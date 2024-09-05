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Тур: 1. Стадион: .
Сан-Марино
FIFA #210
1:0
Конец матча
Лихтенштейн
FIFA #199
0'
10' Желтая карточка
Хаслер Николас
51' Желтая карточка
Чеволи Микеле
1:0
53' Гол
Сенсоли Никко
87' Желтая карточка
Баттистини Микаэль
90' Желтая карточка
Визер Сандро
90' Желтая карточка
Росси Данте
90'+8

Ход матча

10'
 
Хаслер Николас
51'
Чеволи Микеле
 
53'
Сенсоли Никко
1:0
63'
Баттистини Микаэль
Голинуччи Алессандро
 
63'
 
Марксер Мартин
Бек Никлас
63'
Samuele Zannoni
Сенсоли Никко
 
63'
 
Майер Ливио
Цунд Эмануэль
63'
 
Люхингер Зимон
Зеле Арон
64'
 
Обервадитцер Феликс
Гёппель Максимилиан
71'
Nicolas Giacopetti
Нанни Никола
 
71'
Tommaso Benvenuti
Тоси Алессандро
 
80'
Муларони Марчелло
Капиккьони Лоренцо
 
81'
 
Бек Йонас
Нотаро Фабио
87'
Баттистини Микаэль
 
90'
 
Визер Сандро
90'
Росси Данте
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Сан-Марино 15.9% (18)
X 15.9% (18)
Лихтенштейн 68.1% (77)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коломбо
Эдоардо
4
Giacomo
Benvenuti
5
Чеволи
Микеле
6
Росси
Данте
12
Тоси
Алессандро
17
Голинуччи
Алессандро
10
Капиккьони
Лоренцо
23
Valli
Casadei
11
Контадини
Андреа
20
Сенсоли
Никко
9
Нанни
Никола
1
Бюхель
Бенджамин
5
Бек
Никлас
10
Визер
Сандро
3
Гёппель
Максимилиан
20
Вольфингер
Сандро
18
Хаслер
Николас
7
Бюхель
Марсель
8
Зеле
Арон
19
Цунд
Эмануэль
16
Нотаро
Фабио
9
Саглам
Ферхат
Сан-Марино
4-3-2-1
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Сан-Марино
Лихтенштейн

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:0
ЛНУ
0:2
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

360
120

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенсоли Никко 1 1
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Микаэль 1 0
Чеволи Микеле 1 0
Росси Данте 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 1 0
Хаслер Николас 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сан-Марино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 поражений
Сан-Марино - Кипр 1:4 Словакия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 0:0 Сан-Марино - Сент-Китс и Невис 1:3
Сан-Марино - Финляндия 1:2 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Сан-Марино - Дания 1:2 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Албания - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0
Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0

Результаты матчей

Сан-Марино
Лихтенштейн

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Марино
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лихтенштейн
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гибралтар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сан-Марино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лихтенштейн
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Чеволи Микеле получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Нотаро Фабио бьет в цель!
    • 10'
      Хаслер Николас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Сан-Марино 15.9% (18)
    X 15.9% (18)
    Лихтенштейн 68.1% (77)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сан-Марино 1:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Сан-Марино
    15.9% (18)
    Ничья
    15.9% (18)
    Лихтенштейн
    68.1% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    48.62% (53)
    Нет
    51.38% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Лихтенштейн
    27.4% (31)
    0:1 Лихтенштейн
    26.5% (30)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    0:2 Лихтенштейн
    9.7% (11)
    1:0 Сан-Марино
    8% (9)
    2:1 Сан-Марино
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    1:3 Лихтенштейн
    1.8% (2)
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