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Тур: 1. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #138
1:1
Конец матча
Северная Македония
FIFA #72
0'
8' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
1:0
9' Пенальти
Давидсен Вильормур
13' Желтая карточка
Чуквуди Сэмюэл
17' Желтая карточка
Серафимов Никола
45' Желтая карточка
Эдмундссон Йоан
1:1
49' Пенальти
Барди Энис
84' Желтая карточка
Хокан Эриксон
90' Желтая карточка
Алими Исник
90'+5

Ход матча

8'
 
Ильязовски Ахмед
9'
Давидсен Вильормур
1:0
13'
Чуквуди Сэмюэл
 
17'
 
Серафимов Никола
45'
Эдмундссон Йоан
 
46'
Аскхам Хердур
Чуквуди Сэмюэл
 
46'
 
Алиоски Эгзиян
Ильязовски Ахмед
46'
 
Камили Лирим
Митровски Димитар
49'
1:1
Барди Энис
66'
Юстинуссен Адриан
Эдмундссон Йоан
 
66'
Миккельсен Мадс
Йоэнсен Рене
 
77'
 
Илиевски Марио
Чурлинов Дарко
84'
Кнудсен Петур
Ватнхамар Сольви
 
84'
Хокан Эриксон
 
84'
Йоханнесен Патрик
Ольсен Мейнхард
 
90'
 
Алими Исник

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Фарерские острова 6.3% (7)
X 8.1% (9)
Северная Македония 85.6% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Рейнатред
А
Бардюр
2
Даниэльсен
Йоаннес
14
Эдмундссон
Андриас
15
Чуквуди
Сэмюэл
3
Давидсен
Вильормур
6
Йоэнсен
Рене
20
Серенсен
Ханус
16
Ванхамар
Гуннар
10
Ватнхамар
Сольви
8
Ольсен
Мейнхард
9
Эдмундссон
Йоан
1
Димитриевски
Столе
2
Ильязовски
Ахмед
4
Серафимов
Никола
6
Муслиу
Визар
14
Митровски
Димитар
11
Чурлинов
Дарко
16
Алими
Исник
10
Барди
Энис
13
Димоски
Боян
9
Миовски
Боян
7
Элмас
Эльиф
Фарерские острова
4-1-4-1
Северная Македония
3-5-2

История личных встреч

Фарерские острова
Северная Македония

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсен Вильормур 1 (1) 1
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 1 (1) 1

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдмундссон Йоан 1 0
Чуквуди Сэмюэл 1 0
Хокан Эриксон 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алими Исник 1 0
Ильязовски Ахмед 1 0
Серафимов Никола 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0
Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1
Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0

Результаты матчей

Фарерские острова
Северная Македония

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Эдмундссон Йоан получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Никола Серафимов получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Чуквуди Сэмюэл получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Давидсен Вильормур из команды Фарерские острова забивает с точки!
    • 8'
      Ахмед Ильязовский получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Фарерские острова 6.3% (7)
    X 8.1% (9)
    Северная Македония 85.6% (95)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарерские острова 1:1 Северная Македония

    Исход игры
    Фарерские острова
    6.3% (7)
    Ничья
    8.1% (9)
    Северная Македония
    85.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.66% (51)
    Меньше
    52.34% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    47.66% (51)
    Нет
    52.34% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Северная Македония
    29.7% (33)
    0:1 Северная Македония
    27% (30)
    0:2 Северная Македония
    14.4% (16)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    1:3 Северная Македония
    5.4% (6)
    0:3 Северная Македония
    5.4% (6)
    1:0 Фарерские острова
    2.7% (3)
    2:1 Фарерские острова
    2.7% (3)
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