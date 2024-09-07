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Тур: 1. Стадион: .
Молдова
FIFA #152
 
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Мальта
FIFA #172
Прогнозы 115
Молдова 80.9% (93)
X 15.7% (18)
Мальта 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Мальта
3.25
3.30
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5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Челядник
Дмитрий
20
Плэтикэ
Сергиу
14
Крачун
Артур
15
Мудрак
Виктор
6
Марандич
Денис
2
Рябчук
Олег
8
Моцпан
Никита
22
Раца
Вадим
11
Каймаков
Михаил
7
Ионице
Артур
9
Николаеску
Йон
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
5
Шоу
Курт
2
Борг
Жан
7
Мбонг
Джозеф
3
Камензули
Райан
6
Гийомье
Мэтью
20
Янкам
Янник
8
Пизани
Стивен
9
Рейд
Кемар
21
Мбонг
Пол
Молдова
5-2-3
Мальта
3-4-1-2

История личных встреч

Молдова
Мальта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ЧЕ2(2
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Молдова - Украина 0:4 Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1
Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4
Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2
Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Польша Левандовски Роберт 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы D2 Лиги D Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Молдовы и Мальты. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 38.3% пользователей.
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Прогнозы 115
Молдова 80.9% (93)
X 15.7% (18)
Мальта 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Мальта
3.25
3.30
Реклама, ligastavok.ru
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Молдова - Мальта онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Молдова - Мальта

Исход игры
Молдова
80.9% (93)
Ничья
15.7% (18)
Мальта
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (30)
Меньше
72.22% (78)
Обе команды забьют
Да
38.89% (42)
Нет
61.11% (66)
Популярный счёт
1:0 Молдова
38.3% (44)
2:1 Молдова
20.9% (24)
2:0 Молдова
16.5% (19)
1:1 Ничья
12.2% (14)
1:2 Мальта
2.6% (3)
3:0 Молдова
1.7% (2)
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