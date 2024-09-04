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Тур: 1. Стадион: .
Казахстан
FIFA #109
 
Позже
Норвегия
FIFA #50
Прогнозы 87
Казахстан 32.2% (28)
X 10.3% (9)
Норвегия 57.5% (50)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Норвегия
8.30
4.80
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4.60
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Азербайджан - Казахстан 3:2 Армения - Казахстан 2:1 Люксембург - Казахстан 2:1 Греция - Казахстан 5:0
Казахстан - Туркменистан 2:0 Словения - Казахстан 2:1 Казахстан - Сан-Марино 3:1 Финляндия - Казахстан 1:2 Дания - Казахстан 3:1 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2 Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1
Норвегия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дания - Норвегия 3:1 Норвегия - Косово 3:0 Норвегия - Словакия 1:1 Норвегия - Чехия 1:2
Шотландия - Норвегия 3:3 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Норвегия - Испания 0:1 Кипр - Норвегия 0:4 Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 13 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 87
    Казахстан 32.2% (28)
    X 10.3% (9)
    Норвегия 57.5% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Норвегия
    8.30
    4.80
    Реклама, betcity.ru
    4.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Казахстан - Норвегия

    Исход игры
    Казахстан
    32.2% (28)
    Ничья
    10.3% (9)
    Норвегия
    57.5% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (34)
    Меньше
    41.38% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (37)
    Нет
    36.21% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия
    26.4% (23)
    0:1 Норвегия
    9.2% (8)
    0:2 Норвегия
    6.9% (6)
    2:1 Казахстан
    5.7% (5)
    1:0 Казахстан
    5.7% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (5)
    1:3 Норвегия
    3.4% (3)
    0:3 Норвегия
    2.3% (2)
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    Казахстан
    Норвегия
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