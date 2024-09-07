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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Нидерланды
FIFA #7
2:1
Первый тайм: 45+'
Босния и Герцеговина
FIFA #75

Ход матча

13'
Зиркзее Джошуа
1:0
27'
1:1
Демирович Эрмедин
(Гусенбашич Денис)
45'
Рейндерс Тиджани
(Зиркзее Джошуа)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 109
Нидерланды 100% (109)
X 0% (0)
Босния и Герцеговина 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Босния и Герцеговина
18.00
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7.90
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8.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
22
Дюмфрис
Дензел
15
Де
Лигт
Маттейс
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
8
Схаутен
Йерди
6
Гравенберх
Райан
7
Симонс
Хави
14
Рейндерс
Тиджани
11
Гакпо
Коди
10
Зиркзее
Джошуа
1
Василь
Никола
5
Баришич
Адриан-Леон
18
Катич
Никола
2
Муякич
Нихад
4
Газибегович
Юсуф
7
Дедич
Амар
16
Гусенбашич
Денис
6
Тахирович
Бенджамин
15
Гигович
Армин
11
Джеко
Эдин
10
Демирович
Эрмедин
Нидерланды
4-2-3-1
Босния и Герцеговина
5-3-2

История личных встреч

Нидерланды
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 1
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 1
Гусенбашич Денис 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3
Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нидерланды
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Босния и Герцеговина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Венгрия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нидерланды
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Венгрия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Босния и Герцеговина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Нидерланды
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Германия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венгрия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Армения Бичахчян Ваан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    !!!
  • Фол, нарушение
    45'
    Демирович у центрального круга попал по ногам Де Лигту.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Румшас в первом тайме.
  • Травма, повреждение
    44'
    Катич перед своими воротами неудачно столкнулся с Василем, игравшим на выходе. Медики вышли на поле оказать помощь Николе.
  • Штанга
    43'
    Зиркзее слева вывел к воротам Рейндерса, который с пятнадцати метров пробил в перекладину.
  • 42'
    Гусенбашич на чужой половине поля завалил на газон Симонса.
  • 41'
    Василь выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опередив Зиркзее, откликнувшегося на длинный заброс вперёд.
  • 40'
    Зиркзее справа на развороте ушёл от соперников и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Угловой
    39'
    Симонс от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники не позволили Де Лигту вверху добраться до мяча.
  • 38'
    Ван Дейк слева с двадцати одного метра пробил выше ворот, но при этом был небольшой рикошет от Баришича.
  • Угловой
    37'
    Симонс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Джеко.
  • 36'
    Гакпо слева с штрафной площади получил мяч и пробил в ближний угол. На пути мяча оказалась нога соперника.
  • Фол, нарушение
    35'
    Дюмфрис в центре поля прихватил руками Дедича.
  • Угловой
    34'
    Разыграли хозяева угловой удар. Последовала подача слева на Дюмфриса, удар которого ногой не получился удачным.
  • 33'
    Удар Симонса слева из-за пределов штрафной площади заблокировал Гигович.
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    • Угловой
      32'
      Симонс от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Василь и кулаками выбил мяч от ворот.
    • Опасный момент
      31'
      Симонс слева вывел к воротам Гакпо, который низом пробил в ближний угол. Василь успел свести ноги и мяч отбил.
    • 30'
      Гакпо слева сделал пас в штрафную площадь на Зиркезее, которому в борьбе с соперниками углового флага заработать не удалось.
    • 29'
      Хозяева расположились на чужой половине поля. Много передач поперёк поля, но обостряющих вперёд никто делать не торопится.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ДЕМИРОВИЧ!!! Катич через Гусенбашича сделал пас направо на Демировича, который из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол.
    • 26'
      Демирович в центральном круге не сумел перехватить передачу на Симонса, но тут же вступил в отбор, что сделал удачно.
    • 25'
      Депай смотрит эту игру с трибун. Мемфис что-то активно обсуждает со своими друзьями в ложе.
    • 24'
      Схаутен сделал пас слева в центр на Зиркзее, а у Джошуа пас в касание на Гакпо не получился.
    • 22'
      Подачу Гакпо слева в центр штрафной площади нейтрализовал Муякич. Мяч выбит на противоположный фланг.
    • 21'
      Гакпо слева сделал заброс к дальней штанге. Дюмфрис в касание прострелил в центр, где на перехвате сумел сыграть Муякич.
    • Фол, нарушение
      20'
      Симонс на чужой половине поля сбил Катича.
    • 18'
      Симонс справа прошёл вперёд и с девятнадцати метров низом пробил левее ворот.
    • 17'
      Длинный заброс Баришича на Газибеговича по правому флангу получился неточным. Мяч прилетел в бокового арбитра.
    • 16'
      Все игроки собрались у центрального круга. "Оранжевые" защитники катают мяч с фланга на фланг.
    • 15'
      Дедич исполнил пас низом направо на Газибегича, который с пятнадцати метров пробил по центру ворот. Вербрюгген мяч остановил.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЗИРКЗЕЕ!!! Симонс слева с линии штрафной площади сделал заброс на Зиркзее верхом, который затылком направил мяч в правую штангу, а отскок от неё получился в сетку.
    • Угловой
      12'
      От углового флага Симонс навесил к ближней штанге, где гости мяч выбили.
    • 12'
      Симонс слева со штрафного навесил к воротам, где Катич опередил Дюмфриса и выбил мяч за пределы поля.
    • 11'
      Джеко справа прокинул мяч себе на ход, но опередитьб Ван Дейка Эдину не удалось. Виргил аккуратно откатил сферу на Вербрюггена.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ван Дейк в центре поля подтолкнул в спину Джеко.
    • 10'
      У Де Лигта справа заброс на Симонса получился немного сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 9'
      Схаутен сделал заброс в штрафную площадь на Рейндерса, который не смог удачно подработать мяч себе грудью. Сфера досталась Василю.
    • 8'
      Хозяева контролируют мяч в центре поля. Боснийцам даже при перехватах выпады к чужим воротам пока не удаётся проводить.
    • 6'
      Гравенберх слева прострелил на Зиркзее, который не смог удачно откатить мяч на Симонса.
    • 5'
      Гакпо слева пошёл вперёд, обыгрался с Аке и навесил к дальней штанге, где у Дюмфриса не было шансов добраться до высоко летящего мяча.
    • Фол, нарушение
      4'
      Тахирович в центральном круге зацепил ногу Рейндерса.
    • 3'
      Хозяева аккуратно начали встречу с контроля мяча в центре поля. Все передачи делаются только ближнему партнёру.
    • 2'
      Сборная Нидерландов играет в оранжевой форме, сборная Боснии и Герцеговины - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды 2:1 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Нидерланды
    100% (111)
    Ничья
    0% (0)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.47% (54)
    Меньше
    49.53% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    34.58% (37)
    Нет
    65.42% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды
    45.9% (51)
    2:1 Нидерланды
    16.2% (18)
    3:1 Нидерланды
    15.3% (17)
    3:0 Нидерланды
    14.4% (16)
    1:0 Нидерланды
    1.8% (2)
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    Нидерланды
    Босния и Герцеговина
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