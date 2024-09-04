Тур: 1. Стадион: Центральный стадион Алматы.
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0
Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1
Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2
Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Литва
|Сирвис Пиюс
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Литва
|Уткус Эдгарас
|1
|Литва
|Паулаускас Гитис
|1
Прогнозы на матч Казахстан - Норвегия
Исход игры
Казахстан
32.2% (28)
Ничья
10.3% (9)
Норвегия
57.5% (50)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (34)
Меньше
41.38% (24)
Обе команды забьют
Да
63.79% (37)
Нет
36.21% (21)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
26.4% (23)
0:1 Норвегия
9.2% (8)
0:2 Норвегия
6.9% (6)
2:1 Казахстан
5.7% (5)
1:0 Казахстан
5.7% (5)
1:1 Ничья
5.7% (5)
1:3 Норвегия
3.4% (3)
0:3 Норвегия
2.3% (2)
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