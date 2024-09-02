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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Дания
FIFA #21
 
Позже
Швейцария
FIFA #15
Прогнозы 53
Дания 50.9% (27)
X 39.6% (21)
Швейцария 9.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Швейцария
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История личных встреч

Дания
Швейцария

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0
Е2
1:0
Е2
3:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Результаты последних матчей

Дания
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Германия - Дания 2:0 Дания - Сербия 0:0 Дания - Англия 1:1 Словения - Дания 1:1
Дания - Норвегия 3:1 Дания - Швеция 2:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Дания - Швейцария 0:0 Северная Ирландия - Дания 2:0 Дания - Словения 2:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Финляндия - Дания 0:1 Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2 Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1
Швейцария
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Англия - Швейцария 1:1 Швейцария - Италия 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Шотландия - Швейцария 1:1
Венгрия - Швейцария 1:3 Швейцария - Австрия 1:1 Швейцария - Эстония 4:0 Ирландия - Швейцария 0:1 Дания - Швейцария 0:0 Румыния - Швейцария 1:0 Швейцария - Косово 1:1 Израиль - Швейцария 1:1 Швейцария - Беларусь 3:3 Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Испания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сербия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Швейцария
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Дания
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Дания - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 53
    Дания 50.9% (27)
    X 39.6% (21)
    Швейцария 9.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания
    Ничья
    Швейцария
    3.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Дания - Швейцария

    Исход игры
    Дания
    50.9% (27)
    Ничья
    39.6% (21)
    Швейцария
    9.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Дания
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    1:2 Швейцария
    9.4% (5)
    1:0 Дания
    9.4% (5)
    2:0 Дания
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
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    Швейцария
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