  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2023-2025
Тур: 1. Стадион: .
Косово
FIFA #106
0:1
Второй тайм: 49'
Румыния
FIFA #45
0'
0:1
40' Гол
Ман Деннис

Ход матча

40'
0:1
Ман Деннис
(Марин Рэзван)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 114
Косово 16.7% (19)
X 35.1% (40)
Румыния 48.2% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Румыния
6.00
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
3.65
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
23
Пакарада
Леарт
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
6
Реджбекай
Элвис
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
11
Асллани
Фисник
1
Ницэ
Флорин
2
Рациу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Буркэ
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
6
Марин
Мариус
10
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
19
Дрэгуш
Денис
13
Михэйлэ
Валентин
Косово
4-4-2
Румыния
4-3-3

История личных встреч

Косово
Румыния

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 1
Марин Рэзван 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Косово
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Румыния
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Косово
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Румыния
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Косово
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Марин Рэзван сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 114
Косово 16.7% (19)
X 35.1% (40)
Румыния 48.2% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Румыния
6.00
Реклама, betcity.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
3.65
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Косово 0:1 Румыния онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Косово 0:1 Румыния

Исход игры
Косово
16.5% (19)
Ничья
34.8% (40)
Румыния
48.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (37)
1:2 Румыния
26.1% (30)
0:1 Румыния
12.2% (14)
2:1 Косово
7% (8)
1:0 Косово
6.1% (7)
0:2 Румыния
4.3% (5)
1:3 Румыния
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Косово
Румыния
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный