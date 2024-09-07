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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Грузия
FIFA #70
 
Позже
Чехия
FIFA #47
Прогнозы 118
Грузия 16.1% (19)
X 45.8% (54)
Чехия 38.1% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Грузия
Ничья
Чехия
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12
Мамардашвили
Георгий
15
Гвелесиани
Георгий
4
Кашия
Гурам
3
Двали
Лаша
2
Какабадзе
Отар
14
Лочошвили
Лука
10
Чакветадзе
Георгий
17
Китеишвили
Отар
6
Кочорашвили
Георгий
22
Микаутадзе
Жорж
7
Кварацхелия
Хвича
1
Коварж
Матей
2
Зима
Давид
4
Хранак
Робин
7
Крейчи
Ладислав
II
5
Цоуфал
Владимир
22
Соучек
Томаш
21
Крал
Алекс
3
Рынеш
Матей
14
Провод
Лукаш
11
Чванчара
Томаш
10
Шик
Патрик
Грузия
5-3-2
Чехия
3-4-3

История личных встреч

Грузия
Чехия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1
Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Орел Гринфилд (Израиль);
    Ассистент: Рой Хассан (Израиль);
    Ассистент: Идан Яркони (Израиль);
    Резервный: Гал Лайбувитц (Израиль).
  • Доброго времени суток всем, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках поединка первого тура Лиги В Лиги наций УЕФА сойдутся лицом к лицу игроки Грузии и Чехии. Встреча состоится  в городе Тбилиси на стадионе «имени Михаил Месхи».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 11 минут.

    Главный судья: Гринфилд Орел

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 38.7% пользователей.
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Прогнозы 118
Грузия 16.1% (19)
X 45.8% (54)
Чехия 38.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Чехия
3.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Грузия - Чехия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Грузия - Чехия

Исход игры
Грузия
16.8% (20)
Ничья
45.4% (54)
Чехия
37.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
85.05% (91)
Нет
14.95% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
1:2 Чехия
26.1% (31)
2:1 Грузия
8.4% (10)
0:1 Чехия
7.6% (9)
1:0 Грузия
3.4% (4)
1:3 Чехия
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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