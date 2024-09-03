Тур: 1. Стадион: Райко Митич. Главный судья: Гозубуик Сердар
История личных встреч
Сербия
Испания
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3
Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3
Испания
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1
Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Литва
|Сирвис Пиюс
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Литва
|Уткус Эдгарас
|1
|Литва
|Паулаускас Гитис
|1
Прогнозы на матч Сербия - Испания
Исход игры
Сербия
0% (0)
Ничья
5.6% (3)
Испания
94.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
75% (39)
Меньше
25% (13)
Обе команды забьют
Да
75% (39)
Нет
25% (13)
Популярный счёт
1:2 Испания
55.6% (30)
0:2 Испания
14.8% (8)
1:3 Испания
13% (7)
0:1 Испания
5.6% (3)
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