Тур: 1. Стадион: Меркур-Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
9'
27'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
17
Вирц
Флориан
11
Керкез
Милош
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
13 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Керкез МилошЗащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Тот БалажВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Надь ЖолтЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
16 Ката МихайПолузащитник
-
23 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Росси Марко
История личных встреч
Германия
Венгрия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Германия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|1
|1
|Мусиала Джамал
|0
|0
Венгрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Германия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Венгрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Него Лоик
|1
|0
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Испания - Германия 2:1 Германия - Дания 2:0 Швейцария - Германия 1:1 Германия - Венгрия 2:0
Германия - Шотландия 5:1 Германия - Греция 2:1 Германия - Украина 0:0 Германия - Нидерланды 2:1 Франция - Германия 0:2 Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3 Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0
Венгрия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шотландия - Венгрия 0:1 Германия - Венгрия 2:0 Венгрия - Швейцария 1:3 Венгрия - Израиль 3:0
Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1 Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Борьба за прописку
- — Переход в Лигу В
|Румыния
|Марин Рэзван
|2 (1)
|Швеция
|Исак Александр
|2
|Бельгия
|Де Брёйне Кевин
|2
|Швеция
|Дьёкереш Виктор
|1 (2)
|Армения
|Бичахчян Ваан
|1 (1)
|Швейцария
|Джака Гранит
|1 1
|Литва
|Гирдвайнис Эдвинас
|1 1
|Косово
|Войвода Мергим
|1 1
|Болгария
|Крастев Филип
|1 1
|Турция
|Йылмаз Барыш
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Германия 1:0 Венгрия
Исход игры
Германия
93% (120)
Ничья
3.1% (4)
Венгрия
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
37.61% (41)
Нет
62.39% (68)
Популярный счёт
2:0 Германия
34.9% (45)
2:1 Германия
17.1% (22)
3:1 Германия
12.4% (16)
3:0 Германия
7.8% (10)
1:0 Германия
4.7% (6)
4:0 Германия
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!