Тур: 1. Стадион: Стожице. Главный судья: Петреску Раду
0'
1:0
16' ПенальтиШешко Беньямин
1:1
28' ГолЛаймер Конрад
35' Желтая карточкаЛаймер Конрад
35' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
45' Желтая карточкаПрасс Александр
Ход матча
16'
1:0
28'
1:1
35'
35'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
138 Количество передач 245
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дркушич
Ваня
13
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Дркушич ВаняЗащитник
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Облак ЯнВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
15 Хорват ТомиПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Випотник ЖанНападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Bostjan Cesar
- Основной состав
-
13 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
История личных встреч
Словения
Австрия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|1 (1)
|1
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаймер Конрад
|1
|1
|Мвене Филлипп
|0
|0
Карточки
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
Результаты последних матчей
Словения
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0
Австрия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1
Лига B. Группа 3
Лига B. Группа 3
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Португалия
|Роналду Криштиану
|1
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|1
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Швейцария
|Эльведи Нико
|1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словения 1:1 Австрия
Исход игры
Словения
8.7% (10)
Ничья
43.5% (50)
Австрия
47.8% (55)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
82.73% (91)
Нет
17.27% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:2 Австрия
31.3% (36)
0:1 Австрия
10.4% (12)
2:1 Словения
5.2% (6)
1:0 Словения
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Австрия
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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