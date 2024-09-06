Тур: 1. Стадион: Фадиль Вокри.
Ход матча
40'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
15
Буркэ
Андрей
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
19
Дрэгуш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
16 Авдыли ИлирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахити ЭмирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Буркэ АндрейЗащитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
-
19 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Косово
Румыния
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|1
|1
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Косово 0:1 Румыния
Исход игры
Косово
16.5% (19)
Ничья
34.8% (40)
Румыния
48.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (37)
1:2 Румыния
26.1% (30)
0:1 Румыния
12.2% (14)
2:1 Косово
7% (8)
1:0 Косово
6.1% (7)
0:2 Румыния
4.3% (5)
1:3 Румыния
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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