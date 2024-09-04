  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2023-2025
Тур: 1. Стадион: .
Бельгия
FIFA #6
 
Позже
Израиль
FIFA #78
Прогнозы 56
Бельгия 100% (56)
X 0% (0)
Израиль 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Израиль
1.30
Реклама, betcity.ru
6.00
Реклама, betcity.ru
9.40
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия
Израиль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
3:1
Е2ОМ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Франция - Бельгия 1:0 Украина - Бельгия 0:0 Бельгия - Румыния 2:0 Бельгия - Словакия 0:1
Бельгия - Люксембург 3:0 Бельгия - Черногория 2:0 Англия - Бельгия 2:2 Ирландия - Бельгия 0:0 Бельгия - Азербайджан 5:0 Бельгия - Сербия 1:0 Бельгия - Швеция 1:1 Австрия - Бельгия 2:3 Бельгия - Эстония 5:0 Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2
Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беларусь - Израиль 0:4 Венгрия - Израиль 3:0 Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2
Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1 Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Бельгия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.27. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.27 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Бельгия 100% (56)
    X 0% (0)
    Израиль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Израиль
    1.30
    Реклама, betcity.ru
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    9.40
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бельгия - Израиль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Бельгия - Израиль

    Исход игры
    Бельгия
    100% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Израиль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (26)
    Меньше
    51.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (18)
    Нет
    66.67% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    40.4% (23)
    2:1 Бельгия
    15.8% (9)
    3:0 Бельгия
    12.3% (7)
    3:1 Бельгия
    12.3% (7)
    1:0 Бельгия
    8.8% (5)
    4:1 Бельгия
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бельгия
    Израиль
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный