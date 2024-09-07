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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Германия
FIFA #13
1:0
Первый тайм: 37'
Венгрия
FIFA #31
0'
9' Желтая карточка
Него Лоик
1:0
27' Гол
Фюллькруг Никлас

Ход матча

9'
 
Него Лоик
27'
Фюллькруг Никлас
(Мусиала Джамал)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 126
Германия 92.9% (117)
X 3.2% (4)
Венгрия 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Германия
Ничья
Венгрия
6.55
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8.50
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8.93
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
6
Киммих
Йозуа
4
Та
Джонатан
15
Шлоттербек
Нико
22
Раум
Давид
8
Андрих
Роберт
5
Гросс
Паскаль
17
Вирц
Флориан
7
Хаверц
Кай
10
Мусиала
Джамал
9
Фюллькруг
Никлас
1
Гулачи
Петер
3
Балог
Ботонд
6
Орбан
Вилли
4
Дордой
Мартон
7
Него
Лоик
11
Керкез
Милош
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
19
Варга
Барнабас
Германия
4-2-3-1
Венгрия
3-4-2-1

История личных встреч

Германия
Венгрия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
2:0
ЛНУ
0:1
ЛНУ
1:1
Е2
2:2
ТМС
2:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 1 1
Мусиала Джамал 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Него Лоик 1 0

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0
Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0
Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0
Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нидерланды
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Босния и Герцеговина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Венгрия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нидерланды
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Венгрия
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Босния и Герцеговина
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Босния и Герцеговина
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Нидерланды
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Германия
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Венгрия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Борьба за прописку
  • — Переход в Лигу В

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Швеция Дьёкереш Виктор 1 (2)
Армения Бичахчян Ваан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    Гросс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Собослаи. 
  • 38'
    Андрих выполнил слишком сильную передачу на ход Хаверцу с правой половины поля на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 37'
    В параллельном матче Босния и Герцеговина неожиданно смогла отыграться, напомним, что следующий матч в Лиге наций УЕФА немцам как раз играть против Нидерландов. 
  • Штанга
    36'
    Мусиала получил передачу на ход к левому углу штрафной площади, Джамал вновь стянул на себя соперника, а затем выполнил передачу чуть назад к лини штрафной, Гросс выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Хаверц головой пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла Венгрию от пропущенного мяча. 
  • 35'
    Вирц совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил прострел в радиус штрафной площади, Фюллькруг в касание пробил по воротам, Орбан в подкате удачно блокировал попытку. 
  • 34'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Шаллаи в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 33'
    Него получил передачу на ход по правому флангу от Шаллаи, далее Лоик выполнил подачу на дальний угол вратарской, Киммих отработал в обороне и выбил мяч на левый фланг. 
  • 32'
    Мусиала разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил прострел в радиус штрафной площади, венгры сыграли внимательно в обороне и спокойно перехватили мяч. 
  • Офсайд
    31'
    Из центра поля последовал заброс на ход Него по правой половине поля, Лоик забрался в небольшой офсайд. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Фюллькруг!!! Из центра поля Шлоттербек выполнил заброс на ход Вирцу к правому углу штрафной площади, Флориан зацепился за мяч и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Раум в свою очередь сделал скидку на ближний угол вратарской, Мусиала вытянул на себя Гулачи и уже сделал передачу в центр вратарской на Фюллькруга, а Никлас в касание отправил мяч в сетку. 
  • 29'
    Вирц с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, венгры сыграли внимательно и в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 28'
    Собослаи с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Тер Штеген уверенно сыграл на выходе и выловил мяч. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Андрих в центре поля нарушил правила против Шаллаи. Венгрия довольно долго разыгрывала стандарт. 
  • 26'
    Немцы постепенно перехватывают контроль над игрой и стараются всё же найти свой гол ещё в первой половине матча. 
  • 25'
    Из центра поля последовал заброс со стандарта на ход Хаверцу к левому углу штрафной площади, Кай в касание сделал скидку в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде уже не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
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    • 24'
      В параллельном матче Нидерланды на домашнем поле уже открыли счёт в противостоянии с Боснией и Герцеговиной. 
    • 23'
      Раум попытался выполнить подачу в штрафную площадь с левого фланга, но Давид под давлением соперника в итоге отправил мяч за лицевую линию поля. 
    • 22'
      Раум пробил по воротам с довольно приличной дистанции, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Опасный момент
      21'
      Хорошую контратаку провели игроки сборной Германии, Вирц из Мусиала убежали к радиусу штрафной площади, далее Джамал выполнил передачу на правый угол штрафной, Фюллькруг сильно пробил в ближний угол ворот, Гулачи ногой отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 20'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Германии, Варга немного не успел к мячу. 
    • 19'
      Мусиала отправился прессинговать Гулачи в центр штрафной площади, голкипер сборной Венгрии без лишних нервов сделал пас на правый фланг своему партнёру по команде. 
    • 18'
      Тяжёлый сегодня газон в Дюссельдорфе, что вполне может сказаться во втором тайме. 
    • 17'
      Собослаи из центра поля выполнил передачу на ход Варге по правой половине поля, Та накрыл форварда сборной Венгрии и выбил мяч в аут. 
    • 16'
      Андрих с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Гулачи прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • 15'
      Собослаи пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел выше цели. 
    • 14'
      Шаллаи совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч в очередной раз. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Фюллькруг перестарался в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Венгрии, правила были нарушены против Орбана. 
    • 12'
      Гулачи от линии штрафной площади сильно выбил мяч на ход Шаллаи по левой половине поля, Роланду совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Керкез в центре поля нарушил правила против активного Хаверца. Сборная Германии достаточно быстро разыграла стандарт. 
    • 10'
      Собослаи и Керкез разогнали атаку по левому флангу, далее Милош сделал прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Германии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Желтая карточка
      9'
      Фланговый защитник сборной Венгрии Лоик Него получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Хаверца. 
    • Угловой
      8'
      Угловой у ворот сборной Венгрии. Гросс выполнил подачу в центр штрафной площади, Та хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Собослаи отлично сыграл у штанги и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 7'
      Та попытался пробить по воротам от радиуса штрафной площади, но Джонатан не смог как следует попасть по мячу. 
    • 6'
      Киммих со стандарта выполнил передачу к радиусу штрафной площади, но затем Вирц и Мусиала не смогли придумать что-то интересное у штрафной площади сборной Венгрии. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Шефер на правой половине поля в подкате сбил Хаверца. Пока что Клеман Тюрпен отделался только устным предупреждением. 
    • 4'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Германии на ход Него, Тер Штеген вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 3'
      Собослаи ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Варга немного не успел к мячу в борье с Гроссом, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 2'
      Него из центра поля выполнил передачу на ход Шеферу по правому флангу, Та хорошо поставил корпус, но мяч не захотел уходить за лицевую линию поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Дюссельдорфе, Германия конечно же при своих болельщиках является фаворитом, но венгры всегда имеют биться до самого конца и способны доставить проблемы любому сопернику. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Германия 1:0 Венгрия

    Исход игры
    Германия
    93% (120)
    Ничья
    3.1% (4)
    Венгрия
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (41)
    Нет
    62.39% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    34.9% (45)
    2:1 Германия
    17.1% (22)
    3:1 Германия
    12.4% (16)
    3:0 Германия
    7.8% (10)
    1:0 Германия
    4.7% (6)
    4:0 Германия
    3.1% (4)
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    Германия
    Венгрия
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