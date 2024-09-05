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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Шнидер Урс
Греция
FIFA #54
 
Позже
Финляндия
FIFA #63
Прогнозы 50
Греция 86% (43)
X 10% (5)
Финляндия 4% (2)
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Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Финляндия
5.20
3.70
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5.20
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Все Коэффициенты
Греция
Финляндия

История личных встреч

Греция
Финляндия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Е2
2:1
Е2
1:0
ЛНУ
1:0
ЛНУ
2:0
Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
157

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальта - Греция 0:2 Германия - Греция 2:1 Грузия - Греция 0:0 Греция - Казахстан 5:0
Греция - Франция 2:2 Греция - Новая Зеландия 2:0 Греция - Нидерланды 0:1 Ирландия - Греция 0:2 Греция - Гибралтар 5:0 Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0 Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0
Финляндия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шотландия - Финляндия 2:2 Португалия - Финляндия 4:2 Финляндия - Эстония 2:1 Уэльс - Финляндия 4:1
Сан-Марино - Финляндия 1:2 Финляндия - Северная Ирландия 4:0 Финляндия - Казахстан 1:2 Словения - Финляндия 3:0 Финляндия - Дания 0:1 Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1

Лига B. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 2

Команда И В Н П Г О
1.
Греция
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Финляндия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Англия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Греция - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 9 минут.

    Главный судья: Шнидер Урс

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    • Прогнозы 50
    Греция 86% (43)
    X 10% (5)
    Финляндия 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Финляндия
    5.20
    3.70
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    Прогнозы на матч Греция - Финляндия

    Исход игры
    Греция
    86% (43)
    Ничья
    10% (5)
    Финляндия
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (21)
    Меньше
    56.25% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    54.17% (26)
    Нет
    45.83% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Греция
    34% (17)
    1:0 Греция
    28% (14)
    2:0 Греция
    14% (7)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    3:1 Греция
    6% (3)
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