Тур: 21. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1160
0'
0:1
13' ГолMustapha Isah
0:2
42' ГолШульц Эрик
1:2
57' ГолБюэ Бендик
59' Желтая карточкаMustapha Isah
1:3
61' ГолMustapha Isah
62' Желтая карточкаВидтун-Нильсен Симен
70' Желтая карточкаJacob Tromsdal
83' Желтая карточкаШульц Эрик
2:3
90' ГолСетер Йон-Хоу
90' Желтая карточкаOliver Kvendbo Holden
90'+6
Ход матча
13'
42'
0:2
57'
1:2
59'
61'
1:3
70'
83'
90'
15
Erik
Toenne
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
-
11 Солли СивертЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tor Solvoll
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
-
27 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Ранхейм
ИК Старт
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.54
0.85
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
106
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|12 (3)
|0.57
|Бюэ Бендик
|10
|0.48
|Dennis Gaustad
|3
|0.14
|Gustav Mogensen
|3
|0.14
|Sander Amble Haugen
|2
|0.1
|Vetle Wenaas
|1
|0.05
|Erik Toenne
|1
|0.05
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|6
|0.29
|Mathias Grundetjern
|3
|0.14
|Шеквист Сандер Хансен
|3 (2)
|0.14
|Mustapha Isah
|3
|0.14
|Страннегорд Том
|2
|0.1
|Alagie Sanyang
|2
|0.1
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0.1
|Salim Nkubiri
|1
|0.05
|Haakon Lorentzen
|1
|0.05
|Jesper Gregersen
|1
|0.05
|Deni Dashaev
|1
|0.05
|Kristoffer Hoven
|1
|0.05
|Faites Makosso
|1
|0.05
|Marius Nordal
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Sivert Hansen
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|5
|0
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Слёрдаль Филип
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Jacob Tromsdal
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Lucas Kolstad
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|6
|0
|Mathias Grundetjern
|3
|1
|Salim Nkubiri
|3
|1
|Пигнатель-Енссен Николас
|4
|0
|Faites Makosso
|3
|0
|Карадас Азар
|2
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Deni Dashaev
|2
|0
|Sivert Hansen
|2
|0
|Haakon Lorentzen
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|Sigurd Groenli
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Mustapha Isah
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
ИК Старт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
9
Ранхейм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
ИК Старт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
10
12
Ранхейм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
ИК Старт
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
18%
4
33%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
16
24
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
3
19%
6
25%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
8
50%
3
13%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
7
35%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Забито
32
29
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
9%
6
21%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
7
22%
7
24%
31-45
7
22%
4
14%
46-60
3
9%
5
17%
61-75
8
25%
5
17%
76-90
Пропущено
36
42
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 19
4
11%
2
5%
1-15
2
6%
8
19%
16-30
10
28%
9
21%
31-45
3
8%
8
19%
46-60
9
25%
5
12%
61-75
8
22%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Ранхейм 0:2 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2
Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Рёуфосс 1:2 Люн - ИК Старт 2:2 Эгерсунд - ИК Старт 3:2 ИК Старт - Мьёндален 1:0
Согндаль - ИК Старт 4:0 ИК Старт - Волеренга 1:2 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Стабек 4:3 ИК Старт - Люн 1:4 Левангер - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Согндаль 2:1 Мосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3
Результаты матчей
Ранхейм
ИК Старт
Точный счет
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
6 раз 60%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
64
37
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
174
1110
615
417
318
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|12 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|7
|Брюне
|Christian Landu Landu
|6
|Брюне
|Andreas Dybevik
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|6