Тур: 1. Стадион: Зимбру.
Прогноз на матч от Liveresult
14
Крачун
Артур
22
Раца
Вадим
22
Мускат
Зак
5
Шоу
Курт
2
Борг
Жан
20
Янкам
Янник
21
Мбонг
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
2 Борг ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мбонг ПолНападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
- Вратарь
-
13 Табоне ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бирман МайлзПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нвоко КирьянНападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
История личных встреч
Молдова
Мальта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Молдова - Украина 0:4 Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1
Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4
Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2
Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2
Лига D. Группа 2
Лига D. Группа 2
- — Повышение в Лигу С
- — Плей-офф повышения
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Польша
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молдова - Мальта
Исход игры
Молдова
80.9% (93)
Ничья
15.7% (18)
Мальта
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
27.78% (30)
Меньше
72.22% (78)
Обе команды забьют
Да
38.89% (42)
Нет
61.11% (66)
Популярный счёт
1:0 Молдова
38.3% (44)
2:1 Молдова
20.9% (24)
2:0 Молдова
16.5% (19)
1:1 Ничья
12.2% (14)
1:2 Мальта
2.6% (3)
3:0 Молдова
1.7% (2)
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