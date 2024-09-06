Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

В центре поля получил по ногам Доку в борьбе против Соломона. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Ушел от соперника по флангу Доку на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил спокойно Шломо.

Ворвался с фланга в штрафную Де Брёйне и покатил поперек на Опенда, но тот пас стал легкой добычей для защитника.

С углового подавал Лукебакио на ближнюю штангу, но здесь Групер оказался первым на мяче и вынес его головой на фланг.

Забросил в штрафную соперника Глух на ход Халили, который ворвался из-за спин защитников во вратарскую и отправил сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

Судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

После поперечного паса от Групера пробил по воротам Соломон, но на пути мяча оказалась спина защитника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Анан Халаили! Вот это да, удалось сравнять счёт гостям. Подхватил мяч на фланге Нахмиас и тут же подал в штрафную, где после серии рикошетов головой пробил Халаили точно над руками голкипера под перекладину.

С правого фланга сместился в штрафную Лукебакио и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.

Далеко вбросил мяч с аута Кастань в штрафную соперника, но мяч головой вынес подальше от ворот Гандельман.

Подключился к атаке своей команды по флангу Соломон и прострелил в центр на Глуха, который пробил в касание, но угодил в защитника.

Снова простреливал от лицевой линии Соломон под удар Глуху, но на этот раз Оскар пробил намного выше перекладины.

Отдавал пас в штрафную соперника Онана на ход Опенда, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Пробивал головой Опенда с линии вратарской после подачи с фланга от Де Брёйне, но мяч полетел выше перекладины.

Сместился с правого фланга к линии штрафной Лукебакио и пробил в дальнюю девятку, но в прыжке смог отбить сферу в сторону Герафи.

В центре поля Доку заехал по ногам Джехезкелю в подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Израиля.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Джехезкель повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

С дальней дистанции пробивал по воротам Тилеманс после скидки от Де Брёйне. Мяч полетел выше перекладины.

Прорывался вновь Доку по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.

Забросил с фланга Тилеманс в штрафную на ход Де Брёйне, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.

Прорывался по флангу на скорости Соломон в контратаку и прострелил поперек на Халаили, но этот пас перехватил Фас.

В центре поля Соломон руками уложил на газон в силовой борьбе Тилеманса. Штрафной удар исполнят бельгийцы.

Сместился с фланга в центр Глух и покатил поперек на Абу-Фани, но выстрел последнего оказался неточным.

В центре поля Абу-Фани заехал в подкате по ногам сопернику, за что тут же был наказан желтой карточкой.

25' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Лукебакио на ход Опенда, но тому пробить не позволил Гандельман.

24' Накрутил соперника на фланге Доку и подал в центр штрафной, но здесь головой Нахмиас вынес сферу подальше от ворот.

23' Забросил по флангу Джехезкель на ход Соломону, но того опередил Кюйпер и головой вынес сферу за пределы поля.

21' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кевин Де Брёйне! Смогли все же открыть счёт в матче бельгийцы. Протащил мяч по флангу Доку и от лицевой линии прострелил в центр штрафной на Де Брёйне, который в касание пробил точно по центру ворот, а в падении Герафи спасти не смог.

20' Отдавал пас в штрафную соперника Тилеманс на ход Доку, но тому пробить не дал защитник в подкате.

19' Ворвался в штрафную на скорости с правого фланга Джехезкель, но напоролся на Кюйпера, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гандельман. Потребуется ему помощь медиков.

17' Перехватил мяч в чужой штрафной Де Брёйне и тут же прострелил поперек на Опенда, но тот пробил точно в руки голкиперу.

16' В центре поля перехватил мяч Соломон и тут же забросил вперед на Глуха, но тому не удалось на скорости оторваться от Теате.

15' Накрутил соперника на фланге Лави и прострелил в центр на Соломона, но выстрел последнего принял на себя защитник.

14' Диагональный пас исполнял Глух в штрафную, куда забегал Соломон, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

13' Подавал в штрафную Де Брёйне на Опенда, который пытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу.

12' Ушел от соперника по флангу Кастань и навесил в центр штрафной, но на выходе спокойно голкипер забрал мяч в руки.

11' На чужой половине поля грамотно подставился Доку и вынудил нарушить правила Лави. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

10' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Лукебакио на ход Опенда, но снова тому добраться до мяча не удалось.

9' Диагональ исполнял Тилеманс на левый фланг, куда забегал Доку, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

8' Забросил с центра поля в штрафную соперника Онана на ход Опенда, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

7' Убежал в контратаку на скорости Джехезкель, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

6' С угла поля Де Брёйне навесил на дальнюю штангу, где в центр скинул головой Онана на Лукебакио, но тот оказался в офсайде.

5' Мягко забросил в штрафную Тилеманс на ход Де Брёйне, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Шломо.

4' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Доку на ход Опенда, но в последний момент мяч перехватил Нахмиас.

3' Убегал на скорости в чужую штрафную Халаили после паса от Соломона, но мяч стал легкой добычей для Кастельса.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-бордовых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.