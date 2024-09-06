Не хватает динамики этой игре. В середине тайма встреча начала разбиваться на эпизоды, и пока командам не получается взвинтить темп.

Уилсон придумал интересную передачу на дальнюю штангу, но Джеймс не успел к мячу после заброса.

Кекчю попытался пойти в дриблинг по правому флангу, но запутался в собственных ногах и упустил мяч за лицевую линию.

Две минуты добавлено к первому тайму.

Дэнни Уорд замешкался с мячом в своей вратарской, но в последний момент сумел корпусом закрыть мяч от налетевшего соперника!

Гюлер со стандартного положения навесил в штрафную Уэльса, где Бардакджи пробил головой, но мимо цели.

Юксек в подкате сбил соперника в центре поля. В этот раз арбитр обошелся без карточки.

Сборная Турции хорошо сработала в прессинге, зажав соперника на их половине поля. Мяч ушел в аут, но остался у валлийцев.

Наконец-то Турция что-то начала придумывать на половине поля хозяев после долгой паузы без мяча.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Ремзи одной передачей вывел один на один Томаса, который легко перекинул мяч через вышедшего вратаря, но боковой зафиксировал положение вне игры.

Айхан срубил соперника на своей половине поля и получил заслуженную желтую карточку.

Гюлер с правого фланга выполнил подачу на линию штрафной площади гостей, но там никого из его партнеров не оказалось.

Гюлер получил мяч за спинами соперников, но оказался в положении вне игры.

Йылдыз стал тем, кто первым получил желтую карточку в сегодняшнем матче. Грубо врезался нападающий в Робертса.

Небольшая пауза возникла в игре, в ходе которой тренеры активно давали какие-то дополнительные установки своим футболистам.

Джонсон очень грубо сыграл против соперника, хотя в этом не было никакой необходимости. Еще одно предупреждение.

Игрок сборной Турции завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр не увидел фол в данном эпизоде. Из-за этого возникла потасовка между футболистами!

Кажется, видеоарбитрам нужно вмешаться в эпизод.

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла тоже получил свою карточку за разговоры.

Возобновилась игра. Эпизод с паданием Йылмаза в чужой штрафной оставили без внимания.

23' Айхан пострадал в борьбе в одном из эпизодов, но спустя небольшую паузу смог самостоятельно подняться с газона.

22' В последние минуты хозяева оставили Турцию совсем без мяча. Возможно, гости немного подустали, так как перестали идти в активный прессинг.

21' Вся первая половина тайма осталась за хозяевами поля. Однако нельзя сказать, что команда уже наиграла на гол. Пока все владение далековато от ворот.

20' Уильямс сделал несколько шагов с мячом и решился на дальний удар, но мяч свалился у него с ноги и улетел на трибуны.

19' Еще одна возможность у хозяев! На этот раз Родон оказался в ударной зоне, но попасть по воротам не сумел.

18' Уилсон здорово навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где Дэвис мог замыкать, но немного не дотянулся до мяча!

17' Джонсон заработал штрафной удар рядом с воротами сборной Турции. Хорошая точка для удара.

16' Сборная Уэльса все еще держит мяч, но чаще всего это происходит в районе центрального круга.

14' Валлийцы отобрали мяч на чужой половине поля, и Ампаду решил пробить по воротам метров с 30, но снаряд пролетел далеко от цели.

13' Снова пошла подача на ближнюю штангу ворот Турции, но на этот раз оборона гостей выбила мяч из своей зоны.

12' Мюлдюр нарушил правила против Джонсона, но остался недоволен решением судьи, который назначил штрафной удар.

11' Ремзи оказался с мячом на правом фланге и хотел покатить партнеру в центр, но передача была перехвачена.

10' Томас от угла поля навесил на ближнюю штангу, где Ремзи попытался нанести удар, но техника его подвела.

9' Хорошая подача пошла в штрафную площадь сборной Турции, но на этот раз никто из хозяев не смог нанести удар по воротам.

8' Неко Уильямс грамотно поставил корпус и вынудил Йылмаза сфолить на себе.

7' Наставник сборной Турции активно пытается выгнать свою команду на чужую половину поля, но пока не получается это сделать.

6' Бардакджи получил пас пяткой и классно вырезал в центр чужой штрафной площади, где Ремзи сильно пробил головой, но немного не попал в створ!

5' Хозяева продолжают держать мяч в центре поля, но пока не могут сильно продвинуться вперед.

4' Очень активно турки действуют в прессинге на чужой половине поля, но пока этот прессинг особо ничего не дает команде.

3' Хорошую комбинацию валлийцы разыграли на подходе к чужой штрафной площади, но защитник гостей сумел перехватить и выбить мяч в аут.

2' Хозяева разыграли мяч с центра поля и сразу попробовали провести атаку правым флангом, но потеряли игровой снаряд.