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Тур: 1. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #111
0:2
Второй тайм: 71'
Швеция
FIFA #29
0'
0:0
45' Не забитый пенальти
Шейдаев Рамиль
49' Желтая карточка
Дадашов Ренат
59' Желтая карточка
Вальквист Линус
0:1
65' Гол
Исак Александр

Ход матча

45'
Шейдаев Рамиль
0:0
46'
 
Сема Кен
Эланга Энтони
49'
Дадашов Ренат
 
59'
 
Вальквист Линус
64'
 
Салетрос Антон
Сванберг Маттиас
65'
0:1
Исак Александр
(Дьёкереш Виктор)
69'
Нуриев Джейхун
Махмудов Эмин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 7 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 132
Азербайджан 9.8% (13)
X 12.9% (17)
Швеция 77.3% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Швеция
6.40
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6.10
1.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Дженетов
Мехти
22
Гусейнов
Аббас
4
Мустафазаде
Бахлул
15
Гусейнов
Бадави
3
Джафаргулиев
Элвин
20
Исаев
Алексей
8
Махмудов
Эмин
7
Диниев
Джошгун
11
Шейдаев
Рамиль
9
Дадашов
Ренат
17
Байрамов
Турал
12
Йоханссон
Виктор
3
Вальквист
Линус
2
Дуглас
Алекс
4
Хин
Исак
6
Аугустинссон
Людвиг
19
Сванберг
Маттиас
18
Аяри
Ясин
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
11
Эланга
Энтони
17
Дьёкереш
Виктор
Азербайджан
4-3-3
Швеция
4-2-3-1

История личных встреч

Азербайджан
Швеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
5:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 1
Дьёкереш Виктор 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальквист Линус 1 0

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Швеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Азербайджан
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швеция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Азербайджан
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Швеция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Азербайджан
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Швеция Исак Александр 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Швеция Дьёкереш Виктор 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Швеция Вальквист Линус 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Азербайджан Дадашов Ренат 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    ИСАК!!!
  • Фол, нарушение
    70'
    Аяри перед чужой штрафной площадью в верховой борьбе грубо сыграл против Нуриева.
  • Замена
    69'
    Замена в составе сборной Азербайджана: вместо Эмина Махмудова на поле вышел Джейхун Нуриев.
  • 68'
    Алекс Дуглас справа прошёл вперёд, но передачу сделал назад.
  • 67'
    Вальквист по центру попытался вывести к воротам Исака, но передачу сделал чуть сильно.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ИСАК!!! Дьёкереш справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Исака, который с семи метров в касание переправил мяч в левый угол ворот.
  • Замена
    64'
    Замена в составе сборной Швеции: вместо Маттиаса Сванберга на поле вышел Антон Салетрос.
  • 64'
    После подачи Махмудова справа Дадашов не смог удачно подставить голову под мяч и не направил сферу в сторону ворот.
  • 63'
    Дженетов забрал мяч в руки после подачи Вальквиста справа к воротам.
  • Угловой
    63'
    Аяри от углового флага навесил на Исака, чей удар головой отразил Дженетов. Затем голкипер справился и с ударом Аугустинссона с подбора.
  • Опасный момент
    62'
    Исак слева с двадцати двух метров пробил под перекладину. Дженетов выставил кулаки вверх и мяч отбил.
  • 62'
    Махмудов со штрафного с двадцати девяти метров пробил в стенку.
  • Желтая карточка
    61'
    Вальквист подтолкнул в спину убегавшего слева к воротам Шейдаева и получил жёлтую карточку.
  • 60'
    Махмудов от углового флага навесил к дальней штанге, где два удара в упор сумел отразить Йоханссон.
  • Угловой
    59'
    Махмудов от углового флага покатил мяч на Байрамова и после ответной передачи сделал пас на Исаева. Дальний удар Алексея получился выше ворот.
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    • 58'
      Байрамов слева отправил вперёд Джафаргулиева, чей прострел в центр штрафной площади оказался безадресным.
    • 57'
      Дадашов налево пас на ход Исаеву сделал слабо, и Вальквист сумел сыграть на перехвате.
    • 56'
      Подача Шейдаева слева получилась в руки Йонахссону.
    • 55'
      Вальквист справа навесил к воротам на Дьёкереша, у которого удар в борьбе с соперниками не получился точным.
    • 54'
      Аяри исполнил подачу от углового флага. Партнёры откатили мяч на Сванберга, который с восемнадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • Опасный момент
      53'
      Удар Исака слева из пределов штрафной площади заблокировал Мустафазаде.
    • 52'
      Дьёкереш справа сделал пас в центр штрафной площади на Исака. Александр остановил мяч, а удар с разворота у шведского нападающего вторым касанием не получился.
    • 51'
      Исак слева с четырнадцати метров не смог закрутить мяч в дальний верхний угол ворот.
    • Желтая карточка
      50'
      Дадашов в центре поля руками остановил рывок Алекса Дугласа и получил жёлтую карточку.
    • 49'
      Исак слева прошёл к воротам, но его перевод к дальней штанге верхом на Дьёкереша получился слишком сильным. Виктору пришлось бежать во фланг за мячом.
    • 48'
      Хозяева активно начали ми второй тайм. Первые минуты игра проходит на половине поля шведов.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Швеции произошла замена: вместо Энтони Эланги на поле вышел Кен Сема.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Баку!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Азербайджан - Швеция - 0:0.
    • Не забитый пенальти
      45'
      Йоханссон забрал мяч руками после слабого удара Шейдаева с одиннадцатиметровой отметки в левый угол.
    • Пенальти!
      45'
      Зор фол Хина против Дадашова в штрафной площади назначен пенальти.
    • Видеоповтор
      45'
      Берке отправился смотреть повторы, связанные с падением Дадашова перед чужими воротами.
    • Офсайд
      45'
      Дадашов забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      45'
      Аугустинссон на чужой половине поля придержал руками Махмудова.
    • 45'
      Серией перехватов в центре поля обменялись команды. Хозяева с мячом решили отойти на свою половину поля.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Берке в первом тайме.
    • Угловой
      45'
      Аяри от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Аугустинссона, который с девятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 44'
      Прострел Кулушевски слева к воротам заблокировал Мустафазаде.
    • 43'
      Махмудов справа обыграл Хина и навесил к дальней штанге, где партнёров не было.
    • 42'
      Кулушевски справа навесил к дальней штанге, куда сместился Дженетов, вверху опередил Исака и забрал мяч в руки.
    • Офсайд
      41'
      Джафаргулиев слева оказался в офсайде.
    • 40'
      Махмудов слева отправил вперёд Джафаргулиева, чей прострел к воротам соперники прервали.
    • 39'
      Эланга слева с пятнадцати метров в дальний угол ворот пробил очень неточно.
    • 38'
      После навеса слева Эланга головой пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      37'
      Дадашов в центральном круге толкнул Сванберга.
    • Фол, нарушение
      36'
      Алекс Дуглас перед чужой штрафной площадью подтолкнул в спину Байрамова.
    • 35'
      Удар Кулушевски справа из пределов штрафной площади Дженетов отразил.
    • 34'
      Штрафной удар справа шведы разыграли неудачно. Мяч они при  этом сохранили и откатились к центральному кругу.
    • Фол, нарушение
      33'
      Джафаргулиев на фланге придержал руками Дьёкереша.
    • 32'
      Аяри попытался справа вывести к воротам Хина, но на перехвате удачно сыграл Бадави Гусейнов.
    • Травма, повреждение
      30'
      Дадашову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 29'
      Махмудов слева навесил к воротам, но Аугустинссон сыграл на опережение и не позволил сыграть Шейдаеву.
    • Фол, нарушение
      28'
      Аяри в центре поля жёстко сыграл в отборе против Исаева.
    • 26'
      Исак слева сделал пас в центр штрафной площади на Дьёкереша, который подставил неудачно колено под мяч. Отскок подобрали соперники.
    • 25'
      Эланга слева прошёл вперёд и навесил к воротам на Дьёкереша, который головой пробил выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      24'
      Исак в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Диниевым.
    • 23'
      Шейдаев справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Йоханссон сделал шаг в сторону и уверенно забрал мяч в руки.
    • Угловой
      22'
      Аугустинссон от углового флага навесил на Исака, который головой пробил по воротам. Диниев оказался на линии ворот и он спас хозяев от гола.
    • 21'
      Начало встречи активнее провели хозяева, но к середине тайма атак шведской команды сталдо значительно больше. Чаще гости и по воротам бьют.
    • 20'
      Сванберг сыграл на подборе и с двадцати одного метра пробил немного правее центра ворот. Дженетов сделал шаг в сторону и забрал мяч в руки.
    • 18'
      После паса справа Дьёкереш с четырнадцати метров с разворота пробил по центру ворот. Дженетов забрал мяч в руки.
    • 17'
      Сванберг слева с дальней дистанции  пробил правее ворот.
    • 16'
      Аяри по центру сделал пас в штрафную площадь на Исака, который не ожидал такого обострения и пару шагов вперёд сделал с запозданием.
    • Угловой
      15'
      Аяри от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.
    • 14'
      Эланга слева пошёл к центру и с линии штрафной площади пробил по воротам. Мяч попал в спину Мустафазаде и покинул пределы поля.
    • Угловой
      12'
      Шведы разыграли первый угловой удар в матче. Аяри слева навесил на Дьёкереша, который головой пробил выше ворот.
    • 11'
      Эланга слева пошёл обыгрывать Аббаса Гусейнова, но нем рассчитал длину поля и упустил мяч за пределы.
    • Офсайд
      10'
      Эланга оказался в офсайде.
    • 9'
      Дадашов справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Йоханссон в прыжке забрал мяч в руки.
    • 8'
      Дьекереш справа ушёл от Бадави Гусейнова и выдал пас в цент штрафной площади на Элангу. У Энтони удар в падении через себя не получился.
    • 7'
      Исак слева прорвался вперёд и прострелил на Кулушевски, который удачно грудью пробить по воротам не смог.
    • Офсайд
      6'
      Махмудов справа оказался в офсайде.
    • Опасный момент
      5'
      Шейдаев слева прорвался к воротам. Его прострел к воротам заблокирован. Рамиль играет на подборе, но три его удара с близкого расстояния соперники сумели заблокировать.
    • 4'
      Аббас Гусейнов справа прошёл вперёд, но удобный пас на Махмудова исполнить не смог. После жёсткого приёма Эмин упустил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сванберг в центре поля ударил по ногам Махмудова.
    • 2'
      Сборная Азербайджана играет в синей форме, сборная Швеции - в жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Тофика Бахрамова!
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Шейдаев Рамиль пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан 0:2 Швеция

    Исход игры
    Азербайджан
    9.8% (13)
    Ничья
    12.9% (17)
    Швеция
    77.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.68% (71)
    Меньше
    39.32% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    72.65% (85)
    Нет
    27.35% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    44.7% (59)
    1:1 Ничья
    12.1% (16)
    0:1 Швеция
    11.4% (15)
    0:2 Швеция
    8.3% (11)
    1:3 Швеция
    6.1% (8)
    1:0 Азербайджан
    3% (4)
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    Азербайджан
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