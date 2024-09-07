Него получил передачу на ход по правому флангу от Шаллаи, далее Лоик выполнил подачу на дальний угол вратарской, Киммих отработал в обороне и выбил мяч на левый фланг.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Шаллаи в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Вирц совершил рывок по правому флангу, а затем выполнил прострел в радиус штрафной площади, Фюллькруг в касание пробил по воротам, Орбан в подкате удачно блокировал попытку.

Мусиала получил передачу на ход к левому углу штрафной площади, Джамал вновь стянул на себя соперника, а затем выполнил передачу чуть назад к лини штрафной, Гросс выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Хаверц головой пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла Венгрию от пропущенного мяча.

В параллельном матче Босния и Герцеговина неожиданно смогла отыграться, напомним, что следующий матч в Лиге наций УЕФА немцам как раз играть против Нидерландов.

Андрих выполнил слишком сильную передачу на ход Хаверцу с правой половины поля на ближний угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Гросс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Собослаи.

Из центра поля последовал заброс со стандарта на ход Хаверцу к левому углу штрафной площади, Кай в касание сделал скидку в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде уже не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Немцы постепенно перехватывают контроль над игрой и стараются всё же найти свой гол ещё в первой половине матча.

Андрих в центре поля нарушил правила против Шаллаи. Венгрия довольно долго разыгрывала стандарт.

Собослаи с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Тер Штеген уверенно сыграл на выходе и выловил мяч.

Вирц с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, венгры сыграли внимательно и в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Фюллькруг!!! Из центра поля Шлоттербек выполнил заброс на ход Вирцу к правому углу штрафной площади, Флориан зацепился за мяч и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Раум в свою очередь сделал скидку на ближний угол вратарской, Мусиала вытянул на себя Гулачи и уже сделал передачу в центр вратарской на Фюллькруга, а Никлас в касание отправил мяч в сетку.

Из центра поля последовал заброс на ход Него по правой половине поля, Лоик забрался в небольшой офсайд.

Мусиала разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил прострел в радиус штрафной площади, венгры сыграли внимательно в обороне и спокойно перехватили мяч.

Андрих с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Гулачи прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

Собослаи из центра поля выполнил передачу на ход Варге по правой половине поля, Та накрыл форварда сборной Венгрии и выбил мяч в аут.

Тяжёлый сегодня газон в Дюссельдорфе, что вполне может сказаться во втором тайме.

Мусиала отправился прессинговать Гулачи в центр штрафной площади, голкипер сборной Венгрии без лишних нервов сделал пас на правый фланг своему партнёру по команде.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Германии, Варга немного не успел к мячу.

Хорошую контратаку провели игроки сборной Германии, Вирц из Мусиала убежали к радиусу штрафной площади, далее Джамал выполнил передачу на правый угол штрафной, Фюллькруг сильно пробил в ближний угол ворот, Гулачи ногой отбил мяч в сторону от своих владений.

Раум пробил по воротам с довольно приличной дистанции, мяч полетел значительно выше цели.

Раум попытался выполнить подачу в штрафную площадь с левого фланга, но Давид под давлением соперника в итоге отправил мяч за лицевую линию поля.

В параллельном матче Нидерланды на домашнем поле уже открыли счёт в противостоянии с Боснией и Герцеговиной.

14' Шаллаи совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч в очередной раз.

13' Фюллькруг перестарался в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади сборной Венгрии, правила были нарушены против Орбана.

12' Гулачи от линии штрафной площади сильно выбил мяч на ход Шаллаи по левой половине поля, Роланду совсем немного не хватило, чтобы зацепиться за мяч.

11' Керкез в центре поля нарушил правила против активного Хаверца. Сборная Германии достаточно быстро разыграла стандарт.

10' Собослаи и Керкез разогнали атаку по левому флангу, далее Милош сделал прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Германии сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Фланговый защитник сборной Венгрии Лоик Него получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Хаверца.

8' Угловой у ворот сборной Венгрии. Гросс выполнил подачу в центр штрафной площади, Та хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Собослаи отлично сыграл у штанги и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

7' Та попытался пробить по воротам от радиуса штрафной площади, но Джонатан не смог как следует попасть по мячу.

6' Киммих со стандарта выполнил передачу к радиусу штрафной площади, но затем Вирц и Мусиала не смогли придумать что-то интересное у штрафной площади сборной Венгрии.

5' Шефер на правой половине поля в подкате сбил Хаверца. Пока что Клеман Тюрпен отделался только устным предупреждением.

4' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Германии на ход Него, Тер Штеген вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

3' Собослаи ворвался в штрафную площадь с правого фланга, а затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Варга немного не успел к мячу в борье с Гроссом, чтобы завершить момент ударом по воротам.

2' Него из центра поля выполнил передачу на ход Шеферу по правому флангу, Та хорошо поставил корпус, но мяч не захотел уходить за лицевую линию поля.