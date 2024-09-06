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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Словения
FIFA #52
1:1
Второй тайм: 47'
Австрия
FIFA #22
0'
1:0
16' Пенальти
Шешко Беньямин
1:1
28' Гол
Лаймер Конрад
35' Желтая карточка
Лаймер Конрад
35' Желтая карточка
Забитцер Марсель
45' Желтая карточка
Прасс Александр

Ход матча

16'
Шешко Беньямин
1:0
28'
1:1
Лаймер Конрад
(Мвене Филлипп)
35'
 
Лаймер Конрад
35'
 
Забитцер Марсель
45'
 
Прасс Александр
46'
 
Баумгартнер Кристоф
Виммер Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 138 Количество передач 245
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 115
Словения 8.7% (10)
X 43.5% (50)
Австрия 47.8% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Австрия
5.10
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4.20
2.14
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Видовшек
Матевж
23
Брекало
Давид
21
Дркушич
Ваня
6
Бийол
Яка
13
Янжа
Эрик
20
Стоянович
Петар
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
Макс
8
Ловрич
Санди
11
Шешко
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
13
Пенц
Патрик
16
Мвене
Филлипп
5
Пош
Штефан
2
Вёбер
Максимилиан
8
Прасс
Александр
20
Лаймер
Конрад
6
Зайвальд
Николас
18
Шмид
Романо
9
Забитцер
Марсель
23
Виммер
Патрик
7
Арнаутович
Марко
Словения
4-4-2
Австрия
4-2-3-1

История личных встреч

Словения
Австрия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2
0:1
Е2
1:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 1 (1) 1
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаймер Конрад 1 1
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Забитцер Марсель 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Прасс Александр 1 0

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0
Австрия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Словения
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Австрия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Казахстан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австрия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Норвегия
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Словения
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Австрийцы активнее начали второй тайм, но пока это больше выражается в контроле мяча в центре поля. Вперёд гостям продвинуться не удаётся.
  • Фол, нарушение
    48'
    Шпорар в центре поля ударил по ногам Прасса.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Австрии произошла замена: вместо Патрика Виммера на поле вышел Кристоф Баумгартнер.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Любляне!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Словения - Австрия - 1:1.
  • Желтая карточка
    45'
    Кому-то из тренерского штаба австрийской команды арбитр показал жёлтую карточку.
  • 45'
    Виммер слева навесил к дальней штанге, где Арнаутович головой пробил выше ворот.
  • 45'
    На заброс Гнезда-Черина со штрафного к воротам австрийцев вперёд вышел Пенц и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    45'
    Прасс у центрального круга сбил Стояновича и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Петреску в первом тайме.
  • 45'
    Прасс слева сделал пас в штрафную площадь на Арнаутовича, который в окружении соперников пробить по воротам не смог.
  • Угловой
    44'
    Шмид от углового флага навесил к дальней штанге, где все игроки пролетели мимо мяча.
  • Фол, нарушение
    43'
    Дркушич у центрального круга руками откровенно держал Арнаутовича.
  • Угловой
    42'
    Гнезда-Черин от углового флага навесил на Шешко, который не смог пробить головой в сторону ворот. Мяч отскочил на Янжу, чей дальний удар пришёлся немного правее ворот.
  • 41'
    Стоянович по центру дошёл до чужой штрафной площади, но пас направо на Шпорара сделал неточный.
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    • 40'
      Забитцер с Прассом слева не смогли проникнуть в чужую штрафную площадь.
    • 38'
      На подачу Забитцера слева выбросился вперёд Видовшекм и кулаком выбил мяч от ворот, опередив Арнаутовича.
    • Желтая карточка
      37'
      Забитцер получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
    • Желтая карточка
      36'
      Лаймер в центральном круге ударил по ногам Ловрича и получил жёлтую карточку.
    • 35'
      Забитцер слева рванул вперёд, но арбитр на линии определил, что Марсель упустил мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      34'
      Мвене у чужой штрафной площади ударил по ногам Ловрича.
    • Угловой
      33'
      Забитцер от углового флага низом прострелил к воротам, но партнёры почему-то не ожидали такого хода от Марселя и пробить не смогли.
    • 32'
      Лаймер справа прорвался к воротам, но его прострел в центр не прошёл.
    • 31'
      Прострел Поша справа к воротам заблокировал Ловрич.
    • 30'
      Австрийцы подержали мяч в центре поля. Хозяевам пришлось под давлением трибун подниматься в прессинг.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ЛАЙМЕР!!! Мвене справа сделал пас в штрафную площадь на Лаймера, который в касание сильно и точно пробил в ближний угол.
    • Опасный момент
      27'
      Лаймер справа выкатил мяч в центр на Забитцера, чей удар с линии штрафной площади пришёлся точно в Видовшека.
    • 26'
      Прасс на левом фланге не смог сделать пас на Виммера мимо Стояновича.
    • Фол, нарушение
      26'
      Стоянович у центрального круга толкнул в спину Виммера.
    • 25'
      Словенцы стараются больше контролировать мяч в центре поля. гости больше сосредоточены на обороне и быстром переходе в атаку.
    • Фол, нарушение
      24'
      Пош в центральном круге руками остановил Шешко.
    • Угловой
      22'
      Шмид от углового флага низко направил на Поша, который при приёме сыграл неудачно. Мяч Штефан упустил за пределы поля.
    • 21'
      Янжа слева обыграл Мвене и попытался прорваться к воротам. На подстраховке грамотно сыграл Зайвальд и мяч выбил.
    • 20'
      Брекало справа убежал от Прасса, но его прострел к воротам перехватил Вебер.
    • Офсайд
      19'
      Арнаутович на левом фланге забрался в офсайд.
    • 18'
      Ловрич слева убежал в отрыв, но сделать точный пас в центр на Шешко не смог.
    • Не забитый пенальти
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ШЕШКО!!! Шешко с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол. Пенц угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог.
    • Пенальти!
      16'
      После просмотра повторов арбитр назначил пенальти в воротам австрийцев за игру рукой. Мвене
    • Видеоповтор
      15'
      Петреску пошёл смотреть повторы. Было ли попадание мяче в руку в штрафной площади австрийцев.
    • Опасный момент
      15'
      Шешко справа обыгрался с Ловричем, сместился немного к центру и с четырнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      14'
      Дркушич у центрального круга получил по ногам от  Лаймера.
    • Фол, нарушение
      13'
      Прасс у центрального круга сбил Стояновича.
    • Фол, нарушение
      12'
      Лаймеру в центре поля мяч прилетел в руку.
    • Угловой
      11'
      Шмид разыграл угловой удар с партнёрами и сделал пас справа в штрафную площадь на Забитцера. Марсель сильно прострелил вдоль ворот, но мяча при  этом никто не коснулся.
    • 10'
      Прострел Мвене справа к воротам на Арнаутовича прервал Янжа, а мяч отскочил к Видовшеку.
    • 9'
      Австрийцы по левому флангу продвинулись вперёд, откуда к штрафной площади подобраться не смогли. гости исполнили перевод направо.
    • 8'
      В начале встречи соперники мало используют прессинг. Контроль мяча на своей половине поля с обеих сторон проходит без затруднений.
    • Травма, повреждение
      6'
      Прасс и Брекало в центре поля столкнулись головами. Петреску сразу остановил встречу и вызвал медиков на поле. Обошлось всё без серьёзных повреждений.
    • 5'
      Стоянович слева прошёл вперёд и смог заработать аут. Всё же настойчивость словенцев на этом флангу принесла хоть какой-то результат.
    • 4'
      Словенцы попытались левым флангом организовать атаку. На первый заброс вперёд не смог откликнуться Шешко, а Элшник, рванувший вперёд по флангу упустил мяч за боковую линию поля.
    • 3'
      Арнаутович с двадцати двух метров низом пробил левее ворот. Гости активно начали встречу и сразу перешли к ударам по воротам.
    • 2'
      Сборная Словении играет в белой форме, сборная Австрии - в красной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стожице"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словения 1:1 Австрия

    Исход игры
    Словения
    8.7% (10)
    Ничья
    43.5% (50)
    Австрия
    47.8% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    82.73% (91)
    Нет
    17.27% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:2 Австрия
    31.3% (36)
    0:1 Австрия
    10.4% (12)
    2:1 Словения
    5.2% (6)
    1:0 Словения
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Австрия
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Словения
    Австрия
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