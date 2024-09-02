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Тур: 1. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #111
 
Позже
Швеция
FIFA #29
Прогнозы 59
Азербайджан 3.4% (2)
X 18.6% (11)
Швеция 78% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Швеция
6.00
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6.10
1.61
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Азербайджан
Швеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2ОМ
5:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
0

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Албания - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Болгария 1:1 Азербайджан - Монголия 1:0
Бельгия - Азербайджан 5:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Азербайджан - Австрия 0:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Азербайджан - Иордания 2:1 Азербайджан - Бельгия 0:1 Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Швеция - Сербия 0:3 Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 59
    Азербайджан 3.4% (2)
    X 18.6% (11)
    Швеция 78% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Швеция
    6.00
    Реклама, pari.ru
    6.10
    1.61
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    Прогнозы на матч Азербайджан - Швеция

    Исход игры
    Азербайджан
    3.4% (2)
    Ничья
    19% (11)
    Швеция
    77.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (42)
    Нет
    23.64% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Швеция
    43.1% (25)
    1:1 Ничья
    19% (11)
    0:2 Швеция
    13.8% (8)
    1:3 Швеция
    8.6% (5)
    0:1 Швеция
    6.9% (4)
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    Азербайджан
    Швеция
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