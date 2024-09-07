Тур: 1. Стадион: Торсволлюр.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаИльязовски Ахмед
1:0
9' ПенальтиДавидсен Вильормур
13' Желтая карточкаЧуквуди Сэмюэл
17' Желтая карточкаСерафимов Никола
45' Желтая карточкаЭдмундссон Йоан
1:1
49' ПенальтиБарди Энис
84' Желтая карточкаХокан Эриксон
90' Желтая карточкаАлими Исник
90'+5
Ход матча
9'
13'
17'
45'
49'
1:1
84'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Алими ИсникПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
13 Димоски БоянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Атанасов ЯниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камили ЛиримНападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
История личных встреч
Фарерские острова
Северная Македония
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсен Вильормур
|1 (1)
|1
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|1 (1)
|1
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|Чуквуди Сэмюэл
|1
|0
|Хокан Эриксон
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алими Исник
|1
|0
|Ильязовски Ахмед
|1
|0
|Серафимов Никола
|1
|0
Результаты матчей
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Фарерские острова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Северная Македония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Эстония - Фарерские острова 4:1 Дания - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Лихтенштейн 4:0
Албания - Фарерские острова 0:0 Норвегия - Фарерские острова 2:0 Чехия - Фарерские острова 1:0 Фарерские острова - Польша 0:2 Фарерские острова - Молдова 0:1 Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1
Северная Македония
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чехия - Северная Македония 2:1 Хорватия - Северная Македония 3:0 Черногория - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Молдова 1:1
Северная Македония - Англия 1:1 Италия - Северная Македония 5:2 Северная Македония - Армения 3:1 Украина - Северная Македония 2:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0
Результаты матчей
Фарерские острова
Северная Македония
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фарерские острова
Северная Македония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C. Группа 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Повышение в Лигу В
- — Плей-офф повышения
- — Рейтинг команд, занявших 4 место
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фарерские острова 1:1 Северная Македония
Исход игры
Фарерские острова
6.3% (7)
Ничья
8.1% (9)
Северная Македония
85.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
47.66% (51)
Меньше
52.34% (56)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:2 Северная Македония
29.7% (33)
0:1 Северная Македония
27% (30)
0:2 Северная Македония
14.4% (16)
1:1 Ничья
6.3% (7)
1:3 Северная Македония
5.4% (6)
0:3 Северная Македония
5.4% (6)
1:0 Фарерские острова
2.7% (3)
2:1 Фарерские острова
2.7% (3)
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