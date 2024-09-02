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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нюберг Гленн
Шотландия
FIFA #48
 
Позже
Польша
FIFA #28
Прогнозы 54
Шотландия 31.5% (17)
X 46.3% (25)
Польша 22.2% (12)
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Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Польша
3.10
3.20
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Шотландия
Польша

История личных встреч

Шотландия
Польша

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:1
Е2ОМ
2:2
Е2ОМ
2:2
ММ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
60

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шотландия - Венгрия 0:1 Шотландия - Швейцария 1:1 Германия - Шотландия 5:1 Шотландия - Финляндия 2:2
Гибралтар - Шотландия 0:2 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Шотландия - Норвегия 3:3 Грузия - Шотландия 2:2 Франция - Шотландия 4:1 Испания - Шотландия 2:0 Шотландия - Англия 1:3 Кипр - Шотландия 0:3 Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0 Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1
Польша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Франция - Польша 1:1 Польша - Австрия 1:3 Польша - Нидерланды 1:2 Польша - Турция 2:1
Польша - Украина 3:1 Уэльс - Польша 0:0 Польша - Эстония 5:1 Польша - Латвия 2:0 Польша - Чехия 1:1 Польша - Молдова 1:1 Фарерские острова - Польша 0:2 Албания - Польша 2:0 Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0 Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Нюберг Гленн

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 54
    Шотландия 31.5% (17)
    X 46.3% (25)
    Польша 22.2% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Польша
    3.10
    3.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Шотландия - Польша

    Исход игры
    Шотландия
    31.5% (17)
    Ничья
    46.3% (25)
    Польша
    22.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (46)
    Нет
    11.54% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (21)
    2:1 Шотландия
    24.1% (13)
    1:2 Польша
    11.1% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    1:3 Польша
    3.7% (2)
    0:1 Польша
    3.7% (2)
    1:0 Шотландия
    3.7% (2)
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