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Тур: 1. Стадион: .
Словения
FIFA #52
 
Позже
Австрия
FIFA #22
Прогнозы 54
Словения 11.1% (6)
X 46.3% (25)
Австрия 42.6% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Австрия
3.40
3.45
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2.23
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Все Коэффициенты
Словения
Австрия

История личных встреч

Словения
Австрия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2
0:1
Е2
1:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Результаты последних матчей

Словения
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Португалия - Словения 0:0 Англия - Словения 0:0 Словения - Сербия 1:1 Словения - Дания 1:1
Словения - Болгария 1:1 Словения - Армения 2:1 Словения - Португалия 2:0 Мальта - Словения 2:2 США - Словения 0:1 Словения - Казахстан 2:1 Дания - Словения 2:1 Северная Ирландия - Словения 0:1 Словения - Финляндия 3:0 Сан-Марино - Словения 0:4 Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0 Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0
Австрия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Австрия - Турция 1:2 Нидерланды - Австрия 2:3 Польша - Австрия 1:3 Австрия - Франция 0:1
Швейцария - Австрия 1:1 Австрия - Сербия 2:1 Австрия - Турция 6:1 Словакия - Австрия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Эстония - Австрия 0:2 Азербайджан - Австрия 0:1 Австрия - Бельгия 2:3 Швеция - Австрия 1:3 Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Австрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Словения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Казахстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Норвегия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Словения 11.1% (6)
    X 46.3% (25)
    Австрия 42.6% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Австрия
    3.40
    3.45
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    2.23
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    Прогнозы на матч Словения - Австрия

    Исход игры
    Словения
    10.9% (6)
    Ничья
    47.3% (26)
    Австрия
    41.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    88.68% (47)
    Нет
    11.32% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (22)
    1:2 Австрия
    34.5% (19)
    2:1 Словения
    7.3% (4)
    0:1 Австрия
    3.6% (2)
    1:0 Словения
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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    Австрия
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