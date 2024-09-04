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Тур: 1. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
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Италия
FIFA #10
Прогнозы 56
Франция 78.6% (44)
X 19.6% (11)
Италия 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Италия
1.70
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5.50
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5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция
Италия

История личных встреч

Франция
Италия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:1
ТМС
1:3
ММ
1:2
ЧЕ2(2
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
45

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Франция 2:1 Португалия - Франция 0:0 Франция - Бельгия 1:0 Франция - Польша 1:1
Нидерланды - Франция 0:0 Австрия - Франция 0:1 Франция - Канада 0:0 Франция - Люксембург 3:0 Франция - Чили 3:2 Франция - Германия 0:2 Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2 Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0
Италия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швейцария - Италия 2:0 Хорватия - Италия 1:1 Испания - Италия 1:0 Италия - Албания 2:1
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0 Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Бельгия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.8% пользователей.
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    • Прогнозы 56
    Франция 78.6% (44)
    X 19.6% (11)
    Италия 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Италия
    1.70
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    5.50
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    5.30
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Франция - Италия

    Исход игры
    Франция
    78.6% (44)
    Ничья
    19.6% (11)
    Италия
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (36)
    Меньше
    30.77% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    51.8% (29)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    2:0 Франция
    7.1% (4)
    1:0 Франция
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    3:1 Франция
    3.6% (2)
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    Франция
    Италия
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