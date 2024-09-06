Процент владения мячом нам показали режиссеры трансляции сейчас. По этому показателю впереди Норвегия - 66% против 34%. Но и по игре это видно, конечно.

Сборная Норвегии большими силами отошла в центр поля. Как будто взяли небольшую паузу в игре скандинавы. Заняли они выжидательную тактику.

Еще один угловой сборная Норвегии разыграла. Последовал навес с левого края, и Холанн пробил по рамке значительно выше мишени.

Едва не организовали подопечные Черчесова контратаку. Эдегор успел в обороне сыграть и мяч вынес за пределы поля. В данном случае в аут.

Оразов после потери мяча пошел в активный отбор и снес оппонента на газон. Судья снова определил нарушение правил. Свисток прозвучал незамедлительно.

Почти полчаса отыграли в матче соперники. Конечно, ближе к голу норвежская сборная, но вызывает уважение игра сборной Казахстана в обороне.

После прострела с левого фланга Холанн добрался до снаряда. Подрезал он из центра мяч в дальний угол, но в створ направить мяч не сумел.

Мёллер получил от Эдегора передачу после розыгрыша углового. В итоге с дужки штрафной игрок направлял мяч в сторону ворот, но сфера полетела выше цели.

Хорошего качества игру показывает пока что Норвегия. Такими темпами атака Казахстана может создать серьезную угрозу у ворот своего оппонента.

Все тот же Эдегор в центре поля получил удар по ногам от Оразова. Представитель датского чемпионата нарушил правила против соперника, но избежал наказания.

Команда Черчесова попыталась убежать в контратаку. Чесноков с дальней дистанции пробил по воротам, и сфера за лицевую линию спланировала. Угловой.

Неудачно угловой разыграли футболисты Казахстана. Прерывает далее Алип атаку соперника, выбивая в подкате мяч за пределы поля. В аут.

ОПАСНО! Подача с левого края, и Рюэрсон головой пробил в правый от себя угол. Снаряд просвистел рядом со стойкой! Было очень опасно!

Рюэрсон снова сумел выйти на ударную позицию. Пробил он в дальний угол рамки соперника - мяч полетел слишком высоко и своей цели не достиг!

Сорлот получил мяч справа в чужой штрафной, нанес он удар по рамке соперника. Мяч попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. В аут на сей раз.

10' Эдегор нанес удар по воротам соперника, но мяч попал в ногу защитнику, после чего улетел за пределы поля. Будет еще один угловой. С правого края.

9' Активно Казахстан на первых минутах пытается играть. С левого края вошел в штрафную Чесноков, который пробил крайне неточно. В створ он не попал.

7' Еще один угловой подали игроки сборной Норвегии. Подача с левого края в центр штрафной, и на выходе сработал голкипер, который забрал мяч в перчатки.

6' Нуса получил сейчас мяч на левом фланге, прострелил в центр, но попал в ногу защитнику, после чего сфера улетела за пределы поля. Первый угловой.

5' Зайнутдинов сейчас получил мяч на линии штрафной, после чего нанес выстрел по рамке соперника - мяч полетел значительно выше цели.

3' Берг сейчас получил мяч на левом фланге, после чего подал мяч в центр штрафной - сфера прилетела в перчатки голкиперу, который забрал футбольный снаряд в перчатки.

2' Футболисты сборной Казахстана сегодня вышли на поле в желтых цветах, а игроки Норвегии - в бордовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.