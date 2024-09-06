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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Исландия
FIFA #71
1:0
Второй тайм: 51'
Черногория
FIFA #73
0'
18' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
21' Желтая карточка
Радунович Ристо
24' Желтая карточка
Осмаич Милутин
1:0
39' Гол
Оскарссон Орри
50' Желтая карточка
Эракович Новица

Ход матча

18'
Гудмундссон Йоханн
 
21'
 
Радунович Ристо
24'
 
Осмаич Милутин
39'
Оскарссон Орри
(Гудмундссон Йоханн)
1:0
50'
 
Эракович Новица

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 208 Количество передач 251
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Исландия 65.2% (75)
X 23.5% (27)
Черногория 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Черногория
2.15
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4.50
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9.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
2
Сампстед
Альфонс
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Гретарссон
Даниэль
17
Томассон
Логи
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
18
Андерсон
Микаэль
10
Сигурдссон
Гильфи
11
Торстейнссон
Йон
9
Оскарссон
Орри
1
Миятович
Милан
4
Вукчевич
Марко
6
Туци
Марко
19
Рубежич
Слободан
3
Радунович
Ристо
22
Эракович
Новица
8
Брнович
Милош
23
Марушич
Адам
16
Йовович
Владимир
20
Осмаич
Милутин
11
Крстович
Никола
Исландия
4-2-3-1
Черногория
4-2-3-1

История личных встреч

Исландия
Черногория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 1 1
Гудмундссон Йоханн 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 1 0
Осмаич Милутин 1 0

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4
Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0
Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2
Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Турция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Уэльс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Уэльс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Уэльс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Исландия.
  • 50'
    Рефери не любит споров - именно за это Новица Эракович сейчас получил желтую
  • 50'
    ПЕНАЛЬТИ! - Рубежич Слободан играет рукой в штрафной! Рубежич Слободан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 50'
    Новица Эракович успешно блокирует удар.
  • 50'
    Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Рубежич Слободан успешно блокирует удар.
  • 50'
    Херманнссон Хьёртур нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 46'
      Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Исландия имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Исландия: 47%, Черногория: 53%.
    • 47'
      Крстович Никола из команды Черногория в офсайде
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Рубежич Слободан выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.
    • 46'
      Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
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    Прогнозы 115
    Исландия 65.2% (75)
    X 23.5% (27)
    Черногория 11.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Черногория
    2.15
    Реклама, pari.ru
    4.50
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    9.52
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 1:0 Черногория

    Исход игры
    Исландия
    65.2% (75)
    Ничья
    23.5% (27)
    Черногория
    11.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (68)
    Нет
    37.04% (40)
    Популярный счёт
    1:0 Исландия
    28.7% (33)
    2:1 Исландия
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    20% (23)
    1:2 Черногория
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Исландия
    2.6% (3)
    0:2 Черногория
    1.7% (2)
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