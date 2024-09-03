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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мелер Халил
Португалия
FIFA #8
 
Позже
Хорватия
FIFA #12
Прогнозы 54
Португалия 81.5% (44)
X 13% (7)
Хорватия 5.6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Хорватия
4.05
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6.30
7.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Хорватия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:2
ЛНУ
2:3
ЛНУ
4:1
ТМС
1:1
Е2
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
60

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Франция 0:0 Португалия - Словения 0:0 Грузия - Португалия 2:0 Турция - Португалия 0:3
Португалия - Чехия 2:1 Португалия - Ирландия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2 Португалия - Финляндия 4:2 Словения - Португалия 2:0 Португалия - Швеция 5:2 Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2 Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0
Хорватия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хорватия - Италия 1:1 Хорватия - Албания 2:2 Испания - Хорватия 3:0 Португалия - Хорватия 1:2
Хорватия - Северная Македония 3:0 Египет - Хорватия 2:4 Тунис - Хорватия 0:0 Хорватия - Армения 1:0 Латвия - Хорватия 0:2 Уэльс - Хорватия 2:1 Хорватия - Турция 0:1 Армения - Хорватия 0:1 Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2 Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Польша
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Шотландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Португалия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хорватия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Мелер Халил

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Хорватия.
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    • Прогнозы 54
    Португалия 81.5% (44)
    X 13% (7)
    Хорватия 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Хорватия
    4.05
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    6.30
    7.00
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    Прогнозы на матч Португалия - Хорватия

    Исход игры
    Португалия
    81.5% (44)
    Ничья
    13% (7)
    Хорватия
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.31% (35)
    Меньше
    32.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    48.1% (26)
    1:1 Ничья
    11.1% (6)
    2:0 Португалия
    9.3% (5)
    1:0 Португалия
    9.3% (5)
    3:1 Португалия
    5.6% (3)
    3:0 Португалия
    5.6% (3)
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