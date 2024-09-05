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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Грузия
FIFA #70
 
Позже
Чехия
FIFA #47
Прогнозы 53
Грузия 18.9% (10)
X 37.7% (20)
Чехия 43.4% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Чехия
3.35
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3.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Грузия
Чехия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Испания - Грузия 4:1 Грузия - Португалия 2:0 Грузия - Чехия 1:1 Турция - Грузия 3:1
Черногория - Грузия 1:3 Грузия - Греция 0:0 Грузия - Люксембург 2:0 Испания - Грузия 3:1 Грузия - Шотландия 2:2 Грузия - Кипр 4:0 Грузия - Таиланд 8:0 Норвегия - Грузия 2:1 Грузия - Испания 1:7 Шотландия - Грузия 2:0 Кипр - Грузия 1:2 Грузия - Норвегия 1:1 Грузия - Монголия 6:1 Марокко - Грузия 3:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Грузия - Северная Македония 2:0
Чехия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чехия - Турция 1:2 Грузия - Чехия 1:1 Португалия - Чехия 2:1 Чехия - Северная Македония 2:1
Чехия - Мальта 7:1 Чехия - Армения 2:1 Норвегия - Чехия 1:2 Чехия - Молдова 3:0 Польша - Чехия 1:1 Чехия - Фарерские острова 1:0 Албания - Чехия 3:0 Венгрия - Чехия 1:1 Чехия - Албания 1:1 Черногория - Чехия 1:4 Фарерские острова - Чехия 0:3 Молдова - Чехия 0:0 Чехия - Польша 3:1 Турция - Чехия 2:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Швейцария - Чехия 2:1

Лига B. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда И В Н П Г О
1.
Албания
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 35 минут.

    Главный судья: Гринфилд Орел

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.1% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Грузия 18.9% (10)
    X 37.7% (20)
    Чехия 43.4% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Чехия
    3.35
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    3.60
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    Прогнозы на матч Грузия - Чехия

    Исход игры
    Грузия
    18.9% (10)
    Ничья
    37.7% (20)
    Чехия
    43.4% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    1:2 Чехия
    30.2% (16)
    2:1 Грузия
    9.4% (5)
    0:1 Чехия
    7.5% (4)
    1:0 Грузия
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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