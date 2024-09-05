Тур: 1. Стадион: Авива. Главный судья: Санчес Хосе
История личных встреч
Ирландия
Англия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Португалия - Ирландия 3:0 Ирландия - Венгрия 2:1 Ирландия - Швейцария 0:1 Ирландия - Бельгия 0:0
Ирландия - Новая Зеландия 1:1 Нидерланды - Ирландия 1:0 Гибралтар - Ирландия 0:4 Ирландия - Греция 0:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1 Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0
Англия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Англия 2:1 Нидерланды - Англия 1:2 Англия - Швейцария 1:1 Англия - Словакия 2:1
Англия - Словения 0:0 Дания - Англия 1:1 Сербия - Англия 0:1 Англия - Исландия 0:1 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Англия - Бельгия 2:2 Англия - Бразилия 0:1 Северная Македония - Англия 1:1 Англия - Мальта 2:0 Англия - Италия 3:1 Англия - Австралия 1:0 Шотландия - Англия 1:3 Украина - Англия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Литва
|Черных Фёдор
|1
|Литва
|Кучис Армандас
|1
|Литва
|Сливка Выкинтас
|0 (1)
|Литва
|Сирвис Пиюс
|0 (1)
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Гибралтар
|Колинг Дэйл
|1
|Литва
|Ласицкас Юстас
|1
|Литва
|Уткус Эдгарас
|1
|Литва
|Паулаускас Гитис
|1
Прогнозы на матч Ирландия - Англия
Исход игры
Ирландия
3.7% (2)
Ничья
5.6% (3)
Англия
90.7% (49)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
58.82% (30)
Нет
41.18% (21)
Популярный счёт
1:2 Англия
42.6% (23)
0:2 Англия
18.5% (10)
0:1 Англия
11.1% (6)
1:3 Англия
9.3% (5)
0:3 Англия
3.7% (2)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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