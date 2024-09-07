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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Ирландия
FIFA #58
 
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Англия
FIFA #4
Прогнозы 121
Ирландия 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Англия 95.9% (116)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Англия
7.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Келлехер
Каомхин
2
Коулмэн
Шеймус
22
Коллинз
Натан
4
О'Ши
Дара
11
Брэйди
Роберт
7
Доэрти
Мэтт
14
Моламби
Джейсон
8
Смоллбоун
Уильям
21
Шмодикс
Сэмми
20
Огбене
Чидози
10
Айда
Адам
1
Пикфорд
Джордан
2
Александер-Арнольд
Трент
6
Магуайр
Гарри
16
Гехи
Марк
15
Колвилл
Леви
18
Майну
Кобби
4
Райс
Деклан
10
Грилиш
Джек
7
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
11
Гордон
Энтони
Ирландия
4-4-2
Англия
4-3-3

История личных встреч

Ирландия
Англия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
0:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0
Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1
Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча первого тура Лиги наций, в котором сборная Ирландии сыграет дома со сборной Англии. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 11 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 121
Ирландия 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Англия 95.9% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Англия
7.40
Реклама, bettery.ru
7.15
Реклама, betboom.ru
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ирландия - Англия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ирландия - Англия

Исход игры
Ирландия
1.7% (2)
Ничья
2.5% (3)
Англия
95.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
1:2 Англия
38.8% (47)
0:2 Англия
19.8% (24)
0:1 Англия
15.7% (19)
1:3 Англия
9.1% (11)
0:3 Англия
2.5% (3)
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