  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2023-2025
Тур: 1. Стадион: .
Беларусь
FIFA #99
 
Позже
Болгария
FIFA #82
Прогнозы 55
Беларусь 16.4% (9)
X 34.5% (19)
Болгария 49.1% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь
Ничья
Болгария
4.70
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
4.55
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

Беларусь
Болгария

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
1:0
ТМС
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
150

Результаты последних матчей

Беларусь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0 Беларусь - Черногория 0:2
Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1
Болгария
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Словения - Болгария 1:1 Румыния - Болгария 0:0 Азербайджан - Болгария 1:1 Болгария - Танзания 1:0
Сербия - Болгария 2:2 Болгария - Венгрия 2:2 Албания - Болгария 2:0 Болгария - Литва 0:2 Черногория - Болгария 2:1 Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0 Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1

Лига C. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Люксембург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Беларусь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Беларусь 16.4% (9)
    X 34.5% (19)
    Болгария 49.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь
    Ничья
    Болгария
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    4.55
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Беларусь - Болгария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Беларусь - Болгария

    Исход игры
    Беларусь
    17% (9)
    Ничья
    35.8% (19)
    Болгария
    47.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    1:2 Болгария
    22.6% (12)
    0:1 Болгария
    13.2% (7)
    2:1 Беларусь
    7.5% (4)
    1:0 Беларусь
    5.7% (3)
    0:2 Болгария
    5.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
    2:0 Беларусь
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Беларусь
    Болгария
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный