Тур: 1. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум. Главный судья: Сагги Рохит
0'
25' Желтая карточкаЙылдыз Кенан
28' Желтая карточкаУилсон Гарри
29' Желтая карточкаДжонсон Бреннан
31' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
39' Желтая карточкаАйхан Кан
Ход матча
25'
28'
29'
31'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
341 Количество передач 174
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ремзи
Аарон
19
Томас
Сорба
22
Айхан
Кан
18
Мюлдюр
Мерт
16
Юксек
Исмаил
11
Йылдыз
Кенан
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ремзи АаронНападающий
-
19 Томас СорбаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
16 Кабанго БенЗащитник
-
18 Бек ОуэнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Купер ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шихан ДжошПолузащитник
-
23 Крю ЧарлиПолузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Беллами Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юксек ИсмаилПолузащитник
-
11 Йылдыз КенанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эзкан СалихПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
-
21 Динкчи ЭренПолузащитник
-
19 Найир УмутНападающий
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Уэльс
Турция
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2
Турция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3
Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1
Лига B. Группа 4
Лига B. Группа 4
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Турция
Исход игры
Уэльс
17.2% (20)
Ничья
43.1% (50)
Турция
39.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (48)
1:2 Турция
25.9% (30)
1:0 Уэльс
9.5% (11)
0:1 Турция
6% (7)
2:1 Уэльс
6% (7)
0:2 Турция
3.4% (4)
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