Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Радунович Ристо из команды Черногория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Хорошую попытку сделал Виллюмссон Виллюм . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Марко Тучи ошибается в защите.

83' Удар от ворот произведет Черногория

83' Виллюмссон Виллюм не смог попасть в створ ударом издали

83' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Сигурдссон Арнор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Марко Тучи ослабляет давление, выбив мяч.

82' Исландия идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Цамай Дритон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Хорошую попытку сделал Цамай Дритон . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Черногория идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Черногория

75' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Крстович Никола нанес удар головой, но Хакон Рафн Вальдимарссон спокойно отбил мяч.

73' Марушич Адам из команды Черногория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Хорошую попытку сделал Цамай Дритон . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Сампстед Альфонс наказан за толчок Новица Эракович

70' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Исландия

69' Цамай Дритон не смог попасть в створ ударом издали

68' Игрок из команды Исландия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Цамай Дритон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Черногория идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Миятович Милан взял и забрал мяч на выходе

66' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Рубежич Слободан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Черногория совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Йоветич Стеван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Новица Эракович успешно блокирует удар.

58' Игрок из команды Исландия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Удар от ворот произведет Черногория

56' Рубежич Слободан наказан за толчок Орри Оскарссон

55' Матч возобновится спорным мячом

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Сигурдссон Гильфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи

51' После проверки VAR рефери поменял решение - Исландия не будет бить пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Исландия

50' Рефери не любит споров - именно за это Новица Эракович сейчас получил желтую

50' Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Марко Тучи из команды Черногория перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Гудмундссон Йоханн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Исландия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Черногория

47' Новица Эракович наказан за толчок Гудмундссон Йоханн

46' Черногория совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Исландия совершает вбрасывание на своей половине поля