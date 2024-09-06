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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Уэльс
FIFA #30
0:0
Перерыв
Турция
FIFA #26
0'
25' Желтая карточка
Йылдыз Кенан
28' Желтая карточка
Уилсон Гарри
29' Желтая карточка
Джонсон Бреннан
31' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
39' Желтая карточка
Айхан Кан

Ход матча

25'
 
Йылдыз Кенан
28'
Уилсон Гарри
 
29'
Джонсон Бреннан
 
31'
 
Йылмаз Барыш
39'
 
Айхан Кан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 341 Количество передач 174
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 116
Уэльс 17.2% (20)
X 43.1% (50)
Турция 39.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Турция
3.30
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3.25
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3.93
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
6
Родон
Джо
4
Дэвис
Бен
3
Уильямс
Неко
8
Уилсон
Гарри
5
Ампаду
Этан
17
Джеймс
Джордан
11
Джонсон
Бреннан
10
Ремзи
Аарон
19
Томас
Сорба
1
Гюнок
Мерт
22
Айхан
Кан
4
Сёюнджю
Чаглар
14
Бардакджи
Абдулкерим
2
Челик
Зеки
18
Мюлдюр
Мерт
8
Гюлер
Арда
6
Кекчю
Оркун
16
Юксек
Исмаил
11
Йылдыз
Кенан
9
Йылмаз
Барыш
Уэльс
4-3-3
Турция
5-4-1

История личных встреч

Уэльс
Турция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:0
Е2
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уилсон Гарри 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2
Турция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3
Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Турция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Уэльс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Уэльс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Уэльс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 45'
    Гюлер со стандартного положения навесил в штрафную Уэльса, где Бардакджи пробил головой, но мимо цели.
  • 45'
    Дэнни Уорд замешкался с мячом в своей вратарской, но в последний момент сумел корпусом закрыть мяч от налетевшего соперника!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено к первому тайму.
  • 44'
    Кекчю попытался пойти в дриблинг по правому флангу, но запутался в собственных ногах и упустил мяч за лицевую линию.
  • 43'
    Уилсон придумал интересную передачу на дальнюю штангу, но Джеймс не успел к мячу после заброса. 
  • 42'
    Не хватает динамики этой игре. В середине тайма встреча начала разбиваться на эпизоды, и пока командам не получается взвинтить темп. 
  • 41'
    Гюлер с правого фланга выполнил подачу на линию штрафной площади гостей, но там никого из его партнеров не оказалось. 
  • Желтая карточка
    40'
    Айхан срубил соперника на своей половине поля и получил заслуженную желтую карточку. 
  • Офсайд
    39'
    Подтвержден офсайд. Гол сборной Уэльса не засчитан. 
  • Видеоповтор
    38'
    VAR включается в эпизод. Ожидаем решение судей. 
  • Офсайд
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Ремзи одной передачей вывел один на один Томаса, который легко перекинул мяч через вышедшего вратаря, но боковой зафиксировал положение вне игры.
  • 36'
    Наконец-то Турция что-то начала придумывать на половине поля хозяев после долгой паузы без мяча.
  • 35'
    Сборная Турции хорошо сработала в прессинге, зажав соперника на их половине поля. Мяч ушел в аут, но остался у валлийцев. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Юксек в подкате сбил соперника в центре поля. В этот раз арбитр обошелся без карточки. 
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    • 33'
      Возобновилась игра. Эпизод с паданием Йылмаза в чужой штрафной оставили без внимания. 
    • Желтая карточка
      32'
      Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла тоже получил свою карточку за разговоры. 
    • Желтая карточка
      31'
      Йылмаз получил желтую карточку за неспортивное поведение.
    • 30'
      Кажется, видеоарбитрам нужно вмешаться в эпизод. 
    • 29'
      Игрок сборной Турции завалился на газон в чужой штрафной площади, но арбитр не увидел фол в данном эпизоде. Из-за этого возникла потасовка между футболистами! 
    • Желтая карточка
      28'
      Джонсон очень грубо сыграл против соперника, хотя в этом не было никакой необходимости. Еще одно предупреждение. 
    • Желтая карточка
      27'
      Уилсон получил желтую карточку за срыв быстрой атаки сборной Турции.
    • 26'
      Небольшая пауза возникла в игре, в ходе которой тренеры активно давали какие-то дополнительные установки своим футболистам. 
    • Желтая карточка
      25'
      Йылдыз стал тем, кто первым получил желтую карточку в сегодняшнем матче. Грубо врезался нападающий в Робертса. 
    • Офсайд
      24'
      Гюлер получил мяч за спинами соперников, но оказался в положении вне игры.
    • Фол, нарушение
      23'
      Айхан пострадал в борьбе в одном из эпизодов, но спустя небольшую паузу смог самостоятельно подняться с газона. 
    • 22'
      В последние минуты хозяева оставили Турцию совсем без мяча. Возможно, гости немного подустали, так как перестали идти в активный прессинг.
    • 21'
      Вся первая половина тайма осталась за хозяевами поля. Однако нельзя сказать, что команда уже наиграла на гол. Пока все владение далековато от ворот.
    • 20'
      Уильямс сделал несколько шагов с мячом и решился на дальний удар, но мяч свалился у него с ноги и улетел на трибуны.
    • 19'
      Еще одна возможность у хозяев! На этот раз Родон оказался в ударной зоне, но попасть по воротам не сумел.
    • Опасный момент
      18'
      Уилсон здорово навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где Дэвис мог замыкать, но немного не дотянулся до мяча!
    • Фол, нарушение
      17'
      Джонсон заработал штрафной удар рядом с воротами сборной Турции. Хорошая точка для удара. 
    • 16'
      Сборная Уэльса все еще держит мяч, но чаще всего это происходит в районе центрального круга. 
    • 14'
      Валлийцы отобрали мяч на чужой половине поля, и Ампаду решил пробить по воротам метров с 30, но снаряд пролетел далеко от цели.
    • Угловой
      13'
      Снова пошла подача на ближнюю штангу ворот Турции, но на этот раз оборона гостей выбила мяч из своей зоны.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мюлдюр нарушил правила против Джонсона, но остался недоволен решением судьи, который назначил штрафной удар.
    • 11'
      Ремзи оказался с мячом на правом фланге и хотел покатить партнеру в центр, но передача была перехвачена. 
    • Угловой
      10'
      Томас от угла поля навесил на ближнюю штангу, где Ремзи попытался нанести удар, но техника его подвела. 
    • 9'
      Хорошая подача пошла в штрафную площадь сборной Турции, но на этот раз никто из хозяев не смог нанести удар по воротам. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Неко Уильямс грамотно поставил корпус и вынудил Йылмаза сфолить на себе.
    • 7'
      Наставник сборной Турции активно пытается выгнать свою команду на чужую половину поля, но пока не получается это сделать.
    • Опасный момент
      6'
      Бардакджи получил пас пяткой и классно вырезал в центр чужой штрафной площади, где Ремзи сильно пробил головой, но немного не попал в створ! 
    • 5'
      Хозяева продолжают держать мяч в центре поля, но пока не могут сильно продвинуться вперед.
    • 4'
      Очень активно турки действуют в прессинге на чужой половине поля, но пока этот прессинг особо ничего не дает команде.
    • 3'
      Хорошую комбинацию валлийцы разыграли на подходе к чужой штрафной площади, но защитник гостей сумел перехватить и выбить мяч в аут.
    • 2'
      Хозяева разыграли мяч с центра поля и сразу попробовали провести атаку правым флангом, но потеряли игровой снаряд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Турция

    Исход игры
    Уэльс
    17.2% (20)
    Ничья
    43.1% (50)
    Турция
    39.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (48)
    1:2 Турция
    25.9% (30)
    1:0 Уэльс
    9.5% (11)
    0:1 Турция
    6% (7)
    2:1 Уэльс
    6% (7)
    0:2 Турция
    3.4% (4)
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    Уэльс
    Турция
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