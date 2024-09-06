Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас покажут на поле французы и итальянцы. Наверняка команда Лучано Спаллетти будет где-то и дальше играть от соперника, но при этом искать шансы для проведения своих атак, чтобы не давать Майку Меньяну скучать.

В составе сборной Италии после перерыва произошла замена. Вместо Лоренцо Пеллегрини на поле вышел Джакомо Распадори.

Баркола сместился с левой половины поля к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел рядом со штангой, но задел Риччи, будет угловой.

Олисе с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, итальянцы сыграли внимательно и выбили мяч на левую половину поля.

Баркола вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но следом Бредли под давлением Фраттези упустил мяч за лицевую линию поля.

В параллельном матче между сборными Бельгии и Израиля счёт также равный 1:1.

Звучит свисток на перерыв. Сборная Франции в первой половине матча на "Парк де Пренс" показали более содержательный футбол, но всё же после очень быстрого гола не смогли развить своё преимущество. Италия постепенно пришла в себя к середине первого тайма и в итоге смогла найти свой гол, а поэтому команде Дидье Дешама нужно серьёзно постараться, чтобы начать группу с победы.

Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Франции, Мбаппе спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Димарко!!! Камбьясо с правого фланга выполнил перевод на левую половину поля, где уже Димарко удачно отыгрался с Тонали при входе в штрафную площадь, Сандро сделал ответный пас пяткой на ближний угол штрафной площади, Федерико в итоге отлично подстроился под мяч и в касание вколотил мяч под правую девятку.

Крайне неожиданно прошла голевая атака сборной Италии, где-то уже и сами французы успокоились, однако, как мы и говорили, Италию никогда нельзя недооценивать.

Димарко на этот раз в центре поля зацепил Олисе, чтобы французы уже не провели быструю атаку по флангу.

Риччи с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ретеги головой пробил по воротам, мяч задел голову Салиба, как казалось, но Сандро Шерер показал, что будет удар от ворот.

Олисе совершил проход по правому флангу, а затем Майкл под давлением соперника направил мяч к дальней штанге, Доннарумма в прыжке спокойно выловил его.

Из глубины поля последовал заброс на ход Гризманну по правому флангу, Калафьори накрыл Антуана и выбил мяч в аут.

Мбаппе с левого фланга под давлением соперника выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Италии сыграли внимательно и перехватили мяч.

Риччи на левой половине поля прихватил за футболку Мбаппе. Игроки сборной Франции никуда не спеша разыграли стандарт.

Болельщики сборной Франции на "Парк де Пренс" конечно же активно гонят свою команду в атаку и ждут ещё хотя бы один гол до перерыва.

Сборная Италии перехватила контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у команды Лучано Спаллетти никак не получается пройти.

Тонали при развитии атаки по левой половине поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, Клосс плохо сыграл в обороне, в итоге Фраттези зацепился за мяч и пробил на исполнение под правый угол ворот, Меньян в прыжке спокойно поймал мяч.

Фраттези с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Фофана на этот раз.

Камбьясо очень неудачно сыграл при развитии атаки по правому флангу и на ровном месте упустил мяч в аут.

Тонали и Димарко теперь уже не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, мяч вновь был упущен в аут.

22' Фофана в центре поля нарушил правила против Пеллегрини. Игроки сборной Италии вновь не стали спешить при розыгрыше мяча.

21' Из центра поля последовал заброс на ход Тонали по правому флангу к углу штрафной площади сборной Франции, Меньян вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч обратно к центру поля.

20' Немного успокаивается у нас темп матча к середине тайма, но уж больно резво начали французы и конечно же весь матч проводить на таких скоростях они бы не смогли.

19' Олисе в центре поля нарушил правила против Тонали. Игроки сборной Италии в свою очередь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Ретеги в центре поля нарушил правила против Мбаппе. Французы быстро разыграли стандарт.

17' Пеллегрини с углового на этот раз покатил мяч на левую половину поля, а уже оттуда Фраттези выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч ушёл за лицевую линию поля.

16' Калафьори с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Конате и ушёл на угловой.

15' Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, сами себе помешали итальянцы, чтобы головой пробить по воротам, Фраттези как раз неудачно сыграл головой в итоге.

14' Камбьясо при входе в штрафную площадь с правого фланга сделал прострел в центр штрафной, Тео хорошо подставил ногу и отправил мяч на угловой.

13' Димарко попытался разогнать атаку по левому флангу, Олисе накрыл его уже в центре поля и выбил мяч в аут.

12' Олисе с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот на исполнение, Доннарумма в прыжке намертво поймал мяч.

11' Сборная Франции всё же пока что по большей части продолжает диктовать условия на поле, Италия пока что вынуждена играть от соперника.

10' Гризманн перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Риччи.

9' Мбаппе быстро разыграл угловой с партнёрами по команде, далее последовал перевод с левого фланга на правую половину поля, а уже оттуда Гризманн не смог сделать качественный заброс на дальний угол вратарской, будет удар от ворот.

8' Мбаппе вошёл в штрафную площадь по левой половине поля и пробил под правый угол ворот, Доннарумма сложился и отбил мяч перед собой, но в итоге итальянцы отправили мяч на угловой.

7' Фофана пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бастони грамотно блокировал попытку.

6' Пеллегрини с левой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, оттуда последовала скидка головой в исполнении Камбьясо к линии вратарской на левый угол штрафной, Фраттези головой пробил по воротам, мяч попал в перекладину, далее Ретеги после отскока пробил головой по воротам из центра штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

5' Мбаппе совершил рывок по левому флангу, а затем при входе в штрафную площадь Килиан сделал прострел в центр штрафной на Олисе, Калафьори грамотно сыграл в обороне и выбил мяч подальше от своих ворот.

4' Игроки сборной Италии перехватили мяч и стали постепенно пытаться нащупывать слабые места в обороне соперника.

3' Баркола на левом фланге раскачал Камбьясо, далее Бредли от боковой линии штрафной площади сделал прострел во вратарскую, Доннарумма сыграл надёжно и перехватил мяч.

2' Невероятное начало матча на "Парк де Пренс", Италия видимо решила вспомнить матч с Албанией на недавнем Евро-2024.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Баркола!!! Всего несколько секунд и сборная Италии получает мяч в свои ворота! Камбьясо покатил мяч назад по левому флангу, Ди Лоренцо сыграл неосмотрительно и в итоге Баркола перехватил мяч у опытного Джованни, а затем убежал в штрафную площадь и вколотил мяч под перекладину.