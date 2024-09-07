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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Греция
FIFA #54
2:0
Перерыв
Финляндия
FIFA #63
0'
1:0
23' Гол
Иоаннидис Фотис
25' Желтая карточка
Кялльман Беньямин
2:0
37' Гол
Кулиеракис Костас

Ход матча

23'
Иоаннидис Фотис
1:0
25'
 
Кялльман Беньямин
37'
Кулиеракис Костас
(Цимикас Костас)
2:0
45'
 
Ниссилья Урхо
Шуллер Расмус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 221 Количество передач 321
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 113
Греция 86.7% (98)
X 12.4% (14)
Финляндия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Финляндия
7.80
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6.50
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93.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
15
Рота
Лазарос
4
Мавропанос
Константинос
3
Кулиеракис
Костас
21
Цимикас
Костас
20
Манталос
Петрос
5
Бухалакис
Андреас
16
Хадзийованнис
Анастасиос
11
Бакасетас
Тасос
10
Пелкас
Димитрис
8
Иоаннидис
Фотис
1
Градецки
Лукаш
13
Штоль
Адам
5
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
17
Галвез
Томас
3
Пелтола
Матти
11
Шуллер
Расмус
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
7
Антман
Оливер
19
Кялльман
Беньямин
Греция
4-2-3-1
Финляндия
4-2-3-1

История личных встреч

Греция
Финляндия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Е2
2:1
Е2
1:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:0
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 1 1
Кулиеракис Костас 1 1
Цимикас Костас 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кялльман Беньямин 1 0

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0
Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0
Финляндия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1
Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Греция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Финляндия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Греция
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Финляндия
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Греция
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Финляндия
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Армения Бичахчян Ваан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди игроки сборной Греции. У гостей есть второй тайм, чтобы перевернуть игру с ног на голову. 
  • Замена
    45'
    Ниссилья вместо Шуллера на поле появился концовку первого и весь второй тайм. Замена вынужденного характера у нас состоялась. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты судьи добавили.
  • Травма, повреждение
    44'
    Шуллер не сможет встречу продолжить. Травму он получил в центре поля. Опытнейший полузащитник "суоми" будет заменен с минуты на минуту. 
  • 43'
    Почему-то не бьют в касание финские футболисты, хотя неплохие моменты у них возникают. Будем надеяться, что оппоненты раскачаются после перерыва. 
  • 42'
    Камара отдал передачу на партнера в штрафную, но тот пробить по рамке соперника не успел. До мяча он совсем немного не добежал. 
  • Офсайд
    40'
    Как будто поймали кураж сейчас греки. Несутся они вперед, но теряют мяч. Пытаются ответить финны тут же оппоненту, но один из нападающих оказывается в офсайде. 
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЛИЕРАКИС! 2:0!
    Второй гол забивает команда хозяев! Делает это центральный защитник "Вольфсбурга". Цимикас от Иоаннидиса получил передачу. 21-й номер хозяев прострелил во вратарскую, где Кулиеракис подставил ногу под мяч, направив его в сетку!
  • Фол, нарушение
    37'
    На своей половине поля фолит Шуллер. Снова под него уверенно Иоаннидис подставляется. Судейский корпус фиксирует нарушение правил в этой ситуации. 
  • 36'
    Еще и еще нам показывают ошибку Градецки. Думаю, и сам кипер "Байера" до сих пор в растерянности находится. Но 0:1 даже для такой игры - не приговор. 
  • 35'
    Последняя 10-минутка в матче пошла. Отправился кто-то из игроков сборной Финляндии уже разминаться. Нельзя исключать тот факт, что вскоре мы с вами замены увидим в матче. 
  • Офсайд
    34'
    Хадзийованнис в офсайде оказался на правом фланге. Судейский корпус зафиксировал нарушение правил только спустя пару секунд. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Лод в отборе перестарался на левом фланге. В итоге заехал он по ноге своему противнику. В руках рефери не появилась карточка, хотя все на нее намекало. 
  • Анонс
    31'
    Германия параллельным курсом играет против Венгрии в Лиге А. Там немцы вышли вперед - 1:0. Нидерланды и Босния обменялись за полчаса игры голами. Еще Украина с Албанией играют. Там, правда, пока нули горят на табло. 
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Пелкас сейчас пробил по воротам соперника с дальней дистанции, и мяч полетел значительно выше рамки. 
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    • Фол, нарушение
      28'
      Неудачно угловой разыграли футболисты сборной Греции. Там еще и Пелкас в попытке отобрать футбольный снаряд нарушил правила в атаке, наступив защитнику на стопу. 
    • Угловой
      27'
      Бакасетас увидел рывок Пелкаса на правом краю штрафной. Последовала передачу в ту зону, и Иванов успел головой дотянуться до мяча. Угловой. 
    • Желтая карточка
      26'
      В центре поля Кялльман фолит против своего оппонента. В руках рефери появляется первая в матче карточка желтого цвета. Заслуженная. 
    • 25'
      Второй тур Лиги наций уже с завтрашнего дня начнется. Потом два тура ждут нас в октябре, потом будет ноябрьская сессия матчей. В общем, игра разного калибра будет много. 
    • 24'
      Посмотрим, как финны теперь себя поведут. Какой-то очень нелепый и обидный мяч команда из Финляндии пропустила. Ждем, чем скандинавы на этот мяч ответят. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИОАННИДИС! 1:0!
      Ошибается кипер Финляндии сейчас! Передачу на вратаря сделал защитник финской команды, Иванов. Неудачно мяч обработал Градецки, а Иоаннидис успел обработать сферу, после чего спокойно покатил ее в цель.
    • 21'
      Любопытно, что Финляндия в контроле мяча выигрывает у Греции, причем на солидных 10%. По этому показателю у нас 45% против 55%.
    • 20'
      Еще одна атака Греции через левый край. Следует подача в центр штрафной, но Штоль головой выбивает мяч ближе к центру поля. 
    • 18'
      Финны пока играют медленно и не могут ничего придумать у ворот соперника. Хотя и "эллины" пока весьма скромно смотрятся впереди и кроме контроля мяча ничего не могут предложить противнику.
    • 17'
      Бакасетас в центре поля получил мяч тем временем. Выполнил он подачу к воротам соперника, но Пелкасу не удалось опередить Градецки. 
    • Угловой
      16'
      Сборная Греции подала еще один угловой у ворот соперника, но навес с правого края был слишком простым для Градецки. Снова тот сыграл на выходе. 
    • 15'
      Градецки сейчас далеко вышел из ворот и опередил нападающего сборной Греции. Вынес вратарь сферу по итогу за пределы поля. В аут. 
    • 13'
      Неплохая посещаемость на игре в Пирее сегодня, кстати говоря. И болельщики продолжают подходить на стадион. Мне кажется, что сегодня мы получим ситуацию, близкую к аншлагу. 
    • Анонс
      12'
      Вместе с Грецией и Финляндией в группе 2 Лиги В Лиги наций еще выступают Англия и Ирландия. Они свой очный матч провели чуть ранее. "Три льва" одержали гостевую победу со счетом 2:0. 
    • 11'
      Пелкас нанес удар по воротам соперника - мяч полетел прямо по позиции вратаря сборной Финляндии. Градецки уверенно выручил свой коллектив. 
    • 10'
      Бакасетас с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу ворот соперника - там попытался до футбольного снаряда дотянуться партнер, но головой не достал до сферы. 
    • 9'
      10 минут почти отыграли соперники в нашем матче. Пока маловато опасных моментов у ворот. Вернее, их пока вообще нет, но оппоненты стараются, и этот факт мы не можем не отметить. 
    • Угловой
      7'
      Первый угловой Греция заработала у ворот соперника. Пелкас с левого края выполнил навес в центр, но никому из греков не удалось протолкнуть снаряд в ворота. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Цимикас сейчас получил толчок в спину от соперника. Рефери находился рядом с нарушителем и не мог не зафиксировать нарушение правил.
    • 5'
      Лод попытался в одиночку продвинуться к воротам соперника, но его подача с левого края оставляла желать лучшего. Она была не самого хорошего качества. 
    • 4'
      Сборная Греции сегодня числится явным фаворитом встречи, но мы знаем, что оборона у Финляндии очень неплохая, а потому "эллинам" будет непросто взломать скандинавов. 
    • 2'
      Футболисты сборной Греции предстали перед нами в белых цветах, в то время, как игроки Финляндии вышли на футбольный газон в синем обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Греции стартовала! Финны разыграли мяч с центра поля. Удачи соперникам, поехали!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskakis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция 2:0 Финляндия

    Исход игры
    Греция
    86.7% (98)
    Ничья
    12.4% (14)
    Финляндия
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    56.07% (60)
    Нет
    43.93% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Греция
    38.1% (43)
    1:0 Греция
    31.9% (36)
    1:1 Ничья
    11.5% (13)
    2:0 Греция
    8.8% (10)
    3:1 Греция
    2.7% (3)
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    Греция
    Финляндия
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