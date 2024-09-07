Тур: 1. Стадион: Караискакис. Главный судья: Шнидер Урс
Ход матча
23'
1:0
37'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
221 Количество передач 321
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Рота
Лазарос
13
Штоль
Адам
17
Галвез
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галвез ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Валта ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
История личных встреч
Греция
Финляндия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
157
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|1
|1
|Кулиеракис Костас
|1
|1
|Цимикас Костас
|0
|0
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кялльман Беньямин
|1
|0
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0
Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0
Финляндия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1
Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1
Лига B. Группа 2
Лига B. Группа 2
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Переход в Лигу С
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Армения
|Бичахчян Ваан
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Греция 2:0 Финляндия
Исход игры
Греция
86.7% (98)
Ничья
12.4% (14)
Финляндия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
56.07% (60)
Нет
43.93% (47)
Популярный счёт
2:1 Греция
38.1% (43)
1:0 Греция
31.9% (36)
1:1 Ничья
11.5% (13)
2:0 Греция
8.8% (10)
3:1 Греция
2.7% (3)
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