd Groenli 1 0
Kalle Wallius 1 0
Mustapha Isah 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ИК Старт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
9
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

10
12
Ранхейм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
ИК Старт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
4
33%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

16
24
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
19%
6
25%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
8
50%
3
13%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Пропущено

20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
7
35%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Забито

32
29
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
9%
6
21%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
22%
7
24%
31-45
7
22%
4
14%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
8
25%
5
17%
76-90

Пропущено

36
42
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 19
4
11%
2
5%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
10
28%
9
21%
31-45
3
8%
8
19%
46-60
9
25%
5
12%
61-75
8
22%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2
Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Люн - ИК Старт 2:2 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 ИК Старт - Мьёндален 1:0
Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3

Результаты матчей

Ранхейм
ИК Старт

Точный счет

1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
17
4
11
10
1.5
6
15
4
17
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 21 15 3 3 56 - 23 48
2.
Брюне
 21 13 2 6 34 - 20 41
3.
Мосс
 21 12 2 7 36 - 30 38
4.
Эгерсунд
 21 10 5 6 45 - 41 35
5.
Стабек
 21 9 6 6 44 - 41 33
6.
Конгсвингер
 21 8 8 5 35 - 36 32
7.
Согндаль
 21 8 6 7 31 - 27 30
8.
Люн
 21 7 9 5 43 - 30 30
9.
Рёуфосс
 21 8 5 8 24 - 25 29
10.
Ранхейм
 21 6 6 9 33 - 35 24
11.
Осане
 21 6 6 9 29 - 35 24
12.
Левангер
 21 5 9 7 33 - 31 24
13.
Мьёндален
 21 5 6 10 28 - 35 21
14.
ИК Старт
 21 5 5 11 28 - 43 20
15.
Олесунн
 21 5 4 12 24 - 38 19
16.
Санднес
 21 3 4 14 20 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 11 8 2 1 21 - 9 26
2.
Мосс
 11 8 1 2 18 - 9 25
3.
Волеренга
 10 7 1 2 29 - 11 22
4.
Стабек
 10 6 2 2 25 - 14 20
5.
Конгсвингер
 10 5 4 1 20 - 17 19
6.
Согндаль
 10 5 3 2 21 - 11 18
7.
Люн
 11 4 6 1 25 - 11 18
8.
Рёуфосс
 11 5 1 5 13 - 13 16
9.
Осане
 11 4 4 3 15 - 20 16
10.
Эгерсунд
 10 4 3 3 15 - 15 15
11.
Ранхейм
 10 4 2 4 18 - 15 14
12.
ИК Старт
 10 4 2 4 16 - 19 14
13.
Левангер
 10 3 4 3 17 - 12 13
14.
Мьёндален
 11 3 4 4 17 - 18 13
15.
Олесунн
 11 2 2 7 15 - 24 8
16.
Санднес
 11 2 2 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Эгерсунд
 11 6 2 3 30 - 26 20
3.
Брюне
 10 5 0 5 13 - 11 15
4.
Мосс
 10 4 1 5 18 - 21 13
5.
Рёуфосс
 10 3 4 3 11 - 12 13
6.
Конгсвингер
 11 3 4 4 15 - 19 13
7.
Стабек
 11 3 4 4 19 - 27 13
8.
Люн
 10 3 3 4 18 - 19 12
9.
Согндаль
 11 3 3 5 10 - 16 12
10.
Олесунн
 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Левангер
 11 2 5 4 16 - 19 11
12.
Ранхейм
 11 2 4 5 15 - 20 10
13.
Осане
 10 2 2 6 14 - 15 8
14.
Мьёндален
 10 2 2 6 11 - 17 8
15.
ИК Старт
 11 1 3 7 12 - 24 6
16.
Санднес
 10 1 2 7 5 - 28 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 12 (8)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
Конгсвингер Eric Taylor 7
Брюне Christian Landu Landu 6
Брюне Andreas Dybevik 6
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 6
Весь список
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    • 59'
      Mustapha Isah получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Сетер Йон-Хоу сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
    • 46'
      Vetle Wenaas уходит с поля. Бюэ Бендик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Форсагер Вильгельм сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
    • 13'
      Mathias Grundetjern сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Mustapha Isah бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 2:3 ИК Старт онлайн

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