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Тур: 1. Стадион: .
Молдова
FIFA #152
 
Позже
Мальта
FIFA #172
Прогнозы 53
Молдова 83% (44)
X 15.1% (8)
Мальта 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Мальта
3.35
3.70
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5.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Мальта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ЧЕ2(2
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Молдова - Украина 0:4 Молдова - Кипр 3:2 Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1
Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1 Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4
Мальта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Мальта - Греция 0:2 Чехия - Мальта 7:1 Мальта - Беларусь 0:0 Мальта - Словения 2:2
Англия - Мальта 2:0 Мальта - Украина 1:3 Италия - Мальта 4:0 Мальта - Северная Македония 0:2 Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1 Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2

Лига D. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Андорра
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мальта
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Молдова
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение в Лигу С
  • — Плей-офф повышения

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 24 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Молдова 83% (44)
    X 15.1% (8)
    Мальта 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Мальта
    3.35
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    5.90
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Молдова - Мальта

    Исход игры
    Молдова
    83% (44)
    Ничья
    15.1% (8)
    Мальта
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.53% (12)
    Меньше
    76.47% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Молдова
    34% (18)
    2:0 Молдова
    22.6% (12)
    2:1 Молдова
    22.6% (12)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
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    Мальта
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