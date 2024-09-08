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Тур: 2. Стадион: .
Люксембург
FIFA #84
0:0
Перерыв
Беларусь
FIFA #99
0'
45' Желтая карточка
Бонерт Флориан

Ход матча

42'
 
Киреев Максим
Бахар Иван
45'
Бонерт Флориан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 111
Люксембург 40.5% (45)
X 19.8% (22)
Беларусь 39.6% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Люксембург
Ничья
Беларусь
3.25
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
15
Джогович
Элдин
2
Шано
Максим
13
Карлсон
Дирк
18
Жанс
Лоран
4
Бонерт
Флориан
8
Мартинс
Кристофер
16
Баррейро
Леандро
19
Олесен
Матиас
11
Муратович
Эдвин
9
Синани
Данел
16
Лапоухов
Фёдор
20
Волков
Захар
4
Мартынович
Александр
3
Забелин
Павел
13
Карпович
Сергей
8
Селява
Александр
9
Эбонг
Макс
2
Печенин
Кирилл
10
Бахар
Иван
7
Шикавка
Евгений
23
Антилевский
Дмитрий
Люксембург
4-1-4-1
Беларусь
3-4-3

История личных встреч

Люксембург
Беларусь

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
1:0
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
Е2ОМ
2:0
Е2ОМ
1:1
Е2
2:0
Е2
0:0
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Тотал матчей

0.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4

Среднее время на гол

101
162

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмутович Энес 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонский Евгений 1 0

Результаты матчей

Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Северная Ирландия - Люксембург 2:0 Бельгия - Люксембург 3:0 Франция - Люксембург 3:0 Люксембург - Казахстан 2:1
Грузия - Люксембург 2:0 Лихтенштейн - Люксембург 0:1 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1 Люксембург - Словакия 0:1 Исландия - Люксембург 1:1 Португалия - Люксембург 9:0 Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3
Беларусь
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Беларусь - Болгария 0:0 Беларусь - Израиль 0:4 Беларусь - РОССИЯ 0:4 Мальта - Беларусь 0:0
Беларусь - Черногория 0:2 Косово - Беларусь 0:1 Беларусь - Андорра 1:0 Швейцария - Беларусь 3:3 Беларусь - Румыния 0:0 Израиль - Беларусь 1:0 Андорра - Беларусь 0:0 Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5 Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0

Результаты матчей

Люксембург
Беларусь

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Беларусь
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Люксембург
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Северная Ирландия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Люксембург
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Беларусь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болгария
 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болгария
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Беларусь
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Северная Ирландия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люксембург
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение в Лигу В
  • — Плей-офф повышения
  • — Рейтинг команд, занявших 4 место

Топ бомбардиров
Румыния Марин Рэзван 2 (1)
Швеция Исак Александр 2
Греция Иоаннидис Фотис 2
Бельгия Де Брёйне Кевин 2
Германия Мусиала Джамал 1 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Швейцария Джака Гранит 1 1
Литва Гирдвайнис Эдвинас 1 1
Косово Войвода Мергим 1 1
Болгария Крастев Филип 1 1
Турция Йылмаз Барыш 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! Люксембург - Беларусь 0-0. 
  • 45'
    Стандарт на левом фланге заработали люксембуржцы. Синани перспективно навесил в район дальней штанги, а Муратович немного к этой передаче не успел. Здорово в концовке тайма смотрятся хозяева. 
  • Желтая карточка
    45'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Бонерт наказан предупреждением в составе сборной Люксембурга. Киреев со своей половины поля рванул вперёд, а игрок хозяев откровенно схватил его руками. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты к первому тайму компенсировал Виссер. 
  • Угловой
    44'
    Теперь уже на левом фланге заработали корнер футболисты сборной Беларуси. После навеса Антилевского мяч заметался по вратарской, однако люксембуржцы панически сумели отбиться. 
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали белорусы. Печенин навесил к дальней штанге, откуда в левый угол пробил Забелин, но Морис с этой попыткой уверенно справился!
  • Замена
    42'
    Вынужденная замена в составе сборной Беларуси. Вместо Бахара, получившего повреждение, на поле появился Киреев. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Неприятный новости для сборной Беларуси. Бахар присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Судя по реакции футболиста, продолжить встречу он не сможет. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Антилевский по левому флангу пытался убежать вперёд со своей половины поля, но его практически борцовским приёмом остановил Джогович. Арбитр снова обошёлся без карточки. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Забелин возле своей штрафной грубо зарядил по ногам Муратовичу. Виссер нарушения в этом моменте не увидел, а вот футболист сборной Люксембурга получил повреждение. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Бонерт по левому флангу пытался рвануть вперёд, но случайно врезался в Волкова. Неприятный эпизод, который мог закончиться серьёзным повреждением, однако футболист сборной Люксембурга сумел самостоятельно подняться. 
  • Опасный момент
    37'
    ОПАСНО! Бонерт с левого фланга прострелил в штрафную, гости сыграли неуверенно и вынесли мяч на Жанса, который в одно касание пальнул выше ближнего угла!
  • 36'
    Джогович прорвался вперёд по правому флангу и навесил в район одиннадцатиметровой отметки. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Мартынович забрал игровой снаряд. 
  • Судья
    34'
    Антилевский с левого фланга выполнил навес к дальней штанге, Шикавка пытался пробить головой, но упал на газон в борьбе с Бонертом. Рефери показал, что пенальти назначать не планирует!
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    • Фол, нарушение
      33'
      Мартинс с правого фланга навесил в центр штрафной, Муратович высоко выпрыгнул, но по мячу не попал. Плюсом, арбитр усмотрел нарушение со стороны форварда сборной Люксембурга. 
    • 32'
      Затяжная позиционная атака получилась у люксембуржцев, в ходе которой Мартинс из правой части штрафной прострелил в центр на Муратовича, которого в последний момент опередил Мартынович. 
    • 31'
      Все полевые игроки сборной Люксембурга перебрались на чужую половину поля. Есть такое ощущение, что хозяева довольно мощно проведут концовку первой половины встречи. 
    • 30'
      Невероятный момент упустили хозяева. Думаю, что этот эпизод должен стать звоночком для белорусов, которые в последние минуты полностью отдали инициативу своему сопернику. 
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после чего Синани навесил в центр вратарской, а Джогович без сопротивления пробил рядом с правой штангой!
    • 28'
      Жанс получил отличную передачу от Баррейро на левом фланге и выполнил кросс к ближнему углу вратарской, а там внимательно сыграл Мартынович, на мгновение опередивший Олесена. 
    • 27'
      Печенин по левому флангу запустил вперёд Антилевского, который пытался доставить мяч в штрафную, но Джогович эту передачу перехватил. Исчезла острота из нашего матча. 
    • 26'
      Морис из своей штрафной сильно выбил мяч на чужую половину поля, Мартинс до снаряда добраться немного не сумел, и тот прилетел к голкиперу сборной Беларуси. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Волков красиво развернулся на своей половине поля, а Муратович к эпизоду не успел и сзади врезал по ногам белорусу. Арбитр пока не спешит доставать из кармана карточки. 
    • 24'
      Напомню, что эти сборные играют в дивизионе С Лиги Наций. Помимо люксембуржцев и белорусов в третьей группе также находятся сборные Северной Ирландии и Болгарии. 
    • 23'
      Синани владел мячом на своей половине поля, и ему сзади грубо на ногу наступил Селява. Удивительно, но арбитр нарушения в этом моменте не усмотрел. 
    • 22'
      Начинает постепенно вырисовываться преимущество сборной Люксембурга. Хозяева всё больше владеют мячом. Если взглянуть на процент владения, то у люксембуржцев он выше - 65 на 35. 
    • 21'
      Бонерт с левого фланга выполнил острый кросс в центр вратарской, вот только никто из партнёров до этой передачи не добрался, и Забелин головой сумел вынести игровой снаряд. 
    • 20'
      Пролетели стартовые минуты нашего матча. Очень интересный футбол мы наблюдаем в Люксембурге, в котором оба коллектива пытаются активно действовать в атаке. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Волков с нарушением отнял мяч у Бонерта, после чего ещё и откинул снаряд в сторону. Бельгийскому арбитру такое поведение не понравилось, и он провёл беседу с защитником сборной Беларуси. 
    • 18'
      Баррейро красиво сыграл перед чужой штрафной и сделал скидку на Синани, который в одно касание пытался доставить мяч Муратовичу, но белорусы эту попытку перехватили. 
    • Опасный момент
      17'
      ГОРЯЧО! Жанс с левого фланга выполнил навес к дальней штанге, Мартинс немного до этой передачи не дотянулся, и игровой снаряд пролетел рядом с правым углом!
    • 16'
      Джогович по правому краю пролетел вперёд и навесил в ближнюю часть штрафной, а там внимательно на перехвате действовал Забелин. Активно используют фланги люксембуржцы при построении своих атак. 
    • 15'
      Несколько успокоилась у нас игра после активно проведённых стартовых минут. Белорусы сейчас забрали мяч под контроль и перекатывают его на своей половине поля. 
    • 14'
      Селява грубо ошибся в центральном круге, мяч подхватил Бонерт и пытался по левому флангу вырваться на оперативный простор, вот только пройти Волкова у него не получилось. 
    • 13'
      Антилевский от центральной линии поля по левому флангу прорвался вперёд и от угла штрафной пробил по воротам. Попытка получилась слабой, поэтому Морис без проблем с ней справился. 
    • 12'
      Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Карпович получил мяч на правом фланге и выполнил кросс в центр штрафной, однако эту передачу в высоком прыжке перехватил Карлсон. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Шикавка в центральной части поля красиво развернулся с мячом, и ему сзади по ногам зарядил Джогович. Странно, что Виссер в этом моменте решил обойтись без карточки. 
    • Угловой
      10'
      Угловой на правом фланге заработали люксембуржцы. Последовал короткий розыгрыш, после чего Олесен навесил в центр вратарской, но гости с этой угрозой справились. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТ! Олесен с правого фланга навесил в район одиннадцатиметровой отметки, Бонерт опередил защитника и головой пробил в левый угол, однако Лапоухов с этой попыткой сумел справиться!
    • Фол, нарушение
      8'
      Шано успел избавиться от мяча в центральной части поля, после чего ему в ноги влетел Антилевский. Пришлось бельгийскому арбитру немного успокоить футболистов после этого эпизода. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Антилевский навесил точно на голову Бахару, который без сопротивления пробил в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны!
    • 6'
      Активно белорусы проводят первые минуты. Селява подхватил мяч у правого угла штрафной и пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил ногу Карлсона и улетел левее намеченной цели. 
    • Угловой
      5'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Беларуси. Печенин выполнил перспективный кросс в центр к линии вратарской, но эту передачу сумел перехватить Мартинс. 
    • Судья
      4'
      Затягивается у нас пауза, связанная с травмой Антилевского. Обслуживает сегодняшнюю встречу бельгийская бригада арбитров, возглавляет которую Лоуренс Виссер. 
    • Травма, повреждение
      3'
      С неприятного момента начинается наша встреча. Мартинс и Антилевский столкнулись головами в центральной части поля, после чего футболист сборной Беларуси остался лежать на газоне. 
    • 2'
      Футболисты сборной Люксембурга вышли на эту встречу в красном комплекте формы, белорусы играют в светло-зелёной форме. Ворота Лапоухова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Бонерт Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Бахар Иван уходит с поля. Maxim Kireev выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Luxembourg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 0:0 Беларусь

    Исход игры
    Люксембург
    40.5% (45)
    Ничья
    19.8% (22)
    Беларусь
    39.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.19% (47)
    Меньше
    54.81% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (60)
    Нет
    42.31% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Люксембург
    18.9% (21)
    1:2 Беларусь
    18% (20)
    2:1 Люксембург
    16.2% (18)
    1:1 Ничья
    13.5% (15)
    0:1 Беларусь
    8.1% (9)
    0:2 Беларусь
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Люксембург
    2.7% (3)
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