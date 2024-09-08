ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали белорусы. Печенин навесил к дальней штанге, откуда в левый угол пробил Забелин, но Морис с этой попыткой уверенно справился!

Теперь уже на левом фланге заработали корнер футболисты сборной Беларуси. После навеса Антилевского мяч заметался по вратарской, однако люксембуржцы панически сумели отбиться.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Бонерт наказан предупреждением в составе сборной Люксембурга. Киреев со своей половины поля рванул вперёд, а игрок хозяев откровенно схватил его руками.

Стандарт на левом фланге заработали люксембуржцы. Синани перспективно навесил в район дальней штанги, а Муратович немного к этой передаче не успел. Здорово в концовке тайма смотрятся хозяева.

Антилевский с левого фланга выполнил навес к дальней штанге, Шикавка пытался пробить головой, но упал на газон в борьбе с Бонертом. Рефери показал, что пенальти назначать не планирует!

Джогович прорвался вперёд по правому флангу и навесил в район одиннадцатиметровой отметки. Никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Мартынович забрал игровой снаряд.

ОПАСНО! Бонерт с левого фланга прострелил в штрафную, гости сыграли неуверенно и вынесли мяч на Жанса, который в одно касание пальнул выше ближнего угла!

Бонерт по левому флангу пытался рвануть вперёд, но случайно врезался в Волкова. Неприятный эпизод, который мог закончиться серьёзным повреждением, однако футболист сборной Люксембурга сумел самостоятельно подняться.

Забелин возле своей штрафной грубо зарядил по ногам Муратовичу. Виссер нарушения в этом моменте не увидел, а вот футболист сборной Люксембурга получил повреждение.

Антилевский по левому флангу пытался убежать вперёд со своей половины поля, но его практически борцовским приёмом остановил Джогович. Арбитр снова обошёлся без карточки.

Неприятный новости для сборной Беларуси. Бахар присел на газон и нуждается в медицинской помощи. Судя по реакции футболиста, продолжить встречу он не сможет.

Напомню, что эти сборные играют в дивизионе С Лиги Наций. Помимо люксембуржцев и белорусов в третьей группе также находятся сборные Северной Ирландии и Болгарии.

Волков красиво развернулся на своей половине поля, а Муратович к эпизоду не успел и сзади врезал по ногам белорусу. Арбитр пока не спешит доставать из кармана карточки.

Морис из своей штрафной сильно выбил мяч на чужую половину поля, Мартинс до снаряда добраться немного не сумел, и тот прилетел к голкиперу сборной Беларуси.

Печенин по левому флангу запустил вперёд Антилевского, который пытался доставить мяч в штрафную, но Джогович эту передачу перехватил. Исчезла острота из нашего матча.

Жанс получил отличную передачу от Баррейро на левом фланге и выполнил кросс к ближнему углу вратарской, а там внимательно сыграл Мартынович, на мгновение опередивший Олесена.

МОМЕНТИЩЕ! Угловой на левом фланге заработали хозяева. Последовал короткий розыгрыш, после чего Синани навесил в центр вратарской, а Джогович без сопротивления пробил рядом с правой штангой!

Невероятный момент упустили хозяева. Думаю, что этот эпизод должен стать звоночком для белорусов, которые в последние минуты полностью отдали инициативу своему сопернику.

Все полевые игроки сборной Люксембурга перебрались на чужую половину поля. Есть такое ощущение, что хозяева довольно мощно проведут концовку первой половины встречи.

Затяжная позиционная атака получилась у люксембуржцев, в ходе которой Мартинс из правой части штрафной прострелил в центр на Муратовича, которого в последний момент опередил Мартынович.

Мартинс с правого фланга навесил в центр штрафной, Муратович высоко выпрыгнул, но по мячу не попал. Плюсом, арбитр усмотрел нарушение со стороны форварда сборной Люксембурга.

23' Синани владел мячом на своей половине поля, и ему сзади грубо на ногу наступил Селява. Удивительно, но арбитр нарушения в этом моменте не усмотрел.

22' Начинает постепенно вырисовываться преимущество сборной Люксембурга. Хозяева всё больше владеют мячом. Если взглянуть на процент владения, то у люксембуржцев он выше - 65 на 35.

21' Бонерт с левого фланга выполнил острый кросс в центр вратарской, вот только никто из партнёров до этой передачи не добрался, и Забелин головой сумел вынести игровой снаряд.

20' Пролетели стартовые минуты нашего матча. Очень интересный футбол мы наблюдаем в Люксембурге, в котором оба коллектива пытаются активно действовать в атаке.

19' Волков с нарушением отнял мяч у Бонерта, после чего ещё и откинул снаряд в сторону. Бельгийскому арбитру такое поведение не понравилось, и он провёл беседу с защитником сборной Беларуси.

18' Баррейро красиво сыграл перед чужой штрафной и сделал скидку на Синани, который в одно касание пытался доставить мяч Муратовичу, но белорусы эту попытку перехватили.

17' ГОРЯЧО! Жанс с левого фланга выполнил навес к дальней штанге, Мартинс немного до этой передачи не дотянулся, и игровой снаряд пролетел рядом с правым углом!

16' Джогович по правому краю пролетел вперёд и навесил в ближнюю часть штрафной, а там внимательно на перехвате действовал Забелин. Активно используют фланги люксембуржцы при построении своих атак.

15' Несколько успокоилась у нас игра после активно проведённых стартовых минут. Белорусы сейчас забрали мяч под контроль и перекатывают его на своей половине поля.

14' Селява грубо ошибся в центральном круге, мяч подхватил Бонерт и пытался по левому флангу вырваться на оперативный простор, вот только пройти Волкова у него не получилось.

13' Антилевский от центральной линии поля по левому флангу прорвался вперёд и от угла штрафной пробил по воротам. Попытка получилась слабой, поэтому Морис без проблем с ней справился.

12' Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Карпович получил мяч на правом фланге и выполнил кросс в центр штрафной, однако эту передачу в высоком прыжке перехватил Карлсон.

11' Шикавка в центральной части поля красиво развернулся с мячом, и ему сзади по ногам зарядил Джогович. Странно, что Виссер в этом моменте решил обойтись без карточки.

10' Угловой на правом фланге заработали люксембуржцы. Последовал короткий розыгрыш, после чего Олесен навесил в центр вратарской, но гости с этой угрозой справились.

9' МОМЕНТ! Олесен с правого фланга навесил в район одиннадцатиметровой отметки, Бонерт опередил защитника и головой пробил в левый угол, однако Лапоухов с этой попыткой сумел справиться!

8' Шано успел избавиться от мяча в центральной части поля, после чего ему в ноги влетел Антилевский. Пришлось бельгийскому арбитру немного успокоить футболистов после этого эпизода.

7' ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Антилевский навесил точно на голову Бахару, который без сопротивления пробил в ближний угол, но угодил в сетку с внешней стороны!

6' Активно белорусы проводят первые минуты. Селява подхватил мяч у правого угла штрафной и пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил ногу Карлсона и улетел левее намеченной цели.

5' Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Беларуси. Печенин выполнил перспективный кросс в центр к линии вратарской, но эту передачу сумел перехватить Мартинс.

4' Затягивается у нас пауза, связанная с травмой Антилевского. Обслуживает сегодняшнюю встречу бельгийская бригада арбитров, возглавляет которую Лоуренс Виссер.

3' С неприятного момента начинается наша встреча. Мартинс и Антилевский столкнулись головами в центральной части поля, после чего футболист сборной Беларуси остался лежать на газоне.

2' Футболисты сборной Люксембурга вышли на эту встречу в красном комплекте формы, белорусы играют в светло-зелёной форме. Ворота Лапоухова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.