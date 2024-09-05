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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Ирландия
FIFA #58
 
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Англия
FIFA #4

История личных встреч

Ирландия
Англия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
0:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0
Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1
Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0

Лига B. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 25 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Ирландия 3.7% (2)
    X 5.6% (3)
    Англия 90.7% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Англия
    7.21
    7.10
    4.22
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ирландия - Англия

    Исход игры
    Ирландия
    3.7% (2)
    Ничья
    5.6% (3)
    Англия
    90.7% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (30)
    Нет
    41.18% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    42.6% (23)
    0:2 Англия
    18.5% (10)
    0:1 Англия
    11.1% (6)
    1:3 Англия
    9.3% (5)
    0:3 Англия
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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    Ирландия
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