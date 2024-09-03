Тур: 1. Стадион: ЗТЕ Арена.
История личных встреч
Беларусь
Болгария
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
150
Результаты последних матчей
Беларусь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2
Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1
Болгария
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0
Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1
Лига C. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Литва
|Сирвис Пиюс
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Литва
|Уткус Эдгарас
|1
|Литва
|Паулаускас Гитис
|1
Прогнозы на матч Беларусь - Болгария
Исход игры
Беларусь
17% (9)
Ничья
35.8% (19)
Болгария
47.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (17)
Меньше
66.67% (34)
Обе команды забьют
Да
66.67% (34)
Нет
33.33% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (17)
1:2 Болгария
22.6% (12)
0:1 Болгария
13.2% (7)
2:1 Беларусь
7.5% (4)
1:0 Беларусь
5.7% (3)
0:2 Болгария
5.7% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
2:0 Беларусь
3.8% (2)
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