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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:2
Второй тайм: 52'
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
26' Гол
Бентеке Кристиан
0:2
29' Гол
Пирани Габриэл
45' Желтая карточка
Гутман Эндрю

Ход матча

26'
0:1
Бентеке Кристиан
(Клих Матеуш)
29'
0:2
Пирани Габриэл
(Клих Матеуш)
45'
Гутман Эндрю
 
46'
Барлоу Том
Аригони Аллан
 
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Чикаго Файр
Ничья
Ди Си Юнайтед
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34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
16
Омсберг
Уайетт
15
Гутман
Эндрю
27
Аригони
Аллан
23
Акоста
Келлин
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
9
Кейперс
Уго
7
Хайле-Селассие
Марен
24
Боно
Александер
16
Таббс
Гаррисон
3
Бартлетт
Лукас
97
Маквей
Кристофер
7
Сантуш
Педру
11
Дахоме
Кристиан
8
Страуд
Джаред
10
Пирани
Габриэл
43
Клих
Матеуш
14
Родригес
Мартин
IV
20
Бентеке
Кристиан
Чикаго Файр
4-4-2
Ди Си Юнайтед
4-5-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед

43 матча

25.6%
37.2%
37.2%
11 побед 16 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.9%
27.9%
30.2%
18 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.3%
34.9%
41.8%
10 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

М
1:1
М
4:0
М
0:0
М
1:0
М
0:2
М
3:0
М
2:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:3
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
2:2
М
6:2
М
1:1
М
4:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
3:3
М
2:2
М
0:3
ОК
0:2
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
4:2
М
1:2
М
1:1
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
ОК
2:1
М
1:2
М
0:2
М
2:2
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.14
1.27

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

43
19

Голов в среднем за матч

1.95
0.9

Среднее время на гол

46
99

Всего голов

67
47

Голов в среднем за матч

1.56
1.09

Тотал матчей

2.5
38
Больше 88%
Меньше 12%
5
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

57
82

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.36
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.21
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.18
Герберс Фабиан 2 0.07
Акоста Келлин 2 0.07
Шакири Джердан 2 (2) 0.07
Хименес Гастон 1 0.04
Кцихос Рафаэль 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Куциас Георгиос 1 0.04
Аригони Аллан 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Брэди Крис 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 18 (2) 0.64
Пирани Габриэл 4 0.14
Страуд Джаред 3 0.11
Дахоме Кристиан 3 0.11
Клих Матеуш 2 (2) 0.07
Сантуш Педру 2 0.07
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.07
Родригес Мартин IV 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.04
Бартлетт Лукас 1 0.04
Маррелл Джейкоб 1 0.04
Баджи Доминик 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Шнегг Давид 1 0.04
Флетчер Кристиан 1 0.04
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Кцихос Рафаэль 6 0
Аригони Аллан 6 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Кейперс Уго 3 0
Наварро Федерико 3 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Бентеке Кристиан 7 1
Клих Матеуш 8 0
Эррера Аарон 7 0
Сантуш Педру 4 1
Пелтола Матти 3 1
Бартлетт Лукас 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Пирани Габриэл 3 0
Таканг Борис 1 1
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
9
Чикаго Файр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Ди Си Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
22

Упущенные победы

11
13
Чикаго Файр
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Ди Си Юнайтед
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
26

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

17
19
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
9
53%
5
26%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
17%
1
4%
1-15
2
9%
7
29%
29%
16-30
5
22%
5
21%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
2
12%
6
26%
31-45
5
29%
29%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
4
24%
4
17%
76-90

Пропущено

24
30
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
17%
4
13%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
3
13%
6
20%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Забито

34
42
10 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
8 Не забивали 6
1
3%
6
14%
1-15
4
12%
5
12%
16-30
5
15%
10
24%
31-45
5
15%
5
12%
46-60
6
18%
7
17%
61-75
13
38%
9
21%
76-90

Пропущено

47
54
22 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
8
17%
5
9%
1-15
6
13%
11
20%
16-30
8
17%
11
20%
31-45
9
19%
5
9%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
7
15%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1
Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3

Результаты матчей

Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
8
6
2
11
2.5
2
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
7
6
1
13
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
15
12
3
24
2.5
5
22
3
24
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 15 7 6 53 - 38 52
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 26 14 6 6 48 - 32 48
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 13 8 6 53 - 36 47
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 13 5 9 53 - 45 44
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 25 12 5 8 44 - 35 41
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 8 8 37 - 31 41
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 11 7 9 55 - 46 40
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 27 10 6 11 44 - 45 36
10.
Остин
 Заявка 27 9 7 11 30 - 38 34
11.
Даллас
 Заявка 27 9 6 12 44 - 45 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 28 7 7 14 45 - 53 28
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 28 5 13 10 40 - 53 28
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 5 2 20 34 - 63 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 27 18 5 4 62 - 40 59
2.
Цинциннати
 Заявка 27 16 3 8 48 - 36 51
3.
Коламбус Крю
 Заявка 26 14 7 5 52 - 28 49
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 10 13 5 44 - 35 43
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 27 11 6 10 40 - 36 39
6.
Шарлотт
 Заявка 27 10 8 9 31 - 29 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 27 10 7 10 42 - 41 37
8.
Торонто
 Заявка 28 10 3 15 36 - 50 33
9.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 28 8 8 12 43 - 55 32
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 8 7 12 36 - 38 31
11.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 7 9 11 47 - 43 30
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 8 3 15 30 - 51 27
13.
ФК Монреаль
 Заявка 27 6 9 12 35 - 58 27
14.
Нэшвилл
 Заявка 27 6 8 13 26 - 44 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 28 6 8 14 33 - 50 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 9 1 3 30 - 14 28
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 8 4 2 35 - 22 28
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
6.
Даллас
 Заявка 14 8 2 4 28 - 20 26
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 5 5 4 16 - 17 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
12.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 11 18
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 7 6 1 26 - 13 27
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 4 2 25 - 13 25
5.
Цинциннати
 Заявка 14 7 2 5 24 - 17 23
6.
Шарлотт
 Заявка 14 6 5 3 15 - 12 23
7.
Торонто
 Заявка 13 6 0 7 24 - 24 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 20 - 15 16
12.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 3 7 15 - 26 15
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 3 4 7 21 - 20 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 20 23
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 2 6 22 - 25 17
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 5 2 7 25 - 28 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 2 3 9 16 - 27 9
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 0 8 6 24 - 36 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 9 2 2 27 - 22 29
2.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Коламбус Крю
 Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 26 - 23 17
6.
Ди Си Юнайтед
 2:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
8.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
9.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 3 4 7 13 - 20 13
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 4 0 8 15 - 25 12
13.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 4 8 16 - 36 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 18 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 16 (5)
Даллас Муса Петар 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 9
Сент-Луис Сити Дуркин Кристофер 10
Торонто Лонг Кевин 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Аригони Аллан уходит с поля. Барлоу Том выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гутман Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Клих Матеуш сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Пирани Габриэл бьет в цель!
  • 26'
    Клих Матеуш сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.43
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9.80
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