Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаВриони Джакомо
21' Желтая карточкаХорн Яннес
0:1
23' ГолКесслер Генри
1:1
28' ГолLuca Langoni
2:1
40' ГолХиль Карлес
51' Желтая карточкаКесслер Генри
56' Желтая карточкаЛёвен Эдуард
59' Желтая карточкаТойхерт Седрик
2:2
73' ГолSimon Becher
90'+7
Ход матча
16'
21'
23'
0:1
28'
1:1
40'
2:1
51'
56'
59'
73'
2:2
31
Ивачич
Альяз
27
Паркер
Тим
23
Сандс
Уилл
14
Харкс
Иэн
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
-
23 Сандс УиллЗащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Simon BecherНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
-
99 Рид ДжейденНападающий
-
Главный тренер: John Hackworth
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.35
|Хиль Карлес
|6
|0.23
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Luca Langoni
|2
|0.08
|Вуд Бобби
|2
|0.08
|Хиль Начо
|1
|0.04
|Бак Ноуэл
|1
|0.04
|Харкс Иэн
|1
|0.04
|Лима Ник
|1
|0.04
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Бай Брэндон
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.18
|Лёвен Эдуард
|4 (3)
|0.14
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.14
|Вассилев Индиана
|3
|0.11
|Помпеу Селио
|3
|0.11
|Тойхерт Седрик
|2
|0.07
|Тотлэнд Томас
|2
|0.07
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.07
|Simon Becher
|2
|0.07
|Хартель Марсель
|1
|0.04
|Альм Расмус
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Кляйн Джонни
|1
|0.04
|Кидзима Хосэи
|1
|0.04
|Нильссон Йоаким
|1
|0.04
|Яро Джошуа
|1
|0.04
|Блом Нджабуло
|1
|0.04
|Острак Томаш
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Рид Джейден
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Хорн Яннес
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Клаусс Жоао
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сент-Луис Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
21
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
10
14
Нью-Инглэнд Революшн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Сент-Луис Сити
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
15
35
Голы по времени матча
Забито
12
21
10 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
33%
6
29%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
4
33%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
25
35
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
4%
3
9%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
5
20%
7
20%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
9
36%
12
34%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
4
27%
2
12%
76-90
Пропущено
25
16
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
4
16%
4
25%
61-75
7
28%
3
19%
76-90
Забито
27
38
16 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
5
19%
8
21%
1-15
5
19%
5
13%
16-30
6
22%
8
21%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
4
15%
6
16%
61-75
5
19%
5
13%
76-90
Пропущено
50
51
17 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
3
6%
5
10%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
10
20%
6
12%
31-45
10
20%
11
22%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
16
32%
15
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1
Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
211
59
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
67
111
58
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
207
619
1116
223
621
124
126
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|8
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|40 - 53
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|2:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|43 - 55
|32
|10.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12.
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
|15.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|33 - 50
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|18 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8