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Тур: 1. Стадион: .
Косово
FIFA #106
0:3
Конец матча
Румыния
FIFA #45
0'
0:1
40' Гол
Ман Деннис
50' Желтая карточка
Бериша Валон
0:2
51' Пенальти
Марин Рэзван
69' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
76' Желтая карточка
Банку Никусор
81' Желтая карточка
Войвода Мергим
0:3
82' Гол
Марин Рэзван
85' Вторая желтая карточка
Войвода Мергим
90'+2

Ход матча

40'
0:1
Ман Деннис
(Марин Рэзван)
50'
Бериша Валон
 
51'
0:2
Марин Рэзван
66'
Рахмани Альбион
Мурики Ведат
 
66'
Муслия Флоран
Бериша Валон
 
66'
Красники Эрмал
Асллани Фисник
 
69'
Реджбекай Элвис
 
76'
 
Банку Никусор
78'
 
Коман Флоринел
Ман Деннис
81'
Войвода Мергим
 
81'
Сахити Эмир
Жегрова Эдон
 
81'
Ррудхани Донат
Пакарада Леарт
 
82'
0:3
Марин Рэзван
(Михэйлэ Валентин)
83'
 
Пушкаш Георге
Дрэгуш Денис
83'
 
Хаджи Янис
Михэйлэ Валентин
85'
Войвода Мергим
 
86'
 
Олару Дариус
Марин Рэзван
86'
 
Митрицэ Александру
Станчу Николае

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Косово 16.5% (19)
X 34.8% (40)
Румыния 48.7% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
23
Пакарада
Леарт
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
6
Реджбекай
Элвис
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
11
Асллани
Фисник
1
Ницэ
Флорин
2
Рациу
Андрей
3
Дрэгушин
Раду
15
Буркэ
Андрей
11
Банку
Никусор
18
Марин
Рэзван
6
Марин
Мариус
10
Станчу
Николае
20
Ман
Деннис
19
Дрэгуш
Денис
13
Михэйлэ
Валентин
Косово
4-4-2
Румыния
4-3-3

История личных встреч

Косово
Румыния

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Рэзван 2 (1) 2
Ман Деннис 1 1
Михэйлэ Валентин 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 1 1
Бериша Валон 1 0
Реджбекай Элвис 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Румыния
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норвегия - Косово 3:0 Венгрия - Косово 2:0 Армения - Косово 0:1 Косово - Беларусь 0:1
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Израиль 1:0 Андорра - Косово 0:3 Румыния - Косово 2:0 Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1
Румыния
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Румыния - Нидерланды 0:3 Словакия - Румыния 1:1 Бельгия - Румыния 2:0 Румыния - Украина 3:0
Румыния - Лихтенштейн 0:0 Румыния - Болгария 0:0 Румыния - Колумбия 2:3 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Румыния - Швейцария 1:0 Израиль - Румыния 1:2 Румыния - Андорра 4:0 Беларусь - Румыния 0:0 Румыния - Косово 2:0 Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5

Результаты матчей

Косово
Румыния

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Косово
Румыния

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кипр
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Румыния
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Литва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Косово
 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Румыния
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кипр
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Косово
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Литва
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Марин Рэзван сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Косово 16.5% (19)
    X 34.8% (40)
    Румыния 48.7% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Косово 0:3 Румыния

    Исход игры
    Косово
    16.5% (19)
    Ничья
    34.8% (40)
    Румыния
    48.7% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (37)
    1:2 Румыния
    26.1% (30)
    0:1 Румыния
    12.2% (14)
    2:1 Косово
    7% (8)
    1:0 Косово
    6.1% (7)
    0:2 Румыния
    4.3% (5)
    1:3 Румыния
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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