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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Бельгия
FIFA #6
1:1
Второй тайм: 47'
Израиль
FIFA #78
0'
1:0
21' Гол
Де Брёйне Кевин
33' Желтая карточка
Абу-Фани Мохаммад
1:1
36' Гол
Халаили Анан

Ход матча

21'
Де Брёйне Кевин
(Доку Жереми)
1:0
33'
 
Абу-Фани Мохаммад
36'
1:1
Халаили Анан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 336 Количество передач 189
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 124
Бельгия 98.4% (122)
X 0% (0)
Израиль 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Израиль
1.55
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6.40
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8.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Кастань
Тимоти
4
Фас
Ваут
3
Теате
Артур
5
Кюйпер
Максим
6
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
11
Лукебакио
Доди
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Доку
Жереми
9
Опенда
Лои
1
Герафи
Йоав
5
Нахмиас
Идан
4
Шломо
Раз
3
Гандельман
Омри
11
Джехезкель
Сагив
22
Групер
Дэнни
6
Лави
Нета
16
Абу-Фани
Мохаммад
10
Манор
Соломон
15
Глух
Оскар
13
Халаили
Анан
Бельгия
4-2-3-1
Израиль
3-4-2-1

История личных встреч

Бельгия
Израиль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 1 1
Доку Жереми 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халаили Анан 1 1

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абу-Фани Мохаммад 1 0

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2
Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2
Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Франция
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельгия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Франция
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Италия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бельгия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Ворвался с фланга в штрафную Де Брёйне и покатил поперек на Опенда, но тот пас стал легкой добычей для защитника.
  • 48'
    Ушел от соперника по флангу Доку на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил спокойно Шломо.
  • 47'
    В центре поля получил по ногам Доку в борьбе против Соломона. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • Офсайд
    45'
    Забросил в штрафную соперника Глух на ход Халили, который ворвался из-за спин защитников во вратарскую и отправил сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
  • 45'
    С углового подавал Лукебакио на ближнюю штангу, но здесь Групер оказался первым на мяче и вынес его головой на фланг.
  • 44'
    Пробивал головой Опенда с линии вратарской после подачи с фланга от Де Брёйне, но мяч полетел выше перекладины. 
  • Офсайд
    43'
    Отдавал пас в штрафную соперника Онана на ход Опенда, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 42'
    Снова простреливал от лицевой линии Соломон под удар Глуху, но на этот раз Оскар пробил намного выше перекладины.
  • 41'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Соломон и прострелил в центр на Глуха, который пробил в касание, но угодил в защитника.
  • 40'
    Далеко вбросил мяч с аута Кастань в штрафную соперника, но мяч головой вынес подальше от ворот Гандельман.
  • 39'
    С правого фланга сместился в штрафную Лукебакио и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Анан Халаили! Вот это да, удалось сравнять счёт гостям. Подхватил мяч на фланге Нахмиас и тут же подал в штрафную, где после серии рикошетов головой пробил Халаили точно над руками голкипера под перекладину.
  • 36'
    После поперечного паса от Групера пробил по воротам Соломон, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      35'
      В центре поля Абу-Фани заехал в подкате по ногам сопернику, за что тут же был наказан желтой карточкой.
    • 34'
      Сместился с фланга в центр Глух и покатил поперек на Абу-Фани, но выстрел последнего оказался неточным.
    • 33'
      В центре поля Соломон руками уложил на газон в силовой борьбе Тилеманса. Штрафной удар исполнят бельгийцы.
    • 32'
      Прорывался по флангу на скорости Соломон в контратаку и прострелил поперек на Халаили, но этот пас перехватил Фас.
    • 31'
      Забросил с фланга Тилеманс в штрафную на ход Де Брёйне, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.
    • 30'
      Прорывался вновь Доку по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.
    • 29'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Тилеманс после скидки от Де Брёйне. Мяч полетел выше перекладины.
    • 28'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Джехезкель повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
    • 27'
      В центре поля Доку заехал по ногам Джехезкелю в подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Израиля.
    • Опасный момент
      26'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Лукебакио и пробил в дальнюю девятку, но в прыжке смог отбить сферу в сторону Герафи.
    • 25'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Лукебакио на ход Опенда, но тому пробить не позволил Гандельман.
    • 24'
      Накрутил соперника на фланге Доку и подал в центр штрафной, но здесь головой Нахмиас вынес сферу подальше от ворот.
    • 23'
      Забросил по флангу Джехезкель на ход Соломону, но того опередил Кюйпер и головой вынес сферу за пределы поля.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Кевин Де Брёйне! Смогли все же открыть счёт в матче бельгийцы. Протащил мяч по флангу Доку и от лицевой линии прострелил в центр штрафной на Де Брёйне, который в касание пробил точно по центру ворот, а в падении Герафи спасти не смог.
    • 20'
      Отдавал пас в штрафную соперника Тилеманс на ход Доку, но тому пробить не дал защитник в подкате.
    • 19'
      Ворвался в штрафную на скорости с правого фланга Джехезкель, но напоролся на Кюйпера, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
    • 18'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гандельман. Потребуется ему помощь медиков.
    • 17'
      Перехватил мяч в чужой штрафной Де Брёйне и тут же прострелил поперек на Опенда, но тот пробил точно в руки голкиперу.
    • 16'
      В центре поля перехватил мяч Соломон и тут же забросил вперед на Глуха, но тому не удалось на скорости оторваться от Теате.
    • 15'
      Накрутил соперника на фланге Лави и прострелил в центр на Соломона, но выстрел последнего принял на себя защитник.
    • 14'
      Диагональный пас исполнял Глух в штрафную, куда забегал Соломон, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 13'
      Подавал в штрафную Де Брёйне на Опенда, который пытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу.
    • 12'
      Ушел от соперника по флангу Кастань и навесил в центр штрафной, но на выходе спокойно голкипер забрал мяч в руки.
    • 11'
      На чужой половине поля грамотно подставился Доку и вынудил нарушить правила Лави. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 10'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Лукебакио на ход Опенда, но снова тому добраться до мяча не удалось.
    • 9'
      Диагональ исполнял Тилеманс на левый фланг, куда забегал Доку, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 8'
      Забросил с центра поля в штрафную соперника Онана на ход Опенда, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 7'
      Убежал в контратаку на скорости Джехезкель, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • Опасный момент
      6'
      С угла поля Де Брёйне навесил на дальнюю штангу, где в центр скинул головой Онана на Лукебакио, но тот оказался в офсайде.
    • 5'
      Мягко забросил в штрафную Тилеманс на ход Де Брёйне, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Шломо.
    • 4'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Доку на ход Опенда, но в последний момент мяч перехватил Нахмиас.
    • 3'
      Убегал на скорости в чужую штрафную Халаили после паса от Соломона, но мяч стал легкой добычей для Кастельса.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-бордовых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Джехезкель Сагив из команды Израиль поставил подножку. Пострадал Доку Жереми
    • 46'
      Бельгия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Бельгия пытается что-то создать.
    • 46'
      Бельгия контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 1:1 Израиль

    Исход игры
    Бельгия
    98.4% (122)
    Ничья
    0% (0)
    Израиль
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (52)
    Меньше
    52.73% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    38.7% (48)
    2:1 Бельгия
    16.9% (21)
    3:1 Бельгия
    12.9% (16)
    3:0 Бельгия
    9.7% (12)
    1:0 Бельгия
    8.1% (10)
    4:1 Бельгия
    1.6% (2)
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