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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Украина
FIFA #25
0:0
Первый тайм: 45+'
Албания
FIFA #66
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 117
Украина 82.9% (97)
X 12.8% (15)
Албания 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Албания
5.10
3.60
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5.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Трубин
Анатолий
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
18
Бражко
Владимир
15
Цыганков
Виктор
10
Шапаренко
Николай
14
Судаков
Георгий
21
Кабаев
Владислав
9
Яремчук
Роман
1
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
5
Кумбулла
Мараш
3
Митай
Марио
21
Аслани
Кристьян
20
Рамадани
Юльбер
14
Лячи
Казим
10
Байрами
Недим
9
Асани
Ясир
7
Манай
Рей
Украина
4-1-4-1
Албания
4-2-3-1

История личных встреч

Украина
Албания

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:4
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
25

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Украина - Бельгия 0:0 Словакия - Украина 1:2 Румыния - Украина 3:0 Молдова - Украина 0:4
Польша - Украина 3:1 Германия - Украина 0:0 Украина - Исландия 2:1 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Украина - Италия 0:0 Мальта - Украина 1:3 Украина - Северная Македония 2:0 Италия - Украина 2:1 Украина - Англия 1:1 Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0 Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0
Албания
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Албания - Испания 0:1 Хорватия - Албания 2:2 Италия - Албания 2:1 Албания - Азербайджан 3:1
Албания - Лихтенштейн 3:0 Швеция - Албания 1:0 Албания - Чили 0:3 Албания - Фарерские острова 0:0 Молдова - Албания 1:1 Албания - Болгария 2:0 Албания - Чехия 3:0 Албания - Польша 2:0 Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0 Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Албания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Украина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Грузия
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Украина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Чехия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Албания
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Украина
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Грузия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чехия
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Переход в Лигу С

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Армения Бичахчян Ваан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    44'
    Угловой с левого фланга исполнил Шапаренко, мяч от головы Рамадани вновь ушел за лицевую линию. А после подачи Цыганкова с правого края Бражко пробил головой, но в ближний угол не попал.
  • Угловой
    43'
    Угловой в исполнении Цыганкова не привел к опасному моменту, мяч полетел слишком высоко.
  • Опасный момент
    42'
    Яремчук ворвался в штрафную гостей после классной передачи в касание от Цыганкова и пробил в ближний угол - Стракоша спас свои ворота!
  • Опасный момент
    40'
    После навеса с углового от Аслани Лячи с угла вратарской пяткой пробил в направлении ближнего угла - мяч прошел в сантиметрах от штанги!
  • Опасный момент
    39'
    Аслани получил мяч на левом краю штрафной от Асани и пробил в ближний угол - Трубин впервые вступил в игру!
  • 38'
    Вроде бы Лячи готов продолжить игру, надо только лишь остановить небольшое кровотечение на подбородке.
  • Травма, повреждение
    37'
    Лячи получил повреждение в одном из единоборств, врачи сборной Албании на поле.
  • 34'
    Теперь Миколенко попытался навесить с левого фланга, однако мяч улетел за ворота Стракоши.
  • 33'
    Подачу с правого фланга исполнил Конопля, однако Яремчука оборона сборной Албании опередила.
  • 31'
    Асани после навеса с левого фланга скидывает мяч с дальней штанги вдоль ворот, однако партнеров на траектории полёта мяча не оказалось.
  • 29'
    Почти полчаса отыграли команды, по-прежнему у нас вязкая и плотная борьба с непонятными перспективами.
  • 27'
    Манай после навеса с правого фланга добрался до верхового мяча, однако точного удара у албанца не получилось.
  • 25'
    Кабаев с левого фланга исполняет крученую подачу в створ ворот - Стракоша спокойно забирает мяч в руки.
  • Офсайд
    24'
    Манай получил мяч в штрафной хозяев, однако пробить в борьбе с Коноплей не смог, плюс у форварда албанцев зафиксирован офсайд.
  • 23'
    Добрались команды до экватора первой половины встречи, пока игра совершенно не потрясает воображение скоростями и острыми моментами.
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    • 21'
      Острую передачу с левого фланга исполнил один из албанцев, сразу два партнера открывались во вратарской, но попросту помешали они друг другу.
    • 19'
      Цыганков получил мяч на правом фланге атаки, однако исполнить точную подачу полузащитнику "Жироны" не удалось.
    • 18'
      Перевод на левый фланг исполняют номинальные хозяева, однако Шапаренко не смог обработать казавшийся простым мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Следом Кумбулла ловит на себе фол со стороны соперника, перестарался на чужой половине поля Цыганков.
    • Фол, нарушение
      15'
      Долгая атака украинцев завершается потерей мяча и мелким фолом Шапаренко против Асани.
    • 13'
      Украинцы надолго забрали мяч под свой контроль, заброс в штрафную на Яремчука прошел, однако албанцы вытеснили Романа во фланг.
    • 11'
      Продолжается у нас борьба за инициативу, две равные команды встречаются в Праге, предсказать исход встречи пока проблематично.
    • 9'
      Лячи после передачи Митая пробивает в касание низом с левого края штрафной - мяч прокатывается рядом со штангой.
    • 8'
      Албанцы выбрались в атаку по левому флангу, однако Забарный выбил мяч за боковую линию, подстраховав партнера.
    • 7'
      Последняя встреча состоялась в июне 2018 года и носила товарищеский статус, дубли Коноплянки и Ярмоленко позволили Украине победить 4:1.
    • 6'
      Отметим, что команды встречались друг с другом 6 раз, в пяти случаях сильнее были украинцы, а еще один матч в отборе к ЧМ-2006 завершился вничью.
    • 5'
      Сегодняшняя встреча проходит в Праге, где болельщиков сборной Украины собралось немало. Поддержка команде Сергея Реброва обеспечена.
    • Офсайд
      4'
      Кумбулла опасно сыграл против Яремчука около штрафной сборной Албании, однако у Романа зафиксирован офсайд.
    • 3'
      Напомним, что летом команды играли на Евро-2024, сборная Украины в группе с Румынией, Словакией и Бельгией набрала 4 очка, но заняла последнее место, албанцы же стали последними в "группе смерти" во главе с будущими чемпионами Европы испанцами.
    • 2'
      Отметим, что в этой группе Лиги Наций чуть раньше сыграли сборные Грузии и Чехии - команда Вилли Саньоля разгромила гостей со счётом 4:1.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Украина 0:0 Албания

    Исход игры
    Украина
    82.2% (97)
    Ничья
    13.6% (16)
    Албания
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (65)
    Нет
    39.81% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Украина
    38.1% (45)
    1:0 Украина
    16.1% (19)
    2:0 Украина
    16.1% (19)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    3:1 Украина
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Албания
    1.7% (2)
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