Тур: 1. Стадион: Стадион имени Михаила Месхи. Главный судья: Гринфилд Орел
Прогноз на матч от Liveresult
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
14
Провод
Лукаш
10
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Провод ЛукашНападающий
- Нападающий
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Черв ЛукашПолузащитник
-
15 Шулц ПавелПолузащитник
-
18 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кушей ВасилНападающий
-
17 Черны ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Гашек Иван
История личных встреч
Грузия
Чехия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1
Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Грузия - Чехия
Исход игры
Грузия
16.8% (20)
Ничья
45.4% (54)
Чехия
37.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
85.05% (91)
Нет
14.95% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
1:2 Чехия
26.1% (31)
2:1 Грузия
8.4% (10)
0:1 Чехия
7.6% (9)
1:0 Грузия
3.4% (4)
1:3 Чехия
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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