Замена в составе сборной Швеции: вместо Маттиаса Сванберга на поле вышел Антон Салетрос.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ИСАК!!! Дьёкереш справа прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и сделал пас в центр на Исака, который с семи метров в касание переправил мяч в левый угол ворот.

Вальквист по центру попытался вывести к воротам Исака, но передачу сделал чуть сильно.

Алекс Дуглас справа прошёл вперёд, но передачу сделал назад.

Замена в составе сборной Азербайджана: вместо Эмина Махмудова на поле вышел Джейхун Нуриев.

Аяри перед чужой штрафной площадью в верховой борьбе грубо сыграл против Нуриева.

Махмудов от углового флага покатил мяч на Байрамова и после ответной передачи сделал пас на Исаева. Дальний удар Алексея получился выше ворот.

Махмудов от углового флага навесил к дальней штанге, где два удара в упор сумел отразить Йоханссон.

Вальквист подтолкнул в спину убегавшего слева к воротам Шейдаева и получил жёлтую карточку.

Махмудов со штрафного с двадцати девяти метров пробил в стенку.

Исак слева с двадцати двух метров пробил под перекладину. Дженетов выставил кулаки вверх и мяч отбил.

Аяри от углового флага навесил на Исака, чей удар головой отразил Дженетов. Затем голкипер справился и с ударом Аугустинссона с подбора.

Дженетов забрал мяч в руки после подачи Вальквиста справа к воротам.

После подачи Махмудова справа Дадашов не смог удачно подставить голову под мяч и не направил сферу в сторону ворот.

Исак слева прошёл к воротам, но его перевод к дальней штанге верхом на Дьёкереша получился слишком сильным. Виктору пришлось бежать во фланг за мячом.

Дадашов в центре поля руками остановил рывок Алекса Дугласа и получил жёлтую карточку.

Исак слева с четырнадцати метров не смог закрутить мяч в дальний верхний угол ворот.

Дьёкереш справа сделал пас в центр штрафной площади на Исака. Александр остановил мяч, а удар с разворота у шведского нападающего вторым касанием не получился.

Аяри исполнил подачу от углового флага. Партнёры откатили мяч на Сванберга, который с восемнадцати метров пробил немного выше перекладины.

Вальквист справа навесил к воротам на Дьёкереша, у которого удар в борьбе с соперниками не получился точным.

Дадашов налево пас на ход Исаеву сделал слабо, и Вальквист сумел сыграть на перехвате.

Второй тайм в Баку!

В перерыве в составе сборной Швеции произошла замена: вместо Энтони Эланги на поле вышел Кен Сема.

Хозяева активно начали ми второй тайм. Первые минуты игра проходит на половине поля шведов.

Первый тайм

— Перерыв! Азербайджан - Швеция - 0:0.

45' Йоханссон забрал мяч руками после слабого удара Шейдаева с одиннадцатиметровой отметки в левый угол.

45' Зор фол Хина против Дадашова в штрафной площади назначен пенальти.

45' Берке отправился смотреть повторы, связанные с падением Дадашова перед чужими воротами.

45' Дадашов забрался в офсайд.

45' Аугустинссон на чужой половине поля придержал руками Махмудова.

45' Серией перехватов в центре поля обменялись команды. Хозяева с мячом решили отойти на свою половину поля.

45' 3 минуты добавил Берке в первом тайме.

45' Аяри от углового флага навесил к воротам. Мяч вынесен на Аугустинссона, который с девятнадцати метров пробил выше ворот.

44' Прострел Кулушевски слева к воротам заблокировал Мустафазаде.

43' Махмудов справа обыграл Хина и навесил к дальней штанге, где партнёров не было.

42' Кулушевски справа навесил к дальней штанге, куда сместился Дженетов, вверху опередил Исака и забрал мяч в руки.

41' Джафаргулиев слева оказался в офсайде.

40' Махмудов слева отправил вперёд Джафаргулиева, чей прострел к воротам соперники прервали.

39' Эланга слева с пятнадцати метров в дальний угол ворот пробил очень неточно.

38' После навеса слева Эланга головой пробил выше ворот.

37' Дадашов в центральном круге толкнул Сванберга.

36' Алекс Дуглас перед чужой штрафной площадью подтолкнул в спину Байрамова.

35' Удар Кулушевски справа из пределов штрафной площади Дженетов отразил.

34' Штрафной удар справа шведы разыграли неудачно. Мяч они при этом сохранили и откатились к центральному кругу.

33' Джафаргулиев на фланге придержал руками Дьёкереша.

32' Аяри попытался справа вывести к воротам Хина, но на перехвате удачно сыграл Бадави Гусейнов.

30' Дадашову потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

29' Махмудов слева навесил к воротам, но Аугустинссон сыграл на опережение и не позволил сыграть Шейдаеву.

28' Аяри в центре поля жёстко сыграл в отборе против Исаева.

26' Исак слева сделал пас в центр штрафной площади на Дьёкереша, который подставил неудачно колено под мяч. Отскок подобрали соперники.

25' Эланга слева прошёл вперёд и навесил к воротам на Дьёкереша, который головой пробил выше перекладины.

24' Исак в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Диниевым.

23' Шейдаев справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Йоханссон сделал шаг в сторону и уверенно забрал мяч в руки.

22' Аугустинссон от углового флага навесил на Исака, который головой пробил по воротам. Диниев оказался на линии ворот и он спас хозяев от гола.

21' Начало встречи активнее провели хозяева, но к середине тайма атак шведской команды сталдо значительно больше. Чаще гости и по воротам бьют.

20' Сванберг сыграл на подборе и с двадцати одного метра пробил немного правее центра ворот. Дженетов сделал шаг в сторону и забрал мяч в руки.

18' После паса справа Дьёкереш с четырнадцати метров с разворота пробил по центру ворот. Дженетов забрал мяч в руки.

17' Сванберг слева с дальней дистанции пробил правее ворот.

16' Аяри по центру сделал пас в штрафную площадь на Исака, который не ожидал такого обострения и пару шагов вперёд сделал с запозданием.

15' Аяри от углового флага навесил к воротам, откуда хозяева мяч выбили.

14' Эланга слева пошёл к центру и с линии штрафной площади пробил по воротам. Мяч попал в спину Мустафазаде и покинул пределы поля.

12' Шведы разыграли первый угловой удар в матче. Аяри слева навесил на Дьёкереша, который головой пробил выше ворот.

11' Эланга слева пошёл обыгрывать Аббаса Гусейнова, но нем рассчитал длину поля и упустил мяч за пределы.

10' Эланга оказался в офсайде.

9' Дадашов справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Йоханссон в прыжке забрал мяч в руки.

8' Дьекереш справа ушёл от Бадави Гусейнова и выдал пас в цент штрафной площади на Элангу. У Энтони удар в падении через себя не получился.

7' Исак слева прорвался вперёд и прострелил на Кулушевски, который удачно грудью пробить по воротам не смог.

6' Махмудов справа оказался в офсайде.

5' Шейдаев слева прорвался к воротам. Его прострел к воротам заблокирован. Рамиль играет на подборе, но три его удара с близкого расстояния соперники сумели заблокировать.

4' Аббас Гусейнов справа прошёл вперёд, но удобный пас на Махмудова исполнить не смог. После жёсткого приёма Эмин упустил мяч за пределы поля.

3' Сванберг в центре поля ударил по ногам Махмудова.

2' Сборная Азербайджана играет в синей форме, сборная Швеции - в жёлтой.