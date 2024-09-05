  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2023-2025
Тур: 1. Стадион: .
Северная Ирландия
FIFA #74
2:0
Конец матча
Люксембург
FIFA #84
0'
1:0
11' Гол
Макнейр Пэдди
2:0
17' Гол
Баллард Дэниэл
45' Желтая карточка
Махмутович Энес
87' Желтая карточка
Браун Киарон
90'+4

Ход матча

11'
Макнейр Пэдди
1:0
17'
Баллард Дэниэл
(Сэвилл Джордж)
2:0
45'
 
Махмутович Энес
46'
Мадженнис Джош
Чарльз Дион
 
46'
 
Пинту Мика
Махмутович Энес
57'
Льюис Джамал
Маршалл Каллум
 
73'
 
Джогович Элдин
Жанс Лоран
73'
 
Christophe Andrade
Вейга Эрик
74'
Маккосленд Росс
Прайс Айзек
 
82'
Маккэнн Алистер
Чарльз Ши
 
82'
Смит Пол
Баллард Дэниэл
 
85'
 
Тилль Себастьян
Олесен Матиас
85'
 
Муратович Эдвин
Родригес Жерсон
87'
Браун Киарон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 114
Северная Ирландия 90.4% (103)
X 7% (8)
Люксембург 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
5
Хьюм
Трай
17
Макнейр
Пэдди
4
Баллард
Дэниэл
22
Браун
Киарон
2
Брэдли
Конор
19
Чарльз
Ши
6
Сэвилл
Джордж
14
Прайс
Айзек
10
Чарльз
Дион
8
Маршалл
Каллум
1
Морис
Антони
3
Махмутович
Энес
7
Герсон
Ларс
13
Карлсон
Дирк
4
Бонерт
Флориан
18
Жанс
Лоран
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
19
Олесен
Матиас
10
Родригес
Жерсон
14
Вейга
Эрик
Северная Ирландия
4-3-3
Люксембург
3-4-1-2

История личных встреч

Северная Ирландия
Люксембург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
1:3
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:2
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнейр Пэдди 1 1
Баллард Дэниэл 1 1
Сэвилл Джордж 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Киарон 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 1 0

Результаты матчей

Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Северная Ирландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Северная Ирландия - Андорра 2:0 Испания - Северная Ирландия 5:1 Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1
Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1
Люксембург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1 Грузия - Люксембург 2:0
Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2

Результаты матчей

Северная Ирландия
Люксембург

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Северная Ирландия
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Беларусь
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Махмутович Энес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Северная Ирландия 90.4% (103)
    X 7% (8)
    Люксембург 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Северная Ирландия 2:0 Люксембург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Северная Ирландия 2:0 Люксембург

    Исход игры
    Северная Ирландия
    90.4% (103)
    Ничья
    7% (8)
    Люксембург
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    41.28% (45)
    Нет
    58.72% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Северная Ирландия
    31.6% (36)
    2:1 Северная Ирландия
    25.4% (29)
    2:0 Северная Ирландия
    21.9% (25)
    3:1 Северная Ирландия
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Северная Ирландия
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный