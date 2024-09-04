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Тур: 1. Стадион: .
Уэльс
FIFA #30
 
Позже
Турция
FIFA #26
Прогнозы 52
Уэльс 25% (13)
X 38.5% (20)
Турция 36.5% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Турция
3.15
3.25
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2.70
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Все Коэффициенты
Уэльс
Турция

История личных встреч

Уэльс
Турция

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:1
Е2ОМ
2:0
Е2
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Словакия - Уэльс 4:0 Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1
Уэльс - Турция 1:1 Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2
Турция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Турция 2:1 Австрия - Турция 1:2 Чехия - Турция 1:2 Турция - Португалия 0:3
Турция - Грузия 3:1 Польша - Турция 2:1 Италия - Турция 0:0 Австрия - Турция 6:1 Венгрия - Турция 1:0 Уэльс - Турция 1:1 Германия - Турция 2:3 Турция - Латвия 4:0 Хорватия - Турция 0:1 Япония - Турция 4:2 Турция - Армения 1:1 Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2 Турция - Чехия 2:1

Лига B. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 52
    Уэльс 25% (13)
    X 38.5% (20)
    Турция 36.5% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Турция
    3.15
    3.25
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    2.70
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    Прогнозы на матч Уэльс - Турция

    Исход игры
    Уэльс
    24.1% (13)
    Ничья
    38.9% (21)
    Турция
    37% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (20)
    Меньше
    61.54% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (21)
    1:2 Турция
    25.9% (14)
    2:1 Уэльс
    11.1% (6)
    1:0 Уэльс
    9.3% (5)
    0:1 Турция
    5.6% (3)
    0:2 Турция
    3.7% (2)
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