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Тур: 1. Стадион: .
Эстония
FIFA #123
 
Позже
Словакия
FIFA #44
Прогнозы 50
Эстония 2% (1)
X 4% (2)
Словакия 94% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Словакия
6.90
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6.80
1.60
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Литва - Эстония 1:1 Эстония - Фарерские острова 4:1 Швейцария - Эстония 4:0 Финляндия - Эстония 2:1
Польша - Эстония 5:1 Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Эстония - Таиланд 1:1 Эстония - Азербайджан 0:2 Бельгия - Эстония 5:0 Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1
Словакия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Англия - Словакия 2:1 Словакия - Румыния 1:1 Словакия - Украина 1:2 Бельгия - Словакия 0:1
Словакия - Уэльс 4:0 Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Эстония
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словакия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Азербайджан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Швеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Словакия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



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  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 50
    Эстония 2% (1)
    X 4% (2)
    Словакия 94% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Словакия
    6.90
    Реклама, betcity.ru
    6.80
    1.60
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Эстония - Словакия

    Исход игры
    Эстония
    2% (1)
    Ничья
    4% (2)
    Словакия
    94% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (17)
    Меньше
    64.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (18)
    Нет
    62.5% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Словакия
    38% (19)
    1:2 Словакия
    28% (14)
    0:1 Словакия
    18% (9)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    1:3 Словакия
    4% (2)
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    Эстония
    Словакия
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