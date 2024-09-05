Тур: 1. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
0:2
Второй тайм: 71'
0'
0:0
45' Не забитый пенальтиШейдаев Рамиль
49' Желтая карточкаДадашов Ренат
59' Желтая карточкаВальквист Линус
0:1
65' ГолИсак Александр
Ход матча
45'
0:0
49'
59'
65'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
18
Аяри
Ясин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Иманов ЮсифВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сема КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ларссон ХугоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
История личных встреч
Азербайджан
Швеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|1
|1
|Дьёкереш Виктор
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальквист Линус
|1
|0
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1
Лига C. Группа 1
Лига C. Группа 1
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Швеция
|Исак Александр
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Швеция
|Вальквист Линус
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Азербайджан
|Дадашов Ренат
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан 0:2 Швеция
Исход игры
Азербайджан
9.8% (13)
Ничья
12.9% (17)
Швеция
77.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
60.68% (71)
Меньше
39.32% (46)
Обе команды забьют
Да
72.65% (85)
Нет
27.35% (32)
Популярный счёт
1:2 Швеция
44.7% (59)
1:1 Ничья
12.1% (16)
0:1 Швеция
11.4% (15)
0:2 Швеция
8.3% (11)
1:3 Швеция
6.1% (8)
1:0 Азербайджан
3% (4)
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