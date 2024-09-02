Тур: 1. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
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История личных встреч
Азербайджан
Швеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
0
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1
Лига C. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Литва
|Сирвис Пиюс
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Литва
|Уткус Эдгарас
|1
|Литва
|Паулаускас Гитис
|1
Прогнозы на матч Азербайджан - Швеция
Исход игры
Азербайджан
3.4% (2)
Ничья
19% (11)
Швеция
77.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
76.36% (42)
Нет
23.64% (13)
Популярный счёт
1:2 Швеция
43.1% (25)
1:1 Ничья
19% (11)
0:2 Швеция
13.8% (8)
1:3 Швеция
8.6% (5)
0:1 Швеция
6.9% (4)
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