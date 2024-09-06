Второй тайм в Любляне!

В перерыве в составе сборной Австрии произошла замена: вместо Патрика Виммера на поле вышел Кристоф Баумгартнер.

Шпорар в центре поля ударил по ногам Прасса.

Австрийцы активнее начали второй тайм, но пока это больше выражается в контроле мяча в центре поля. Вперёд гостям продвинуться не удаётся.

Виммер слева навесил к дальней штанге, где Арнаутович головой пробил выше ворот.

Стоянович по центру дошёл до чужой штрафной площади, но пас направо на Шпорара сделал неточный.

Гнезда-Черин от углового флага навесил на Шешко, который не смог пробить головой в сторону ворот. Мяч отскочил на Янжу, чей дальний удар пришёлся немного правее ворот.

Шмид от углового флага навесил к дальней штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.

Прасс слева сделал пас в штрафную площадь на Арнаутовича, который в окружении соперников пробить по воротам не смог.

Прасс у центрального круга сбил Стояновича и получил жёлтую карточку.

На заброс Гнезда-Черина со штрафного к воротам австрийцев вперёд вышел Пенц и забрал мяч в руки.

Австрийцы подержали мяч в центре поля. Хозяевам пришлось под давлением трибун подниматься в прессинг.

Лаймер справа прорвался к воротам, но его прострел в центр не прошёл.

Забитцер от углового флага низом прострелил к воротам, но партнёры почему-то не ожидали такого хода от Марселя и пробить не смогли.

Мвене у чужой штрафной площади ударил по ногам Ловрича.

Забитцер слева рванул вперёд, но арбитр на линии определил, что Марсель упустил мяч за боковую линию поля.

Лаймер в центральном круге ударил по ногам Ловрича и получил жёлтую карточку.

На подачу Забитцера слева выбросился вперёд Видовшекм и кулаком выбил мяч от ворот, опередив Арнаутовича.

Забитцер с Прассом слева не смогли проникнуть в чужую штрафную площадь.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ЛАЙМЕР!!! Мвене справа сделал пас в штрафную площадь на Лаймера, который в касание сильно и точно пробил в ближний угол.

27' Лаймер справа выкатил мяч в центр на Забитцера, чей удар с линии штрафной площади пришёлся точно в Видовшека.

26' Прасс на левом фланге не смог сделать пас на Виммера мимо Стояновича.

26' Стоянович у центрального круга толкнул в спину Виммера.

25' Словенцы стараются больше контролировать мяч в центре поля. гости больше сосредоточены на обороне и быстром переходе в атаку.

24' Пош в центральном круге руками остановил Шешко.

22' Шмид от углового флага низко направил на Поша, который при приёме сыграл неудачно. Мяч Штефан упустил за пределы поля.

21' Янжа слева обыграл Мвене и попытался прорваться к воротам. На подстраховке грамотно сыграл Зайвальд и мяч выбил.

20' Брекало справа убежал от Прасса, но его прострел к воротам перехватил Вебер.

19' Арнаутович на левом фланге забрался в офсайд.

18' Ловрич слева убежал в отрыв, но сделать точный пас в центр на Шешко не смог.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ШЕШКО!!! Шешко с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол. Пенц угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог.

16' После просмотра повторов арбитр назначил пенальти в воротам австрийцев за игру рукой. Мвене

15' Петреску пошёл смотреть повторы. Было ли попадание мяче в руку в штрафной площади австрийцев.

15' Шешко справа обыгрался с Ловричем, сместился немного к центру и с четырнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

14' Дркушич у центрального круга получил по ногам от Лаймера.

13' Прасс у центрального круга сбил Стояновича.

12' Лаймеру в центре поля мяч прилетел в руку.

11' Шмид разыграл угловой удар с партнёрами и сделал пас справа в штрафную площадь на Забитцера. Марсель сильно прострелил вдоль ворот, но мяча при этом никто не коснулся.

10' Прострел Мвене справа к воротам на Арнаутовича прервал Янжа, а мяч отскочил к Видовшеку.

9' Австрийцы по левому флангу продвинулись вперёд, откуда к штрафной площади подобраться не смогли. гости исполнили перевод направо.

8' В начале встречи соперники мало используют прессинг. Контроль мяча на своей половине поля с обеих сторон проходит без затруднений.

6' Прасс и Брекало в центре поля столкнулись головами. Петреску сразу остановил встречу и вызвал медиков на поле. Обошлось всё без серьёзных повреждений.

5' Стоянович слева прошёл вперёд и смог заработать аут. Всё же настойчивость словенцев на этом флангу принесла хоть какой-то результат.

4' Словенцы попытались левым флангом организовать атаку. На первый заброс вперёд не смог откликнуться Шешко, а Элшник, рванувший вперёд по флангу упустил мяч за боковую линию поля.

3' Арнаутович с двадцати двух метров низом пробил левее ворот. Гости активно начали встречу и сразу перешли к ударам по воротам.

2' Сборная Словении играет в белой форме, сборная Австрии - в красной.