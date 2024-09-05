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Тур: 1. Стадион: .
Армения
FIFA #97
 
Позже
Латвия
FIFA #137
Прогнозы 55
Армения 96.4% (53)
X 1.8% (1)
Латвия 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Латвия
1.72
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5.20
5.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Армения
Латвия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
2:1
ТМС
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
360

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Армения - Казахстан 2:1 Словения - Армения 2:1 Чехия - Армения 2:1 Армения - Косово 0:1
Хорватия - Армения 1:0 Армения - Уэльс 1:1 Северная Македония - Армения 3:1 Латвия - Армения 2:0 Армения - Хорватия 0:1 Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0
Латвия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Латвия - Фарерские острова 1:0 Латвия - Литва 0:2 Латвия - Лихтенштейн 1:1 Кипр - Латвия 1:1
Польша - Латвия 2:0 Латвия - Хорватия 0:2 Турция - Латвия 4:0 Латвия - Армения 2:0 Латвия - Уэльс 0:2 Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0 Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4

Лига C. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 4

Команда И В Н П Г О
1.
Армения
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Латвия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Северная Македония
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фарерские острова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 35 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Армения 96.4% (53)
    X 1.8% (1)
    Латвия 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Латвия
    1.72
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    5.20
    5.30
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    Прогнозы на матч Армения - Латвия

    Исход игры
    Армения
    96.4% (53)
    Ничья
    1.8% (1)
    Латвия
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    49.06% (26)
    Нет
    50.94% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Армения
    43.6% (24)
    1:0 Армения
    29.1% (16)
    2:0 Армения
    18.2% (10)
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