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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Сербия
FIFA #32
 
Позже
Испания
FIFA #3
Прогнозы 54
Сербия 0% (0)
X 5.6% (3)
Испания 94.4% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Испания
6.50
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6.30
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сербия
Испания

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Сербия 0:0 Словения - Сербия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Швеция - Сербия 0:3
Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2 Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3
Испания
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания - Англия 2:1 Испания - Франция 2:1 Испания - Германия 2:1 Испания - Грузия 4:1
Албания - Испания 0:1 Испания - Италия 1:0 Испания - Хорватия 3:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1 Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Гозубуик Сердар

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  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Сербия 0% (0)
    X 5.6% (3)
    Испания 94.4% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Испания
    6.50
    Реклама, zenit.win
    6.30
    3.90
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сербия - Испания

    Исход игры
    Сербия
    0% (0)
    Ничья
    5.6% (3)
    Испания
    94.4% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (39)
    Нет
    25% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    55.6% (30)
    0:2 Испания
    14.8% (8)
    1:3 Испания
    13% (7)
    0:1 Испания
    5.6% (3)
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    Сербия
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