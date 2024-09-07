Как будто поймали кураж сейчас греки. Несутся они вперед, но теряют мяч. Пытаются ответить финны тут же оппоненту, но один из нападающих оказывается в офсайде.

Камара отдал передачу на партнера в штрафную, но тот пробить по рамке соперника не успел. До мяча он совсем немного не добежал.

Почему-то не бьют в касание финские футболисты, хотя неплохие моменты у них возникают. Будем надеяться, что оппоненты раскачаются после перерыва.

Шуллер не сможет встречу продолжить. Травму он получил в центре поля. Опытнейший полузащитник "суоми" будет заменен с минуты на минуту.

Ниссилья вместо Шуллера на поле появился концовку первого и весь второй тайм. Замена вынужденного характера у нас состоялась.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:0. Впереди игроки сборной Греции. У гостей есть второй тайм, чтобы перевернуть игру с ног на голову.

Полчаса отыграли соперники. Пелкас сейчас пробил по воротам соперника с дальней дистанции, и мяч полетел значительно выше рамки.

Германия параллельным курсом играет против Венгрии в Лиге А. Там немцы вышли вперед - 1:0. Нидерланды и Босния обменялись за полчаса игры голами. Еще Украина с Албанией играют. Там, правда, пока нули горят на табло.

Лод в отборе перестарался на левом фланге. В итоге заехал он по ноге своему противнику. В руках рефери не появилась карточка, хотя все на нее намекало.

Хадзийованнис в офсайде оказался на правом фланге. Судейский корпус зафиксировал нарушение правил только спустя пару секунд.

Последняя 10-минутка в матче пошла. Отправился кто-то из игроков сборной Финляндии уже разминаться. Нельзя исключать тот факт, что вскоре мы с вами замены увидим в матче.

Еще и еще нам показывают ошибку Градецки. Думаю, и сам кипер "Байера" до сих пор в растерянности находится. Но 0:1 даже для такой игры - не приговор.

На своей половине поля фолит Шуллер. Снова под него уверенно Иоаннидис подставляется. Судейский корпус фиксирует нарушение правил в этой ситуации.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КУЛИЕРАКИС! 2:0! Второй гол забивает команда хозяев! Делает это центральный защитник "Вольфсбурга". Цимикас от Иоаннидиса получил передачу. 21-й номер хозяев прострелил во вратарскую, где Кулиеракис подставил ногу под мяч, направив его в сетку!

28' Неудачно угловой разыграли футболисты сборной Греции. Там еще и Пелкас в попытке отобрать футбольный снаряд нарушил правила в атаке, наступив защитнику на стопу.

27' Бакасетас увидел рывок Пелкаса на правом краю штрафной. Последовала передачу в ту зону, и Иванов успел головой дотянуться до мяча. Угловой.

26' В центре поля Кялльман фолит против своего оппонента. В руках рефери появляется первая в матче карточка желтого цвета. Заслуженная.

25' Второй тур Лиги наций уже с завтрашнего дня начнется. Потом два тура ждут нас в октябре, потом будет ноябрьская сессия матчей. В общем, игра разного калибра будет много.

24' Посмотрим, как финны теперь себя поведут. Какой-то очень нелепый и обидный мяч команда из Финляндии пропустила. Ждем, чем скандинавы на этот мяч ответят.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИОАННИДИС! 1:0!

Ошибается кипер Финляндии сейчас! Передачу на вратаря сделал защитник финской команды, Иванов. Неудачно мяч обработал Градецки, а Иоаннидис успел обработать сферу, после чего спокойно покатил ее в цель.

21' Любопытно, что Финляндия в контроле мяча выигрывает у Греции, причем на солидных 10%. По этому показателю у нас 45% против 55%.

20' Еще одна атака Греции через левый край. Следует подача в центр штрафной, но Штоль головой выбивает мяч ближе к центру поля.

18' Финны пока играют медленно и не могут ничего придумать у ворот соперника. Хотя и "эллины" пока весьма скромно смотрятся впереди и кроме контроля мяча ничего не могут предложить противнику.