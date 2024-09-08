Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДонкор Рональд
0:1
55' ГолПулидо Алан
66' Желтая карточкаКарбальо Фелипе
87' Желтая карточкаДэвис Якоб
1:1
89' ГолХолл Джулиан
90' Вторая желтая карточкаДэвис Якоб
90'+8
Ход матча
22'
55'
0:1
66'
87'
89'
1:1
90'
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
22 Нгома СержНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Dallas Odle
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Среднее время на гол
101
67
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Среднее время на гол
73
67
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
85
67
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.43
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.21
|Маноэль Элиас
|6 (1)
|0.21
|Харпер Кэмерон
|5
|0.18
|Кармона Викельман
|3
|0.11
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Холл Джулиан
|2
|0.07
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|9
|0.32
|Томми Эрик
|5
|0.18
|Пулидо Алан
|5
|0.18
|Расселл Джонни
|4
|0.14
|Дэвис Якоб
|3
|0.11
|Африфа Стивен
|3
|0.11
|Вальтер Реми
|3
|0.11
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Саллой Даниэль
|2
|0.07
|Варгас Аленис
|2
|0.07
|Росеро Даниэль
|2
|0.07
|Радоя Неманья
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Карбальо Фелипе
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|9
|1
|Родригес Мемо
|6
|0
|Расселл Джонни
|5
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|3
|0
|Агада Уильям
|1
|1
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
12
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Спортинг Канзас-Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
16
20
Нью-Йорк Ред Буллз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
6
24%
5
28%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
6
24%
4
22%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
29%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
6
24%
61-75
3
21%
8
32%
76-90
Забито
19
29
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
3
10%
1-15
3
16%
9
31%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
26%
6
21%
76-90
Пропущено
21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
7
33%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
7
33%
7
27%
61-75
3
14%
7
27%
76-90
Забито
44
47
17 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
3
7%
3
6%
1-15
7
16%
10
21%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
6
14%
10
21%
61-75
11
25%
10
21%
76-90
Пропущено
35
51
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 24
11
31%
4
8%
1-15
1
3%
3
6%
16-30
2
6%
11
22%
31-45
5
14%
5
10%
46-60
10
29%
13
25%
61-75
6
17%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
104
59
59
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
253
1414
1414
622
622
325
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|8
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|40 - 53
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|2:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|43 - 55
|32
|10.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12.
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
|15.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|33 - 50
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|18 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8