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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #75
Прогнозы 51
Нидерланды 100% (51)
X 0% (0)
Босния и Герцеговина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Босния и Герцеговина
16.00
7.64
7.60
Все Коэффициенты
Нидерланды
Босния и Герцеговина

История личных встреч

Нидерланды
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНУ
3:1
ЛНУ
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Нидерланды - Англия 1:2 Нидерланды - Турция 2:1 Румыния - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:3
Нидерланды - Франция 0:0 Польша - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Исландия 4:0 Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6 Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Италия - Босния и Герцеговина 1:0 Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2
Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0

Лига A. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Германия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Германия
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда И В Н П Г О
1.
Нидерланды
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Босния и Герцеговина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Венгрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Германия
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Литва Черных Фёдор 1
Литва Кучис Армандас 1
Литва Сливка Выкинтас 0 (1)
Литва Сирвис Пиюс 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Гибралтар Колинг Дэйл 1
Литва Ласицкас Юстас 1
Литва Уткус Эдгарас 1
Литва Паулаускас Гитис 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 9 минут.

    Главный судья: Румсас Донатас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Нидерланды 100% (51)
    X 0% (0)
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    16.00
    7.64
    7.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Нидерланды
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    30.61% (15)
    Нет
    69.39% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды
    47.1% (24)
    3:0 Нидерланды
    15.7% (8)
    3:1 Нидерланды
    13.7% (7)
    2:1 Нидерланды
    11.8% (6)
    1:0 Нидерланды
    3.9% (2)
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    Нидерланды
    Босния и Герцеговина
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