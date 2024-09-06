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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Казахстан
FIFA #109
0:0
Первый тайм: 31'
Норвегия
FIFA #50
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 157
Казахстан 26.1% (41)
X 12.1% (19)
Норвегия 61.8% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Норвегия
9.50
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6.00
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5.55
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шацкий
Игорь
18
Касым
Алибек
22
Марочкин
Александр
3
Алип
Нуралы
4
Быстров
Марат
11
Вороговский
Ян
7
Оразов
Рамазан
19
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Тагыберген
Асхат
23
Чесноков
Ислам
17
Аймбетов
Абат
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
4
Эстигор
Лео
21
Ханче-Ольсен
Андреас
5
Мёллер
Вольфе
Давид
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
22
Хорн
Майер
7
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
20
Нуса
Антонио
Казахстан
5-4-1
Норвегия
4-3-3

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0
Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1
Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2
Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Норвегия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Казахстан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Казахстан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Норвегия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Казахстан
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Литва Черных Фёдор 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    После прострела с левого фланга Холанн добрался до снаряда. Подрезал он из центра мяч в дальний угол, но в створ направить мяч не сумел. 
  • 28'
    Почти полчаса отыграли в матче соперники. Конечно, ближе к голу норвежская сборная, но вызывает уважение игра сборной Казахстана в обороне. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Оразов после потери мяча пошел в активный отбор и снес оппонента на газон. Судья снова определил нарушение правил. Свисток прозвучал незамедлительно. 
  • 25'
    Едва не организовали подопечные Черчесова контратаку. Эдегор успел в обороне сыграть и мяч вынес за пределы поля. В данном случае в аут. 
  • Угловой
    24'
    Еще один угловой сборная Норвегии разыграла. Последовал навес с левого края, и Холанн пробил по рамке значительно выше мишени. 
  • 22'
    Сборная Норвегии большими силами отошла в центр поля. Как будто взяли небольшую паузу в игре скандинавы. Заняли они выжидательную тактику. 
  • 21'
    Процент владения мячом нам показали режиссеры трансляции сейчас. По этому показателю впереди Норвегия - 66% против 34%. Но и по игре это видно, конечно. 
  • Опасный момент
    20'
    Сорлот получил мяч справа в чужой штрафной, нанес он удар по рамке соперника. Мяч попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. В аут на сей раз. 
  • 18'
    Рюэрсон снова сумел выйти на ударную позицию. Пробил он в дальний угол рамки соперника - мяч полетел слишком высоко и своей цели не достиг!
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! Подача с левого края, и Рюэрсон головой пробил в правый от себя угол. Снаряд просвистел рядом со стойкой! Было очень опасно!
  • 16'
    Неудачно угловой разыграли футболисты Казахстана. Прерывает далее Алип атаку соперника, выбивая в подкате мяч за пределы поля. В аут. 
  • Угловой
    15'
    Команда Черчесова попыталась убежать в контратаку. Чесноков с дальней дистанции пробил по воротам, и сфера за лицевую линию спланировала. Угловой. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Все тот же Эдегор в центре поля получил удар по ногам от Оразова. Представитель датского чемпионата нарушил правила против соперника, но избежал наказания. 
  • 12'
    Хорошего качества игру показывает пока что Норвегия. Такими темпами атака Казахстана может создать серьезную угрозу у ворот своего оппонента. 
  • 11'
    Мёллер получил от Эдегора передачу после розыгрыша углового. В итоге с дужки штрафной игрок направлял мяч в сторону ворот, но сфера полетела выше цели. 
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    • Угловой
      10'
      Эдегор нанес удар по воротам соперника, но мяч попал в ногу защитнику, после чего улетел за пределы поля. Будет еще один угловой. С правого края. 
    • 9'
      Активно Казахстан на первых минутах пытается играть. С левого края вошел в штрафную Чесноков, который пробил крайне неточно. В створ он не попал. 
    • Угловой
      7'
      Еще один угловой подали игроки сборной Норвегии. Подача с левого края в центр штрафной, и на выходе сработал голкипер, который забрал мяч в перчатки. 
    • Угловой
      6'
      Нуса получил сейчас мяч на левом фланге, прострелил в центр, но попал в ногу защитнику, после чего сфера улетела за пределы поля. Первый угловой. 
    • 5'
      Зайнутдинов сейчас получил мяч на линии штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника - мяч полетел значительно выше цели. 
    • 3'
      Берг сейчас получил мяч на левом фланге, после чего подал мяч в центр штрафной - сфера прилетела в перчатки голкиперу, который забрал футбольный снаряд в перчатки. 
    • 2'
      Футболисты сборной Казахстана сегодня вышли на поле в желтых цветах, а игроки Норвегии - в бордовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал в нашей встрече первый тайм! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
      Ассистент: Йост ван Зейлен (Нидерланды);
      Ассистент: Рогир Хониг (Нидерланды);
      Резервный: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды).
    • Доброго времени суток всем, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка первого тура Лиги В Лиги наций УЕФА сойдутся лицом к лицу игроки Казахстана и Норвегии. Встреча состоится  в городе Алматы, на стадионе «Центральный».

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Казахстан 0:0 Норвегия

    Исход игры
    Казахстан
    25.8% (41)
    Ничья
    11.9% (19)
    Норвегия
    62.3% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.91% (67)
    Меньше
    39.09% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия
    30.2% (48)
    0:1 Норвегия
    8.2% (13)
    1:1 Ничья
    8.2% (13)
    0:2 Норвегия
    6.9% (11)
    2:1 Казахстан
    5% (8)
    1:3 Норвегия
    3.8% (6)
    1:0 Казахстан
    3.8% (6)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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