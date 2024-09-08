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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
22' Желтая карточка
Донкор Рональд
0:1
55' Гол
Пулидо Алан
66' Желтая карточка
Карбальо Фелипе
87' Желтая карточка
Дэвис Якоб
1:1
89' Гол
Холл Джулиан
90' Вторая желтая карточка
Дэвис Якоб
90'+8
18
Мира
Райан
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
5
Страуд
Питер
75
Эдельман
Даниэль
48
Донкор
Рональд
17
Харпер
Кэмерон
11
Маноэль
Элиас
7
Бёрк
Кори
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
22
Бассонг
Зохран
7
Расселл
Джонни
26
Томми
Эрик
10
Саллой
Даниэль
9
Пулидо
Алан
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
57.1%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:1
М
1:2
М
2:2
М
3:2
ОК
2:1
М
2:0
М
0:2
М
1:1
М
2:1
М
0:2
М
2:1
М
1:1
ТМС
0:1
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Среднее время на гол

101
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Среднее время на гол

73
67

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

85
67

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.43
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.21
Маноэль Элиас 6 (1) 0.21
Харпер Кэмерон 5 0.18
Кармона Викельман 3 0.11
Ванзейр Данте 2 0.07
Холл Джулиан 2 0.07
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Данкан Кайл 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 9 0.32
Томми Эрик 5 0.18
Пулидо Алан 5 0.18
Расселл Джонни 4 0.14
Дэвис Якоб 3 0.11
Африфа Стивен 3 0.11
Вальтер Реми 3 0.11
Родригес Мемо 2 0.07
Саллой Даниэль 2 0.07
Варгас Аленис 2 0.07
Росеро Даниэль 2 0.07
Радоя Неманья 1 0.04
Ляйбольд Тим 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Карбальо Фелипе 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 9 1
Родригес Мемо 6 0
Расселл Джонни 5 0
Радоя Неманья 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Ляйбольд Тим 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 3 0
Агада Уильям 1 1
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Володер Роберт 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
12
Нью-Йорк Ред Буллз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Спортинг Канзас-Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

16
20
Нью-Йорк Ред Буллз
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
32% (9)
18% (5)
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

21
32

Голы по времени матча

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
6
24%
5
28%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
6
24%
4
22%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
4
29%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
3
21%
6
24%
61-75
3
21%
8
32%
76-90

Забито

19
29
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
3
10%
1-15
3
16%
9
31%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
4
21%
2
7%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
26%
6
21%
76-90

Пропущено

21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
7
33%
3
12%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
1
5%
6
23%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
7
33%
7
27%
61-75
3
14%
7
27%
76-90

Забито

44
47
17 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 3
3
7%
3
6%
1-15
7
16%
10
21%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
10
23%
7
15%
46-60
6
14%
10
21%
61-75
11
25%
10
21%
76-90

Пропущено

35
51
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 24
11
31%
4
8%
1-15
1
3%
3
6%
16-30
2
6%
11
22%
31-45
5
14%
5
10%
46-60
10
29%
13
25%
61-75
6
17%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
10
4
5
9
2.5
5
9
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
25
3
14
14
1.5
14
14
6
22
2.5
6
22
3
25
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 28 8 8 12 43 - 55 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 28 6 8 14 33 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
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