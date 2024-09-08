Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:2
Второй тайм: 52'
Ход матча
26'
0:1
29'
0:2
45'
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
История личных встреч
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед
43 матча
25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.9%
27.9%
30.2%
18 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.3%
34.9%
41.8%
10 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.14
1.27
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
43
19
Голов в среднем за матч
1.95
0.9
Среднее время на гол
46
99
Всего голов
67
47
Голов в среднем за матч
1.56
1.09
Тотал матчей
2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
57
82
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.36
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.21
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.18
|Герберс Фабиан
|2
|0.07
|Акоста Келлин
|2
|0.07
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.07
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Куциас Георгиос
|1
|0.04
|Аригони Аллан
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|18 (2)
|0.64
|Пирани Габриэл
|4
|0.14
|Страуд Джаред
|3
|0.11
|Дахоме Кристиан
|3
|0.11
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.07
|Сантуш Педру
|2
|0.07
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.07
|Родригес Мартин IV
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|Бартлетт Лукас
|1
|0.04
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.04
|Баджи Доминик
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Флетчер Кристиан
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Кейперс Уго
|3
|0
|Наварро Федерико
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Бентеке Кристиан
|7
|1
|Клих Матеуш
|8
|0
|Эррера Аарон
|7
|0
|Сантуш Педру
|4
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Бартлетт Лукас
|3
|1
|Страуд Джаред
|4
|0
|Родригес Мартин IV
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Пирани Габриэл
|3
|0
|Таканг Борис
|1
|1
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
9
Чикаго Файр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
22
Упущенные победы
11
13
Чикаго Файр
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Ди Си Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
26
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
9
53%
5
26%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
7
29%
29%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
4
24%
4
17%
76-90
Пропущено
24
30
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
17%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Забито
34
42
10 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
3%
6
14%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
5
15%
10
24%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
13
38%
9
21%
76-90
Пропущено
47
54
22 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
8
17%
5
9%
1-15
6
13%
11
20%
16-30
8
17%
11
20%
31-45
9
19%
5
9%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
7
15%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1
Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3
Результаты матчей
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
49
86
211
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
85
410
76
113
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
216
819
1512
324
522
324
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|53 - 38
|52
|2.
|0:0 Заявка
|26
|14
|6
|6
|48 - 32
|48
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|53 - 36
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|53 - 45
|44
|5.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 35
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|8
|8
|37 - 31
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|55 - 46
|40
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 38
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|44 - 45
|33
|12.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|45 - 53
|28
|13.
|Заявка
|28
|5
|13
|10
|40 - 53
|28
|14.
|Заявка
|27
|5
|2
|20
|34 - 63
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|62 - 40
|59
|2.
|Заявка
|27
|16
|3
|8
|48 - 36
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|52 - 28
|49
|4.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|44 - 35
|43
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|40 - 36
|39
|6.
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|31 - 29
|38
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|42 - 41
|37
|8.
|Заявка
|28
|10
|3
|15
|36 - 50
|33
|9.
|2:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|43 - 55
|32
|10.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 38
|31
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|47 - 43
|30
|12.
|Заявка
|26
|8
|3
|15
|30 - 51
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|35 - 58
|27
|14.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 44
|26
|15.
|0:2 Заявка
|28
|6
|8
|14
|33 - 50
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 20
|33
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|30 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 22
|28
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 20
|26
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 17
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|13.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|15 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 15
|16
|12.
|2:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|21 - 20
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|2.
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 20
|23
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|4.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 25
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|25 - 28
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 27
|9
|12.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|24 - 36
|8
|13.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 22
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 23
|17
|6.
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|7.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|15 - 25
|12
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 36
|10
|15.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|18 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|16 (5)
|Даллас
|Муса Петар
|14 (2)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 9
|Сент-Луис Сити
|Дуркин Кристофер
|10
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8