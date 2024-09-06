Тур: 1. Стадион: Надьердеи. Главный судья: Оливер Майкл
Ход матча
21'
1:0
36'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
336 Количество передач 189
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Фас
Ваут
10
Доку
Жереми
22
Групер
Дэнни
15
Глух
Оскар
13
Халаили
Анан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Групер ДэнниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
-
13 Халаили АнанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Нирон ОмерВратарь
- Защитник
-
12 Ревиво РойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Абада ЛиэльПолузащитник
-
20 Азулай ЭтанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Битон ДанНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
-
23 Кайуф Шариф
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Бельгия
Израиль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|1
|1
|Доку Жереми
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халаили Анан
|1
|1
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2
Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2
Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2
Лига A. Группа 2
Лига A. Группа 2
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бельгия 1:1 Израиль
Исход игры
Бельгия
98.4% (122)
Ничья
0% (0)
Израиль
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.27% (52)
Меньше
52.73% (58)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
38.7% (48)
2:1 Бельгия
16.9% (21)
3:1 Бельгия
12.9% (16)
3:0 Бельгия
9.7% (12)
1:0 Бельгия
8.1% (10)
4:1 Бельгия
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!