Василь выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опередив Зиркзее, откликнувшегося на длинный заброс вперёд.

Гусенбашич на чужой половине поля завалил на газон Симонса.

Зиркзее слева вывел к воротам Рейндерса, который с пятнадцати метров пробил в перекладину.

Катич перед своими воротами неудачно столкнулся с Василем, игравшим на выходе. Медики вышли на поле оказать помощь Николе.

Демирович у центрального круга попал по ногам Де Лигту.

Разыграли хозяева угловой удар. Последовала подача слева на Дюмфриса, удар которого ногой не получился удачным.

Гакпо слева с штрафной площади получил мяч и пробил в ближний угол. На пути мяча оказалась нога соперника.

Симонс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Джеко.

Ван Дейк слева с двадцати одного метра пробил выше ворот, но при этом был небольшой рикошет от Баришича.

Симонс от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники не позволили Де Лигту вверху добраться до мяча.

Зиркзее справа на развороте ушёл от соперников и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Гакпо слева сделал заброс к дальней штанге. Дюмфрис в касание прострелил в центр, где на перехвате сумел сыграть Муякич.

Подачу Гакпо слева в центр штрафной площади нейтрализовал Муякич. Мяч выбит на противоположный фланг.

Схаутен сделал пас слева в центр на Зиркзее, а у Джошуа пас в касание на Гакпо не получился.

Депай смотрит эту игру с трибун. Мемфис что-то активно обсуждает со своими друзьями в ложе.

Демирович в центральном круге не сумел перехватить передачу на Симонса, но тут же вступил в отбор, что сделал удачно.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДЕМИРОВИЧ!!! Катич через Гусенбашича сделал пас направо на Демировича, который из пределов штрафной площади точно пробил в дальний угол.

Хозяева расположились на чужой половине поля. Много передач поперёк поля, но обостряющих вперёд никто делать не торопится.

Гакпо слева сделал пас в штрафную площадь на Зиркезее, которому в борьбе с соперниками углового флага заработать не удалось.

Симонс слева вывел к воротам Гакпо, который низом пробил в ближний угол. Василь успел свести ноги и мяч отбил.

Симонс от углового флага навесил в центр штрафной площади, куда выдвинулся Василь и кулаками выбил мяч от ворот.

20' Симонс на чужой половине поля сбил Катича.

18' Симонс справа прошёл вперёд и с девятнадцати метров низом пробил левее ворот.

17' Длинный заброс Баришича на Газибеговича по правому флангу получился неточным. Мяч прилетел в бокового арбитра.

16' Все игроки собрались у центрального круга. "Оранжевые" защитники катают мяч с фланга на фланг.

15' Дедич исполнил пас низом направо на Газибегича, который с пятнадцати метров пробил по центру ворот. Вербрюгген мяч остановил.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЗИРКЗЕЕ!!! Симонс слева с линии штрафной площади сделал заброс на Зиркзее верхом, который затылком направил мяч в правую штангу, а отскок от неё получился в сетку.

12' От углового флага Симонс навесил к ближней штанге, где гости мяч выбили.

12' Симонс слева со штрафного навесил к воротам, где Катич опередил Дюмфриса и выбил мяч за пределы поля.

11' Джеко справа прокинул мяч себе на ход, но опередитьб Ван Дейка Эдину не удалось. Виргил аккуратно откатил сферу на Вербрюггена.

11' Ван Дейк в центре поля подтолкнул в спину Джеко.

10' У Де Лигта справа заброс на Симонса получился немного сильным. Мяч улетел за боковую линию поля.

9' Схаутен сделал заброс в штрафную площадь на Рейндерса, который не смог удачно подработать мяч себе грудью. Сфера досталась Василю.

8' Хозяева контролируют мяч в центре поля. Боснийцам даже при перехватах выпады к чужим воротам пока не удаётся проводить.

6' Гравенберх слева прострелил на Зиркзее, который не смог удачно откатить мяч на Симонса.

5' Гакпо слева пошёл вперёд, обыгрался с Аке и навесил к дальней штанге, где у Дюмфриса не было шансов добраться до высоко летящего мяча.

4' Тахирович в центральном круге зацепил ногу Рейндерса.

3' Хозяева аккуратно начали встречу с контроля мяча в центре поля. Все передачи делаются только ближнему партнёру.

2' Сборная Нидерландов играет в оранжевой форме, сборная Боснии и Герцеговины - в синей.