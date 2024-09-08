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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:2
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
16' Желтая карточка
Вриони Джакомо
21' Желтая карточка
Хорн Яннес
0:1
23' Гол
Кесслер Генри
1:1
28' Гол
Luca Langoni
2:1
40' Гол
Хиль Карлес
51' Желтая карточка
Кесслер Генри
56' Желтая карточка
Лёвен Эдуард
59' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
2:2
73' Гол
Simon Becher
90'+7
31
Ивачич
Альяз
25
Peyton
Miller
2
Ромни
Дейв
27
Паркер
Тим
23
Сандс
Уилл
8
Полстер
Мэтт
14
Харкс
Иэн
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
5
Кесслер
Генри
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
19
Вассилев
Индиана
36
Тойхерт
Седрик
17
Хартель
Марсель
11
Simon
Becher
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.35
Хиль Карлес 6 0.23
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Байрактаревич Есмир 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Luca Langoni 2 0.08
Вуд Бобби 2 0.08
Хиль Начо 1 0.04
Бак Ноуэл 1 0.04
Харкс Иэн 1 0.04
Лима Ник 1 0.04
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.18
Лёвен Эдуард 4 (3) 0.14
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.14
Вассилев Индиана 3 0.11
Помпеу Селио 3 0.11
Тойхерт Седрик 2 0.07
Тотлэнд Томас 2 0.07
Адениран Сэмюэл 2 0.07
Simon Becher 2 0.07
Хартель Марсель 1 0.04
Альм Расмус 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Кляйн Джонни 1 0.04
Кидзима Хосэи 1 0.04
Нильссон Йоаким 1 0.04
Яро Джошуа 1 0.04
Блом Нджабуло 1 0.04
Острак Томаш 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Панайоту Джек 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Хорн Яннес 3 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Клаусс Жоао 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Хартель Марсель 1 0
Яро Джошуа 1 0
Нервински Джейк 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сент-Луис Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
21
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

10
14
Нью-Инглэнд Революшн
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Сент-Луис Сити
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

15
35

Голы по времени матча

Забито

12
21
10 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
33%
6
29%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
4
33%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

25
35
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
4%
3
9%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
4
16%
4
11%
31-45
5
20%
7
20%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
9
36%
12
34%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
7%
2
12%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Пропущено

25
16
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
5
20%
4
25%
46-60
4
16%
4
25%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

27
38
16 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
5
19%
8
21%
1-15
5
19%
5
13%
16-30
6
22%
8
21%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
4
15%
6
16%
61-75
5
19%
5
13%
76-90

Пропущено

50
51
17 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
3
6%
5
10%
1-15
4
8%
5
10%
16-30
10
20%
6
12%
31-45
10
20%
11
22%
46-60
7
14%
9
18%
61-75
16
32%
15
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1
Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:3
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
5
9
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
6
7
1
11
2.5
5
8
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
20
7
6
19
1.5
11
16
2
23
2.5
6
21
1
24
3.5
1
26
1
24
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 28 8 8 12 43 - 55 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 28 6 8 14 33 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Сандс Уилл сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
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    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Сент-Луис Сити онлайн

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