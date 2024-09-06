Тур: 1. Стадион: Фадиль Вокри.
0'
0:1
40' ГолМан Деннис
50' Желтая карточкаБериша Валон
0:2
51' ПенальтиМарин Рэзван
69' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
76' Желтая карточкаБанку Никусор
81' Желтая карточкаВойвода Мергим
0:3
82' ГолМарин Рэзван
85' Вторая желтая карточкаВойвода Мергим
90'+2
Ход матча
40'
0:1
50'
51'
0:2
69'
76'
81'
82'
0:3
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
15
Буркэ
Андрей
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
19
Дрэгуш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
16 Авдыли ИлирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахити ЭмирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Буркэ АндрейЗащитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
-
19 Дрэгуш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сореску ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Косово
Румыния
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Рэзван
|2 (1)
|2
|Ман Деннис
|1
|1
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|1
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Реджбекай Элвис
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|1
|0
Результаты матчей
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Румыния
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5
Результаты матчей
Косово
Румыния
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Косово
Румыния
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Косово 0:3 Румыния
Исход игры
Косово
16.5% (19)
Ничья
34.8% (40)
Румыния
48.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (37)
1:2 Румыния
26.1% (30)
0:1 Румыния
12.2% (14)
2:1 Косово
7% (8)
1:0 Косово
6.1% (7)
0:2 Румыния
4.3% (5)
1:3 Румыния
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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