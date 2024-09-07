Лячи получил повреждение в одном из единоборств, врачи сборной Албании на поле.

Вроде бы Лячи готов продолжить игру, надо только лишь остановить небольшое кровотечение на подбородке.

Аслани получил мяч на левом краю штрафной от Асани и пробил в ближний угол - Трубин впервые вступил в игру!

После навеса с углового от Аслани Лячи с угла вратарской пяткой пробил в направлении ближнего угла - мяч прошел в сантиметрах от штанги!

Яремчук ворвался в штрафную гостей после классной передачи в касание от Цыганкова и пробил в ближний угол - Стракоша спас свои ворота!

Угловой в исполнении Цыганкова не привел к опасному моменту, мяч полетел слишком высоко.

Угловой с левого фланга исполнил Шапаренко, мяч от головы Рамадани вновь ушел за лицевую линию. А после подачи Цыганкова с правого края Бражко пробил головой, но в ближний угол не попал.

Добрались команды до экватора первой половины встречи, пока игра совершенно не потрясает воображение скоростями и острыми моментами.

Манай получил мяч в штрафной хозяев, однако пробить в борьбе с Коноплей не смог, плюс у форварда албанцев зафиксирован офсайд.

Кабаев с левого фланга исполняет крученую подачу в створ ворот - Стракоша спокойно забирает мяч в руки.

Манай после навеса с правого фланга добрался до верхового мяча, однако точного удара у албанца не получилось.

Почти полчаса отыграли команды, по-прежнему у нас вязкая и плотная борьба с непонятными перспективами.

Асани после навеса с левого фланга скидывает мяч с дальней штанги вдоль ворот, однако партнеров на траектории полёта мяча не оказалось.

Подачу с правого фланга исполнил Конопля, однако Яремчука оборона сборной Албании опередила.

Теперь Миколенко попытался навесить с левого фланга, однако мяч улетел за ворота Стракоши.

21' Острую передачу с левого фланга исполнил один из албанцев, сразу два партнера открывались во вратарской, но попросту помешали они друг другу.

19' Цыганков получил мяч на правом фланге атаки, однако исполнить точную подачу полузащитнику "Жироны" не удалось.

18' Перевод на левый фланг исполняют номинальные хозяева, однако Шапаренко не смог обработать казавшийся простым мяч.

16' Следом Кумбулла ловит на себе фол со стороны соперника, перестарался на чужой половине поля Цыганков.

15' Долгая атака украинцев завершается потерей мяча и мелким фолом Шапаренко против Асани.

13' Украинцы надолго забрали мяч под свой контроль, заброс в штрафную на Яремчука прошел, однако албанцы вытеснили Романа во фланг.

11' Продолжается у нас борьба за инициативу, две равные команды встречаются в Праге, предсказать исход встречи пока проблематично.

9' Лячи после передачи Митая пробивает в касание низом с левого края штрафной - мяч прокатывается рядом со штангой.

8' Албанцы выбрались в атаку по левому флангу, однако Забарный выбил мяч за боковую линию, подстраховав партнера.