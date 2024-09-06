  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2023-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Исландия
FIFA #71
2:0
Конец матча
Черногория
FIFA #73
0'
18' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
20' Желтая карточка
Радунович Ристо
24' Желтая карточка
Осмаич Милутин
1:0
39' Гол
Оскарссон Орри
50' Желтая карточка
Эракович Новица
50' Undefined phrase: football_event_
Рубежич Слободан
53' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
2:0
58' Гол
Торстейнссон Йон
89' Желтая карточка
Йоветич Стеван
90'+4

Ход матча

18'
Гудмундссон Йоханн
 
20'
 
Радунович Ристо
24'
 
Осмаич Милутин
39'
Оскарссон Орри
(Гудмундссон Йоханн)
1:0
50'
 
Эракович Новица
50'
 
Рубежич Слободан
53'
Торстейнссон Йон
 
58'
Торстейнссон Йон
(Сигурдссон Гильфи)
2:0
60'
 
Цамай Дритон
Вукчевич Марко
60'
 
Йоветич Стеван
Осмаич Милутин
65'
Сигурдссон Арнор
Торстейнссон Йон
 
65'
Гудьонсен Андри
Сигурдссон Гильфи
 
77'
Виллюмссон Виллюм
Андерсон Микаэль
 
78'
 
Мугоша Стефан
Крстович Никола
88'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Оскарссон Орри
 
89'
 
Йоветич Стеван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 355 Количество передач 529
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Исландия 65.2% (75)
X 23.5% (27)
Черногория 11.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
2
Сампстед
Альфонс
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Гретарссон
Даниэль
17
Томассон
Логи
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
18
Андерсон
Микаэль
10
Сигурдссон
Гильфи
11
Торстейнссон
Йон
9
Оскарссон
Орри
1
Миятович
Милан
4
Вукчевич
Марко
6
Туци
Марко
19
Рубежич
Слободан
3
Радунович
Ристо
22
Эракович
Новица
8
Брнович
Милош
23
Марушич
Адам
16
Йовович
Владимир
20
Осмаич
Милутин
11
Крстович
Никола
Исландия
4-2-3-1
Черногория
4-2-3-1

История личных встреч

Исландия
Черногория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 1 1
Оскарссон Орри 1 1
Гудмундссон Йоханн 0 0
Сигурдссон Гильфи 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоветич Стеван 1 0
Радунович Ристо 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Эракович Новица 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Исландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нидерланды - Исландия 4:0 Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4
Гондурас - Исландия 0:2 Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0
Черногория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Черногория - Грузия 1:3 Бельгия - Черногория 2:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Беларусь - Черногория 0:2
Венгрия - Черногория 3:1 Черногория - Литва 2:0 Сербия - Черногория 3:1 Черногория - Ливан 3:2 Черногория - Болгария 2:1 Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2 Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Исландия
Черногория

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Исландия
Черногория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Исландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Уэльс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черногория
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Турция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Уэльс
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Исландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Черногория
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Исландия заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Исландия: 43%, Черногория: 57%.
  • 94'
    Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Марко Тучи выиграл воздушное противоборство у Гудьонсен Андри.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Исландия
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Исландия 65.2% (75)
    X 23.5% (27)
    Черногория 11.3% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Исландия 2:0 Черногория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 2:0 Черногория

    Исход игры
    Исландия
    65.2% (75)
    Ничья
    23.5% (27)
    Черногория
    11.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (68)
    Нет
    37.04% (40)
    Популярный счёт
    1:0 Исландия
    28.7% (33)
    2:1 Исландия
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    20% (23)
    1:2 Черногория
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Исландия
    2.6% (3)
    0:2 Черногория
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный