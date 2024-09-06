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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Шерер Сандро
Франция
FIFA #2
1:1
Второй тайм: 48'
Италия
FIFA #10

Ход матча

1'
Баркола Бредли
1:0
30'
1:1
Димарко Федерико
(Тонали Сандро)
46'
 
Распадори Джакомо
Пеллегрини Лоренцо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 300 Количество передач 297
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 138
Франция 76.1% (105)
X 17.4% (24)
Италия 6.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Франция
Ничья
Италия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
21
Клосс
Жонатан
15
Конате
Ибраима
17
Салиба
Вильям
22
Эрнандес
Тео
19
Фофана
Юссуф
13
Канте
Н'Голо
14
Олисе
Майкл
7
Гризманн
Антуан
20
Баркола
Бредли
10
Мбаппе
Килиан
1
Доннарумма
Джанлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
21
Бастони
Алессандро
5
Калафьори
Риккардо
15
Камбьясо
Андреа
16
Фраттези
Давиде
7
Риччи
Самуэле
8
Тонали
Сандро
3
Димарко
Федерико
10
Пеллегрини
Лоренцо
9
Ретеги
Матео
Франция
4-2-3-1
Италия
3-5-1-1

История личных встреч

Франция
Италия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ТМС
1:3
ММ
1:2
ЧЕ2(2
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 1 1
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димарко Федерико 1 1
Тонали Сандро 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Италия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Франция
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельгия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Франция
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Италия
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бельгия
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Франция
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Швеция Исак Александр 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Португалия Роналду Криштиану 1
Бельгия Де Брёйне Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Швейцария Эльведи Нико 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе сборной Италии после перерыва произошла замена. Вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Джакомо Распадори. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас покажут на поле французы и итальянцы. Наверняка команда Лучано Спаллетти будет где-то и дальше играть от соперника, но при этом искать шансы для проведения своих атак, чтобы не давать Майку Меньяну скучать.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Сборная Франции в первой половине матча на "Парк де Пренс" показали более содержательный футбол, но всё же после очень быстрого гола не смогли развить своё преимущество. Италия постепенно пришла в себя к середине первого тайма и в итоге смогла найти свой гол, а поэтому команде Дидье Дешама нужно серьёзно постараться, чтобы начать группу с победы. 
  • 44'
    В параллельном матче между сборными Бельгии и Израиля счёт также равный 1:1. 
  • 43'
    Баркола вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но следом Бредли под давлением Фраттези упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    42'
    Олисе с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, итальянцы сыграли внимательно и выбили мяч на левую половину поля. 
  • Опасный момент
    41'
    Баркола сместился с левой половины поля к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел рядом со штангой, но задел Риччи, будет угловой. 
  • 40'
    Олисе совершил проход по правому флангу, а затем Майкл под давлением соперника направил мяч к дальней штанге, Доннарумма в прыжке спокойно выловил его. 
  • Судья
    39'
    Риччи с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ретеги головой пробил по воротам, мяч задел голову Салиба, как казалось, но Сандро Шерер показал, что будет удар от ворот. 
  • 38'
    Мбаппе из-за пределов штрафной площади решил пробить по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Димарко на этот раз в центре поля зацепил Олисе, чтобы французы уже не провели быструю атаку по флангу. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бастони на половине поля соперника нарушил правила против Гризманна, французы быстро разыграли стандарт. 
  • 35'
    Крайне неожиданно прошла голевая атака сборной Италии, где-то уже и сами французы успокоились, однако, как мы и говорили, Италию никогда нельзя недооценивать. 
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Димарко!!! Камбьясо с правого фланга выполнил перевод на левую половину поля, где уже Димарко удачно отыгрался с Тонали при входе в штрафную площадь, Сандро сделал ответный пас пяткой на ближний угол штрафной площади, Федерико в итоге отлично подстроился под мяч и в касание вколотил мяч под правую девятку. 
  • 33'
    Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Франции, Мбаппе спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
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    • Фол, нарушение
      32'
      Фофана на левом фланге нарушил правила против Пеллегрини, игроки сборной Италии быстро разыграли стандарт. 
    • 31'
      Тонали и Димарко теперь уже не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, мяч вновь был упущен в аут. 
    • 30'
      Камбьясо очень неудачно сыграл при развитии атаки по правому флангу и на ровном месте упустил мяч в аут. 
    • 29'
      Фраттези с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Фофана на этот раз. 
    • 28'
      Тонали при развитии атаки по левой половине поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, Клосс плохо сыграл в обороне, в итоге Фраттези зацепился за мяч и пробил на исполнение под правый угол ворот, Меньян в прыжке спокойно поймал мяч. 
    • 27'
      Сборная Италии перехватила контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у команды Лучано Спаллетти никак не получается пройти. 
    • 26'
      Болельщики сборной Франции на "Парк де Пренс" конечно же активно гонят свою команду в атаку и ждут ещё хотя бы один гол до перерыва. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Риччи на левой половине поля прихватил за футболку Мбаппе. Игроки сборной Франции никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 24'
      Мбаппе с левого фланга под давлением соперника выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Италии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 23'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Гризманну по правому флангу, Калафьори накрыл Антуана и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Фофана в центре поля нарушил правила против Пеллегрини. Игроки сборной Италии вновь не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 21'
      Из центра поля последовал заброс на ход Тонали по правому флангу к углу штрафной площади сборной Франции, Меньян вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч обратно к центру поля. 
    • 20'
      Немного успокаивается у нас темп матча к середине тайма, но уж больно резво начали французы и конечно же весь матч проводить на таких скоростях они бы не смогли. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Олисе в центре поля нарушил правила против Тонали. Игроки сборной Италии в свою очередь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Ретеги в центре поля нарушил правила против Мбаппе. Французы быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      17'
      Пеллегрини с углового на этот раз покатил мяч на левую половину поля, а уже оттуда Фраттези выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • 16'
      Калафьори с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Конате и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      15'
      Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, сами себе помешали итальянцы, чтобы головой пробить по воротам, Фраттези как раз неудачно сыграл головой в итоге. 
    • 14'
      Камбьясо при входе в штрафную площадь с правого фланга сделал прострел в центр штрафной, Тео хорошо подставил ногу и отправил мяч на угловой. 
    • 13'
      Димарко попытался разогнать атаку по левому флангу, Олисе накрыл его уже в центре поля и выбил мяч в аут. 
    • 12'
      Олисе с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот на исполнение, Доннарумма в прыжке намертво поймал мяч. 
    • 11'
      Сборная Франции всё же пока что по большей части продолжает диктовать условия на поле, Италия пока что вынуждена играть от соперника. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Гризманн перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Риччи. 
    • Угловой
      9'
      Мбаппе быстро разыграл угловой с партнёрами по команде, далее последовал перевод с левого фланга на правую половину поля, а уже оттуда Гризманн не смог сделать качественный заброс на дальний угол вратарской, будет удар от ворот. 
    • Опасный момент
      8'
      Мбаппе вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил под правый угол ворот, Доннарумма сложился и отбил мяч перед собой, но в итоге итальянцы отправили мяч на угловой. 
    • 7'
      Фофана пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бастони грамотно блокировал попытку. 
    • Штанга
      6'
      Пеллегрини с левой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, оттуда последовала скидка головой в исполнении Камбьясо к линии вратарской на левый угол штрафной, Фраттези головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину, далее Ретеги после отскока пробил головой по воротам из центра штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 5'
      Мбаппе совершил рывок по левому флангу, а затем при входе в штрафную площадь Килиан сделал прострел в центр штрафной на Олисе, Калафьори грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 4'
      Игроки сборной Италии перехватили мяч и стали постепенно пытаться нащупывать слабые места в обороне соперника. 
    • 3'
      Баркола на левом фланге раскачал Камбьясо, далее Бредли от боковой линии штрафной площади сделал прострел во вратарскую, Доннарумма сыграл надёжно и перехватил мяч. 
    • 2'
      Невероятное начало матча на "Парк де Пренс", Италия видимо решила вспомнить матч с Албанией на недавнем Евро-2024. 
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Баркола!!! Всего несколько секунд и сборная Италии получает мяч в свои ворота! Камбьясо покатил мяч назад по левому флангу, Ди Лоренцо сыграл неосмотрительно и в итоге Баркола перехватил мяч у опытного Джованни, а затем убежал в штрафную площадь и вколотил мяч под перекладину. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Париже, сборная Италии считается у букмекеров аутсайдером, но конечно же её никогда нельзя недооценивать. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция 1:1 Италия

    Исход игры
    Франция
    76.1% (105)
    Ничья
    17.4% (24)
    Италия
    6.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    42.8% (59)
    1:0 Франция
    12.3% (17)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    2:0 Франция
    6.5% (9)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:2 Франция
    1.4% (2)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    3:1 Франция
    1.4% (2)
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