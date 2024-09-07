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Тур: 1. Стадион: .
Армения
FIFA #97
 
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Латвия
FIFA #137
Прогнозы 124
Армения 95.2% (118)
X 2.4% (3)
Латвия 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Латвия
1.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чанчаревич
Огньен
4
Арутюнян
Георгий
3
Ароян
Вараздат
2
Чалышир
Андре
13
Оганесян
Камо
8
Сперцян
Эдуард
6
Иву
Угочукву
21
Тикнизян
Наир
10
Селараян
Лукас
23
Бичахчян
Ваан
9
Серобян
Артур
23
Матревицс
Рихардс
13
Юрковскис
Райвис
4
Дубра
Каспар
6
Кристерс
Тоберс
16
Яунземс
Алвис
14
Цыганик
Андрей
17
Вапне
Лукасс
22
Савельевс
Алексейс
10
Икауниекс
Янис
20
Робертс
Улдрикис
7
Дашкевич
Эдуард
Армения
3-4-3
Латвия
3-4-1-2

История личных встреч

Армения
Латвия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
360

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1
Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0
Латвия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1
Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Македония
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в стартовом матче нового сезона Лиги Наций УЕФА встречаются сборные Армении и Латвии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 11 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Армения.
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Прогнозы 124
Армения 95.2% (118)
X 2.4% (3)
Латвия 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Латвия
1.70
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5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Армения - Латвия

Исход игры
Армения
95.2% (118)
Ничья
2.4% (3)
Латвия
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
48.15% (52)
Нет
51.85% (56)
Популярный счёт
2:1 Армения
39.5% (49)
1:0 Армения
24.2% (30)
2:0 Армения
17.7% (22)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:0 Армения
1.6% (2)
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