Тур: 1. Стадион: Филипс. Главный судья: Румсас Донатас
2:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
13'
1:0
27'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Олай НикВратарь
-
23 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Башич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Барбарез
История личных встреч
Нидерланды
Босния и Герцеговина
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|1
|1
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|1
|1
|Гусенбашич Денис
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3
Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Армения
|Бичахчян Ваан
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нидерланды 2:1 Босния и Герцеговина
Исход игры
Нидерланды
100% (111)
Ничья
0% (0)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.47% (54)
Меньше
49.53% (53)
Обе команды забьют
Да
34.58% (37)
Нет
65.42% (70)
Популярный счёт
2:0 Нидерланды
45.9% (51)
2:1 Нидерланды
16.2% (18)
3:1 Нидерланды
15.3% (17)
3:0 Нидерланды
14.4% (16)
1:0 Нидерланды
1.8% (2)
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