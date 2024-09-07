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Тур: 1. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #138
1:0
Первый тайм: 43'
Северная Македония
FIFA #72
0'
8' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
1:0
9' Пенальти
Давидсен Вильормур
13' Желтая карточка
Чуквуди Сэмюэл
17' Желтая карточка
Серафимов Никола

Ход матча

8'
 
Ильязовски Ахмед
9'
Давидсен Вильормур
1:0
13'
Чуквуди Сэмюэл
 
17'
 
Серафимов Никола

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 111
Фарерские острова 6.3% (7)
X 8.1% (9)
Северная Македония 85.6% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Северная Македония
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рейнатред
А
Бардюр
2
Даниэльсен
Йоаннес
14
Эдмундссон
Андриас
15
Чуквуди
Сэмюэл
3
Давидсен
Вильормур
6
Йоэнсен
Рене
20
Серенсен
Ханус
16
Ванхамар
Гуннар
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Мейнхард
9
Эдмундссон
Йоан
1
Димитриевски
Столе
2
Ильязовски
Ахмед
4
Серафимов
Никола
6
Муслиу
Визар
14
Митровски
Димитар
11
Чурлинов
Дарко
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
13
Димоски
Боян
9
Миовски
Боян
7
Элмас
Эльиф
Фарерские острова
4-1-4-1
Северная Македония
3-5-2

История личных встреч

Фарерские острова
Северная Македония

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 1 (1) 1
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильязовски Ахмед 1 0
Серафимов Никола 1 0

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0
Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1
Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Северная Македония
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фарерские острова
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Северная Македония
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Никола Серафимов получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Чуквуди Сэмюэл получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Г О О О О Л - Давидсен Вильормур из команды Фарерские острова забивает с точки!
  • 8'
    Ахмед Ильязовский получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Фарерские острова 6.3% (7)
X 8.1% (9)
Северная Македония 85.6% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Северная Македония
4.96
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5.35
Реклама, zenit.win
4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фарерские острова 1:0 Северная Македония онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фарерские острова 1:0 Северная Македония

Исход игры
Фарерские острова
6.3% (7)
Ничья
8.1% (9)
Северная Македония
85.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:2 Северная Македония
29.7% (33)
0:1 Северная Македония
27% (30)
0:2 Северная Македония
14.4% (16)
1:1 Ничья
6.3% (7)
1:3 Северная Македония
5.4% (6)
0:3 Северная Македония
5.4% (6)
1:0 Фарерские острова
2.7% (3)
2:1 Фарерские острова
2.7% (3)
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